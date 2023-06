Tendências, popularidade e perspectivas do mercado de aplicativos no Brasil

O mercado de aplicativos no Brasil apresentou um crescimento exponencial nos últimos anos, impulsionado pela crescente penetração dos smartphones e pelo aumento do acesso à internet em todo o país. Em 2023, o cenário continua promissor.

A pandemia de COVID-19 fez com que a demanda por aplicativos aumentasse significativamente, uma vez que as pessoas foram forçadas a encontrar soluções digitais para uma série de atividades até então realizadas presencialmente. E foi neste contexto que o Brasil se destacou como um dos principais mercados de aplicativos da América Latina, com uma base de usuários cada vez maior e um ecossistema de desenvolvedores em constante crescimento.

De acordo com o relatório "Digital 2023: Impacts of COVID-19 on the Global Internet and Social Media Use", da We Are Social e Hootsuite, hoje o país conta com mais de 220 milhões de usuários de internet e cerca de 170 milhões de usuários de mídias sociais. Esses números demonstram o potencial do mercado de aplicativos no país e revelam a importância desse setor para a economia brasileira.

Crescimento do mercado de aplicativos Segundo um relatório da App Annie sobre o estado dos aplicativos móveis em 2022, o Brasil é hoje um dos principais mercados em termos de downloads e receita gerada por aplicativos. Em 2022, os brasileiros realizaram mais de 20 bilhões de downloads de aplicativos, um aumento de aproximadamente 30% em relação ao ano anterior. Além disso, a receita gerada pelos aplicativos no país ultrapassou os US$ 2 bilhões, demonstrando o potencial econômico desse mercado. Outro dado relevante é o número de usuários ativos mensais em aplicativos. Segundo pesquisa realizada pelo CGI.br em 2022, cerca de 85% dos brasileiros com acesso à internet utilizam aplicativos móveis regularmente. Essa alta taxa de adoção reflete a importância dos aplicativos no cotidiano dos brasileiros, abrangendo desde serviços financeiros e transporte até redes sociais e entretenimento.

Tendências dos aplicativos móveis Os aplicativos móveis continuam evoluindo e se adaptando às necessidades dos usuários brasileiros, e uma das tendências para 2023 é o crescimento dos aplicativos de finanças e serviços bancários. Segundo o relatório da Distrito sobre o mercado de fintechs brasileiro, este setor é um dos mais promissores no mercado de aplicativos, pois os brasileiros estão adotando cada vez mais aplicativos para realizar transações bancárias, pagamentos, investimentos e controle financeiro pessoal. Outro setor em alta é o dos aplicativos de entrega de alimentos e serviços de entrega em geral. Com a popularização dos aplicativos de delivery, como iFood, Rappi e Uber Eats, os brasileiros encontraram uma forma prática e conveniente de solicitar refeições e outros produtos diretamente em suas casas, e o segmento continua em expansão. Os aplicativos de streaming de vídeo e de música também têm se destacado no mercado brasileiro. Serviços como Netflix, Spotify e YouTube têm uma base de usuários fiel e estão sempre buscando inovações para atrair e reter clientes.

Aplicativos mais baixados no Brasil De acordo com um relatório do Mobile Time, elaborado com dados de maio de 2023, a lista dos aplicativos mais baixados pelos brasileiros incluem ferramentas de categorias bem variadas. No segmento de redes sociais, o WhatsApp continua sendo o aplicativo mais baixado e utilizado no país. Sua popularidade se deve à sua ampla funcionalidade: com ele é possível enviar mensagens instantâneas, fazer chamadas de voz e de vídeo, além de compartilhar mídia e documentos. No campo do entretenimento, o TikTok é um dos aplicativos mais populares no país. Com seu formato de vídeos curtos e recursos de edição criativos, ele conquistou uma base de usuários fiel, composta principalmente pelos jovens. No setor dos transportes, o Uber e o 99 ocupam as primeiras posições. Os dois revolucionaram o mercado de transporte no Brasil, oferecendo uma alternativa conveniente e acessível aos táxis tradicionais. Já entre os aplicativos de delivery de alimentos, o iFood é líder absoluto, proporcionando aos usuários uma ampla variedade de opções de restaurantes e agilidade na entrega.

Setores em crescimento Entre os setores em ascensão, o de educação online é um dos que mais tem se destacado. Impulsionadas pela necessidade de aprendizado remoto durante a pandemia, plataformas de ensino à distância, como o Google Classroom e o Microsoft Teams ganharam espaço por permitirem que estudantes e professores se conectassem e participassem de aulas virtuais. Outro setor em crescimento é o de aplicativos de saúde e bem-estar. Com a busca por uma vida saudável e equilibrada, aplicativos de exercícios físicos, meditação, monitoramento de saúde e nutrição têm conquistado adeptos, graças a seus serviços de orientação personalizados. O setor de mobilidade urbana é outro em franca ascensão. Aplicativos de carona compartilhada, como o BlaBlaCar, e de aluguel de bicicletas e patinetes elétricos, como o Lime e o Yellow, têm se expandido em diversas cidades brasileiras. Esses serviços oferecem alternativas de transporte sustentáveis e econômicas para os usuários, contribuindo para a redução do tráfego e das emissões de carbono.