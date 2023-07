Crescimento da HPC proporciona oportunidades aos arquitetos de data centers no Brasil

Grupo ONE Digital Services

A computação de alto desempenho (HPC) é uma área em constante expansão em todo o mundo, e o Brasil não fica para trás nessa tendência.

Nos últimos anos, o mercado brasileiro de HPC, ou high performance computing, tem crescido consideravelmente, impulsionado por diversos fatores, como a crescente demanda por aplicativos com suporte de HPC em vários setores, a maior disponibilidade de internet de alta velocidade e recursos de computação em nuvem e o aumento do investimento do governo em pesquisa e desenvolvimento em HPC.

No entanto, apesar do grande potencial de crescimento, o mercado no Brasil ainda enfrenta alguns desafios. Um dos principais é o alto custo dos hardwares e softwares necessários para a implementação de sistemas de HPC. Além disso, outro obstáculo é a falta de profissionais especializados, o que pode dificultar a adoção e a implementação de soluções de em diversas empresas.

Mesmo com esses reptos, existem várias oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Um deles é o aumento do investimento do governo em pesquisa e desenvolvimento de HPC, o que pode alimentar o surgimento de novas soluções e aplicações em diversos setores. Além disso, a crescente demanda por soluções baseadas em alta performance em empresas de diversos segmentos também pode abrir novas oportunidades de negócios.

Benefícios do HPC para as empresas • Aumento da velocidade e precisão dos cálculos. • Melhoria na tomada de decisões. • Redução de custos. • Estímulo à inovação.

Análise do mercado Hoje, o mercado brasileiro de HPC está avaliado em cerca de US$ 1 bilhão, e a expectativa é de que ele chegue US$ 2 bilhões até 2025. Isso representa um crescimento de 10% ao ano, impulsionado principalmente pela crescente demanda por aplicativos com suporte de HPC em uma variedade de setores. E ele está concentrado principalmente nos seguintes setores: Petróleo e gás: a Petrobras, empresa estatal de petróleo, é uma das maiores usuárias de HPC no Brasil, e utiliza a tecnologia para simular reservatórios de petróleo e gás, projetar dutos e otimizar a produção. Manufatura: a Vale, empresa de mineração, é outra grande usuária de HPC. Ela emprega a tecnologia para projetar e otimizar equipamentos de mineração, simular o processamento de minério e prever o comportamento de minas subterrâneas. Saúde: a Natura, empresa de cosméticos, utiliza HPC para desenvolver novos medicamentos e cosméticos. Com o HPC, ela consegue simular o comportamento de moléculas e fazer triagem em grandes conjuntos de dados em busca de possíveis candidatos a medicamentos. Bancos: o Itaú Unibanco e o Banco do Brasil, que ocupam, respectivamente, o primeiro e o segundo lugar na lista dos maiores bancos brasileiros, utilizam o HPC para processar transações financeiras, analisar dados de clientes e desenvolver novos produtos. Confira agora algumas tendências do mercado de HPC no Brasil: A crescente adoção de computação em nuvem para aplicativos de HPC. Provedores de computação em nuvem, como Amazon Web Services e Microsoft Azure, estão oferecendo soluções de HPC como serviço, o que torna mais fácil e acessível para as empresas adotarem HPC.

IA e aprendizado de máquina estão sendo usados em aplicativos de HPC para uma variedade de tarefas, como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e descoberta de medicamentos.

O aumento da demanda por soluções de armazenamento e rede de alto desempenho. À medida que os aplicativos de HPC se tornam mais complexos, eles exigem mais capacidade de armazenamento e rede. Os desafios enfrentados pelo mercado brasileiro de HPC incluem: O alto custo de hardware e software de HPC. Hardwares e softwares de HPC podem ser muito caros, e isso dificulta a adoção do HPC nas pequenas empresas.

A falta de profissionais qualificados em HPC. Hoje a demanda por profissionais qualificados em HPC no Brasil é maior do que a oferta, e muitas empresas têm dificuldade em encontrar o talento necessário para implantar e gerenciar aplicativos de HPC.

A disponibilidade limitada de internet de alta velocidade em algumas partes do país. A internet de alta velocidade é essencial para aplicativos de HPC, mas não está disponível em todas as partes do Brasil. Já entre as oportunidades que o mercado oferece para os arquitetos de data centers destacam-se: Projetar e gerenciar infraestrutura de HPC para empresas que estão adotando mais aplicativos com suporte de HPC.

Trabalhar com provedores de computação em nuvem para oferecer soluções de HPC como serviço para empresas.

Realizar projetos de pesquisa e desenvolvimento em HPC para o governo brasileiro.