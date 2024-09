Por que X abandona o Brasil, e quais são os impactos e implicações para os usuários

Nos últimos dias tem havido muita conversa sobre o fechamento dos servidores do X no Brasil. A notícia causou alvoroço entre os cidadãos brasileiros que usam essa rede, que agora se perguntam se é uma medida temporária ou permanente.

A recente decisão da plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, de encerrar suas operações no Brasil gerou um turbilhão de reações e especulações sobre as consequências para os usuários e o futuro das redes sociais no país.

De forma breve exploramos as razões por trás dessa saída, as implicações para os usuários e a perspectiva do governo.

Contexto da saída

Tudo começou quando o governo brasileiro pediu a Elon Musk, proprietário e CEO da X, que banisse sete contas. Em vez de banir as 7 contas, Musk decidiu fechar o escritório no Brasil após 12 anos de operações, mesmo sendo o 6º maior usuário do X no mundo. Mas como eles chegaram a essa decisão?

X anunciou o sábado 17 de Agosto que encerrou, com efeito imediato, todas operações no Brasil. A decisão foi tomada após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ter decretado a prisão de Rachel Conceição, responsável legal pela empresa no país, "por desobediência à determinação judicial". Musk justificou sua decisão de fechar a sede brasileira devido a "exigências de censura" do ministro do STF.

A ordem de Moraes para a X do dia 8 de Agosto esta em violação frontal da lei brasileira, conforme postado en uma conta de X, @AlexandreFiles, criada “para revelar as diretivas ilegais emitidas a X pelo Ministro do STF do Brasil.”

A conta @GlobalAffairs de X publicou sua posição em um post, no qual explica que Alexandre de Moraes ameaçou seu representante legal no Brasil com prisão se eles não cumprir suas ordens de censura: “Ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos para expor suas ações. Apesar de nossos inúmeros apelos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, o público brasileiro não ser informado sobre essas ordens e nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre se o conteúdo está bloqueado em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossa operação no Brasil, com efeito imediato. Mais o serviço X continua disponível para a população do Brasil.”

Contudo, o ministro do STF determinou que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tomasse as medidas necessárias para o bloqueio da rede. A decisão do ministro ocorre após Musk fechar o escritório da rede X no Brasil, demitindo funcionários, inclusive os representantes legais da empresa.

Segundo a BBC, o sábado (31/08), usuários de internet no Brasil já não conseguiam acessar o X. “O texto fixa ainda um prazo de até cinco dias para que todos os envolvidos na operação, incluindo empresas de telefonia e servidores, cumpram com o bloqueio da plataforma”, disse o artigo da BBC.

A decisão de Elon Musk em retirar o X do Brasil não foi tomada de forma leviana. Segundo reportagens, essa mudança está ligada a uma série de questões relacionadas à regulamentação e à pressão sobre a moderação de conteúdo. A plataforma enfrentou desafios significativos no Brasil, incluindo exigências legais que exigem maior responsabilidade sobre o conteúdo publicado pelos usuários. Musk, conhecido por sua postura controversa em relação à liberdade de expressão e moderação, parece ter optado por se afastar desse ambiente regulatório complicado.

Em resposta a este decreto do governo brasileiro, Musk garantiu que começará a publicar a "longa lista de crimes" cometidos pelo magistrado, acompanhada de uma enumeração das "leis brasileiras que ele quebrou" com sua decisão. "Está claro que ele não precisa cumprir as leis dos Estados Unidos, mas deve cumprir as de seu próprio país", disse o magnata em uma cadeia de mensagens publicadas em sua conta na rede social, onde acusou o magistrado de ser "um ditador e uma fraude".

De acordo com a CNN Brasil, a saída do X pode ser vista como uma estratégia para evitar conflitos legais e operacionais que poderiam comprometer a integridade da plataforma. Essa decisão também reflete uma tendência mais ampla entre plataformas digitais que buscam operar em ambientes onde as regras são mais favoráveis à sua operação.