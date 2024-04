Quais funções em TI que serão mais procuradas pelas empresas na América do Sul?

O crescimento da área de Tecnologia da Informação (TI) está desafiando as organizações no que diz respeito à contratação de profissionais, já que 78% delas afirmam ter dificuldade em encontrar os talentos que necessitam para as posições de tecnologia.

Isso é confirmado pela pesquisa Escassez de Talentos 2023 do ManpowerGroup, que mostrou a direção para onde o mercado está caminhando: os cargos mais procurados são em TI & Dados, Engenharia, Atendimento ao Cliente, Operações e Logística.

Em um recente levantamento, a Experis, divisão de recrutamento, contratação e gestão de talentos tecnológicos do ManpowerGroup, identificou quais países da América do Sul têm os maiores percentuais de contratação: Brasil (41%), Colômbia (39%) e Peru (26%).

Outro dado promissor, considerando os próximos 5 anos, é que o número de contratações previstas na Região quintuplicou, tanto para trabalhar em empresas locais, como para exportar serviços a outras localidades. Além disso, sabe-se que a taxa de rotatividade de mão de obra na área de TI em todo o território é de 20% a 23%.

Perfis em alta Os perfis que devem permanecer como os mais procurados na América do Sul para os próximos 5 anos são: - Desenvolvimento: Backend, Frontend, Fullstack, Líder Técnico, são os que mais crescem nas buscas desde 2022. - Manutenção e suporte, Service Desk, Field Support. São os que mais cresceram em demanda no último ano. - Também se destacam nas projeções os perfis relacionados a Análise de Dados e Inteligência Artificial (Analista de Dados, Cientista de Dados, UX, AI, UI). No Brasil, as funções mais buscadas no mesmo período deverão ser: Administrador de Plataforma, Fullstack, Cloud Infrastructure e Analista de Dados.