Inteligência artificial pode destravar participação do Brasil no comércio global

O comércio exterior brasileiro vive uma nova etapa de digitalização, impulsionada pela inteligência artificial, que avança sobre um setor ainda marcado por processos manuais e sistemas pouco integrados.

Do rastreamento de cargas em tempo real à verificação automática de documentos, surgem soluções capazes de elevar a eficiência e a competitividade das empresas no cenário internacional. “É um mercado que ainda funciona, em grande parte, com planilhas, e-mails, mensagens de WhatsApp, documentos e portais do governo”, pontua Helmuth Hofstatter, CEO da Logcomex.

Nesse contexto, empresas de tecnologia apostam em agentes autônomos para simplificar operações e reduzir custos – uma transformação que, além de ganhos de eficiência, pode destravar a participação do Brasil no comércio global.

“Apesar de ser um país continental, o Brasil tem menos de 100 mil empresas exportadoras e responde por cerca de apenas 1,5% do comércio global. Novos avanços do governo e das empresas de tecnologia devem ampliar essa participação”, diz Helmuth Hofstatter, que aponta a burocracia e a necessidade de alto fluxo de caixa como atuais entraves.