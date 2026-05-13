IA no Procon: o que muda com Anthropic e OpenAI no Brasil
Com futura abertura de operações locais, gigantes por trás do Claude e do ChatGPT deixarão ‘limbo jurídico’ e passarão a responder diretamente às leis brasileiras.
Com a chegada anunciada da operação física da Anthropic e da OpenAI ao Brasil, as gigantes por trás do Claude e do ChatGPT passarão a responder diretamente a processos administrativos e judiciais sob as leis nacionais. Isso facilitará, por exemplo, a vida dos consumidores brasileiros e os mecanismos de fiscalização.
Questões como cobranças indevidas no cartão de crédito, dificuldades para cancelar assinaturas premium ou banimentos de contas sem justificativa passarão a ter resolução local, com atendimento em português e sob a proteção imediata do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exemplifica a advogada Maria Eduarda Amaral, especialista em big techs e mercado de influência.
“A obrigação de constituição de um CNPJ para atuar no país automaticamente vincula à necessidade de atendimento às leis brasileiras. Por se tratar de uma filial, qualquer solicitação ou determinação feita em solo brasileiro ainda precisará ser encaminhada para que a sede, no exterior, tome as providências operacionais necessárias. No entanto, o rosto legal para responder à lei agora é brasileiro”, afirma a especialista.
Além de garantir os direitos do usuário final, a mudança destrava e fortalece os mecanismos de fiscalização. “Os órgãos reguladores não precisarão mais esbarrar na complexa burocracia de intimar uma sede no exterior. Fica mais fácil enviar notificações, aplicar multas e investigar desde práticas anticompetitivas até abusos publicitários com total agilidade e rigor nacional”, diz Maria Eduarda.
Maturidade do mercado
Além do impacto jurídico, a chegada física da Anthropic e da OpenAI ataca o “paradoxo da adoção”: 93% dos brasileiros utilizam alguma ferramenta de IA no dia a dia, mas apenas 54% dizem compreender plenamente o que o conceito significa, segundo a pesquisa Consumo e uso de Inteligência Artificial no Brasil, do Observatório Fundação Itaú e do Datafolha.
Para Rodrigo Bidinoto, especialista em negócios de inteligência artificial, a nacionalização dessas duas operações amplifica o amadurecimento corporativo. “A presença de gigantes de IA no país vai muito além de facilitar os pagamentos com PIX. Para o mundo corporativo, o maior impacto é a governança”, afirma.
Segundo ele, a novidade vai gerar contratos locais mais robustos, acordos claros sobre proteção de dados e garantias de suporte técnico alinhadas às leis brasileiras. “Isso dá segurança para que não só grandes corporações, como bancos e varejistas, mas também médias e pequenas empresas, consigam integrar a IA profundamente às suas operações do dia a dia”, diz Bidinoto, que é diretor global de vendas da ActiveCampaign, plataforma de marketing autônoma que permite as equipes automatizar suas campanhas com agentes de IA.
Confira quatro mudanças práticas destacadas pelos especialistas com a chegada da Anthropic e da OpenAI ao Brasil.
1) Fim da flutuação cambial e IOF
Assinaturas passam a ser cobradas em reais (BRL), facilitando o planejamento financeiro de usuários e empresas.
2) Domínio da língua portuguesa
Com equipes no Brasil, a tendência é que os modelos entendam melhor o contexto cultural, gírias e o sistema jurídico nacional.
3) Guerra por talentos em TI
A abertura de escritórios acirra a disputa por engenheiros de dados e especialistas em ética, aquecendo os salários locais.
4) Lobby e Marco Legal da IA
As empresas passam a atuar fisicamente em Brasília, participando ativamente das discussões sobre a regulação da IA no Congresso.
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