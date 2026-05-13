IA no Procon: o que muda com Anthropic e OpenAI no Brasil

Com a chegada anunciada da operação física da Anthropic e da OpenAI ao Brasil, as gigantes por trás do Claude e do ChatGPT passarão a responder diretamente a processos administrativos e judiciais sob as leis nacionais. Isso facilitará, por exemplo, a vida dos consumidores brasileiros e os mecanismos de fiscalização.

Questões como cobranças indevidas no cartão de crédito, dificuldades para cancelar assinaturas premium ou banimentos de contas sem justificativa passarão a ter resolução local, com atendimento em português e sob a proteção imediata do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exemplifica a advogada Maria Eduarda Amaral, especialista em big techs e mercado de influência.

“A obrigação de constituição de um CNPJ para atuar no país automaticamente vincula à necessidade de atendimento às leis brasileiras. Por se tratar de uma filial, qualquer solicitação ou determinação feita em solo brasileiro ainda precisará ser encaminhada para que a sede, no exterior, tome as providências operacionais necessárias. No entanto, o rosto legal para responder à lei agora é brasileiro”, afirma a especialista.

Além de garantir os direitos do usuário final, a mudança destrava e fortalece os mecanismos de fiscalização. “Os órgãos reguladores não precisarão mais esbarrar na complexa burocracia de intimar uma sede no exterior. Fica mais fácil enviar notificações, aplicar multas e investigar desde práticas anticompetitivas até abusos publicitários com total agilidade e rigor nacional”, diz Maria Eduarda.