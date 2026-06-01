Setor TIC acelera a inclusão e tem avanço salarial das mulheres acima do dos homens

A Brasscom, entidade que representa o ecossistema de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Brasil, divulga o Relatório de Diversidade 2025. Realizado desde 2018, a edição de 2025 aprofunda a análise dos indicadores de diversidade e inclusão no setor, refletindo o compromisso contínuo com a transparência e a promoção de um ambiente de trabalho mais equitativo e plural. Os dados, atualizados até dezembro de 2025, consolidam uma visão abrangente sobre gênero, raça, pessoas com deficiência (PCD) e faixa etária.

O estudo destaca o setor TIC como um motor significativo da economia brasileira, representando 58% do mercado de trabalho formal do Macrossetor TIC, que, por sua vez, representa 3,7% de todos os empregos CLTs do país. É importante destacar que o Macrossetor TIC é uma categoria mais abrangente, que engloba as empresas diretamente ligadas à Tecnologia da Informação e Comunicação, produtoras de softwares, hardware e serviços de TI, além de empresas de Telecom e de TI In House, indústrias ou serviços que possuem grandes equipes de desenvolvimento de TI interno, como bancos, por exemplo.

Segundo a Brasscom, o setor TIC registrou um crescimento de 1,8% nas contratações em 2025 e, no total, emprega 1,2 milhão de profissionais.

“Vemos progressos tangíveis na equidade salarial, na representatividade feminina em liderança e na inclusão racial e de PCDs, especialmente nas posições de entrada e em áreas estratégicas. Contudo, os dados nos mostram que o caminho ainda é longo, particularmente na promoção de profissionais negros e pardos aos mais altos níveis hierárquicos”, afirma Roberta Piozzi, diretora de Parcerias e Projetos em Educação na Brasscom. “Seguimos dedicados a impulsionar ações que garantam não só a entrada, mas também o desenvolvimento e a permanência de todos os talentos no nosso setor", adicionou.

Confira os destaques do estudo:

As mulheres conquistam avanços salariais e ampliam presença na liderança De acordo com o relatório, em 2025, o crescimento salarial das mulheres (10,2%) superou o masculino (6,7%), elevando a equidade salarial para 73%. O indicador retoma o nível registrado em 2023 e acumula um avanço de 7 pontos percentuais desde 2019, reforçando progressos importantes e a necessidade de seguir avançando na promoção da equidade salarial. A participação feminina no setor TIC alcançou 39,2% (485.793 profissionais). Em 2025, foram adicionadas 10.328 mulheres ao setor, um crescimento de 2,2% em relação ao ano anterior, superando o crescimento masculino (1,6%). Em cargos de diretoria e gerência, as mulheres representam 35,2% dos profissionais no setor TIC, um crescimento de 1,2 ponto percentual desde 2019. Nas áreas de Operações de TIC e P&D, esse avanço é ainda mais expressivo, com a participação feminina subindo para 31%, um aumento de 7,5 pontos percentuais no mesmo período. A pesquisa revela ainda que mulheres em cargos de liderança apresentam, em média, maior qualificação, com 14% possuindo pós-graduação, mestrado ou doutorado, comparado a 11% entre os homens.

Aumenta a participação de pretos e pardos no setor A composição do quadro de profissionais por cor ou raça em dezembro de 2025 mostra 51% de pessoas brancas, 27% pardas, 15% não declaradas e 5% pretas. O crescimento do setor em 2025 foi impulsionado, em grande parte, pelo avanço de profissionais pardos. Entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, os profissionais pardos adicionaram 17.214 vínculos e os pretos, 4.318. No recorte de gênero e raça em 2025, mulheres pretas e pardas registraram crescimentos de 8,7% e 6,1%, respectivamente, em suas contratações. Contudo, na alta liderança (diretoria e gerência), a representatividade de pardos é de 13,5% e de pretos, de 1,9%, evidenciando um desafio persistente. Regionalmente, enquanto Sudeste e Sul concentram a maior parte dos profissionais de TIC, com predominância de trabalhadores brancos, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam perfis raciais mais diversos, com alta participação de profissionais pardos, sinalizando a ampliação de oportunidades para além dos grandes centros.

Maior inclusão para pessoas com deficiência (PCD) O setor de TIC mantém uma participação de profissionais PCDs superior à média nacional, com 0,9% (10.986 profissionais) da força de trabalho, em comparação com 0,7% no mercado nacional. O setor também se destaca pelo maior equilíbrio de gênero na inclusão de PCDs, com 41,9% de mulheres, contra 39,9% na média nacional. Entre 2019 e 2025, o emprego de PCDs nas áreas de Operações de TIC e P&D apresentou crescimento consistente, com um aumento de 87% entre mulheres (de 543 para 1.015) e de 44% entre homens (de 1.861 para 2.679), indicando uma evolução na inclusão sob a perspectiva de gênero.