Las PyMEs son el objetivo del cibercrimen en Latinoamérica

Watchguard Technologies reunió a socios del canal en todo Latinoamérica en su evento IMPACT 2026 para discutir tendencias, innovación y la nueva oferta integrada de sus servicios con IA para escalar más el negocio de los MSP. El tema sobre la mesa: cómo el auge de la inteligencia artificial (IA) ha cambiado el tablero de juego de la ciberseguridad, y el cambio de objetivo de los ciberdelincuentes hacia las pequeñas y medianas empresas.

“Los atacantes están perdiendo interés en perseguir a las grandes empresas”, explicó Joe Smolarski, CEO de Watchguard. “Cuando atacas a una gran corporación, te atrapan. Pero realmente no hay suficientes agencias de seguridad que quieran perseguirte cuando atacas un despacho de abogados de diez personas en Ciudad de México. Así que pueden salirse con la suya y hacerse ricos muy rápido”, comentó.

La diferencia entre Latinoamérica y países como Estados Unidos es la brecha en la economía digital, aclaró Smolarski. La evangelización sobre la necesidad de invertir en ciberseguridad para pymes en EE . UU . ocurrió hace cinco años, pero en regiones como Canadá y Latinoamérica apenas está sucediendo. “Las pymes son el corazón de la economía en Latinoamérica, inclusive aún más que en Estados Unidos, por lo cual es crítico que compañías como Watchguard ayuden al canal a educar a sus clientes finales en las amenazas que están allá afuera”, expresó.

¿Qué pone a Latinoamérica en desventaja? La brecha en la economía digital se remonta a un sencillo hecho: el nivel de inversión en países de América Latina es considerablemente menor que en otras regiones. Marc Laliberté, director de Operaciones de Seguridad de la compañía, citó un estudio del World Economic Forum de 2025 en el que el rezago puede verse claramente: los países latinoamericanos invierten un promedio de 1 USD per cápita en ciberseguridad, mientras que países como Estados Unidos invierten 30 USD. “Esto los expone al riesgo, ya que se están quedando atrás en un panorama que no deja de acelerarse y está creciendo a un ritmo vertiginoso. (…) Prácticamente se está enseñando a sí mismo”, dijo. “Hace veinte años, para lanzar un ataque, tenías que saber programar ransomware. Tenías que saber cómo montar la infraestructura necesaria para gestionarlo. Tenías que saber cómo redactar un correo electrónico de phishing. Y, por lo tanto, como hacker, tenías que combinar todo eso para atacar a una empresa, lo que significaba que solo podías atacar a una o dos a la vez,” señaló Laliberté. “En los últimos diez años, hemos visto cómo se ha ido orientando hacia ataques masificados, hasta el punto de que ahora puedo conectarme a internet y alquilar acceso a un programa de ransomware. (…) No necesito saber cómo piratear equipos, puedo comprar acceso a equipos ya pirateados para entrar en ellos. No necesito saber cómo redactar un mensaje de phishing, puedo pagar a otra persona para que lo haga”, puntualizó. Con la llegada de la IA, ya no es necesario pagarle a alguien más para hacer el trabajo sucio; basta con programar a un agente de IA para que se encargue del ataque. Hoy en día, las herramientas impulsadas por IA, el ransomware como servicio y la automatización de ataques permiten que los ciberdelincuentes operen a mayor escala y con menores barreras técnicas que antes. En la carrera actual contra los atacantes, el escenario es similar a intentar escapar de un oso, bromeó Laliberté: “No se trata de ser más rápido que el oso; solamente tienes que ser más rápido que tu amigo”. Si no se invierte en ciberseguridad como región, y no se adoptan prácticas y herramientas de seguridad sólidas, resaltó, “los autores de las amenazas se centrarán en el eslabón más débil y en aquellos que no se mantienen al día de las amenazas existentes”. El panorama es complicado, expresó el ejecutivo. “Se han abierto las compuertas y (…) los atacantes pueden automatizar toda la cadena de ataque mediante inteligencia artificial”, subrayó. A esto se suma el desafío de educar y concientizar a las pequeñas y medianas empresas sobre el riesgo real al que están expuestas, ahora que los grandes peces han pasado a segundo plano.