Líderes de TI temen perder datos por ciberataques impulsados con IA

El 89 % de los líderes de TI y de ciberseguridad afirma que los ciberataques potenciados por IA los han hecho sentir más preocupados por la seguridad de los datos de su organización, frente a lo cual 73 % valora más como defensa reforzar la seguridad de los datos de respaldo (73 %), según revela la más reciente encuesta “Cómo la IA está reescribiendo las reglas de la protección de datos” de Object First.

Sin embargo, la implementación de soluciones no va al ritmo de las circunstancias: solo el 58 % utiliza almacenamiento de respaldo inmutable para todos sus datos y, como resultado, únicamente el 53 % está muy seguro de poder recuperarse rápidamente de un ataque de ransomware impulsado por IA.

La rápida evolución del panorama de ciberamenazas sigue ejerciendo presión sobre los líderes de TI y ciberseguridad, y eso se nota en que el 52 % afirma que hoy es más difícil mantenerse al día con las amenazas en comparación con hace cinco años. Además, el foco se pone cada vez más en la seguridad de los datos de respaldo, y el 79 % señala como su principal preocupación que los ataques impulsados por IA logren acceder a las copias de seguridad.

De acuerdo con Object First, cuando ocurre un ataque, la capacidad de una organización para recuperar sus datos de forma rápida, segura y eficaz puede ser decisiva para su supervivencia. Si los atacantes pueden modificar o eliminar los respaldos, la recuperación de la información no está garantizada. “El almacenamiento de copias de seguridad con inmutabilidad absoluta garantiza que nadie, ni siquiera el administrador con mayores privilegios o un atacante, pueda modificar o eliminar los datos de respaldo”, destacan desde la empresa.

Utilizar respaldos inmutables, resistentes al ransomware, es precisamente una de las recomendaciones que ofrece Gartner en su análisis “Cómo prepararse para ataques de Ransomware”, para garantizar capacidades de recuperación rápida de los sistemas críticos.

Otros hallazgos clave de la encuesta son:

La IA puede incrementar los costos del ransomware: el 62 % cree que la IA aumenta la probabilidad de que su empresa tenga que pagar un rescate para recuperar el acceso a sus datos después de un ataque.

el 62 % cree que la IA aumenta la probabilidad de que su empresa tenga que pagar un rescate para recuperar el acceso a sus datos después de un ataque. Zero Trust aún no es un estándar: solo el 58 % de los encuestados ha adoptado principios de confianza cero para la protección de datos, cuando implementar confianza cero con copias de seguridad inmutables, acceso de mínimo privilegio y una segmentación estricta de la red garantiza que los respaldos permanezcan seguros, sin importar qué otras defensas fallen.

solo el 58 % de los encuestados ha adoptado principios de confianza cero para la protección de datos, cuando implementar confianza cero con copias de seguridad inmutables, acceso de mínimo privilegio y una segmentación estricta de la red garantiza que los respaldos permanezcan seguros, sin importar qué otras defensas fallen. Las prácticas fundamentales de respaldo se están quedando cortas: 31 % no cumple plenamente con la regla de respaldo 3‑2‑1 (3 copias en 2 medios distintos, 1 copia ubicada fuera del sitio), a pesar de ser una práctica ampliamente reconocida como estándar.

“Los líderes de ciberseguridad están preocupados por las amenazas impulsadas por la IA, pero se están quedando atrás en sus propias defensas”, afirmó David Bennett, CEO de Object First. “A medida que la IA potencia las ciberamenazas, aumentando la velocidad, la sofisticación y la escala de los ataques, las organizaciones necesitan almacenamiento de respaldo absolutamente inmutable como última línea de defensa frente a la pérdida de datos críticos”, declaró.