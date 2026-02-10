Las personas: el eslabón perdido este Día del Internet Seguro

Cada febrero, negocios, gobiernos y ciudadanos son invitados a reflexionar sobre cómo construir un entorno digital más confiable. Este año, la conmemoración del Día del Internet Seguro adquirirá un peso crucial porque estamos en un momento de convergencia entre el aumento del trabajo híbrido, la aceleración de la inteligencia artificial y ciber crímenes cada vez más certeros y sofisticados. Ya no se trata sólo de que, como individuos, protejamos nuestros dispositivos, sino de proteger, entre todos, modelos de negocio completos.

El Día del Internet Seguro nos recuerda que los mismos principios de ciberseguridad que protegen a las empresas deben aplicarse a nuestro uso personal, y viceversa. Una sola contraseña comprometida, un respaldo sin protección o un ataque de phishing en un gadget personal pueden provocar vulneraciones a gran escala en una empresa. Los delincuentes cibernéticos entrarán por el punto de entrada más vulnerable, sin importar si está en la infraestructura de TI de la corporación o a través de un miembro de su fuerza laboral.

La seguridad empieza por nosotros Si algo debemos tener claro para este Día del Internet Seguro es que la tecnología por sí misma no basta. Innegablemente, el comportamiento humano sigue siendo uno de los principales vectores de riesgo: según un análisis de estadísticas de Total Assure, en 2025 el error humano se erigió nuevamente como el factor dominante de los incidentes de seguridad cibernética en las organizaciones, con 68% de todas las brechas de datos ocurridas. Un 16% de los ataques se dieron a través de incidentes de phishing (donde internet es uno de los canales habituales), representando costos por $4.8 millones de dólares para los negocios. Estos datos subrayan la necesidad de fortalecer una cultura de seguridad en todos los niveles de la organización La seguridad de los respaldos es otra área clave donde los hábitos personales pueden generar los mismos riesgos que enfrentan los negocios. Solemos pensar que nuestros datos están seguros sólo porque están respaldados en un disco duro externo o en la nube, pero siempre que esa copia se pueda cifrar, alterar o eliminar, seguirá estando vulnerable. Y no hay que olvidar que los atacantes de ransomware se valen cada vez más de los respaldos, porque al corromperlos obligan a las víctimas a pagar el rescate. La recomendación para las empresas es evolucionar su enfoque de seguridad, integrándola en la rutina diaria del personal, incluyendo, por ejemplo, la creación y difusión de políticas claras y aplicables sobre el uso de internet, los dispositivos personales y el manejo de datos sensibles; una capacitación constante, de modo que todos sean capaces de reconocer las amenazas y adopten hábitos seguros, y procesos simples y consistentes, para facilitar el cumplimiento.