Aumentaron el cibercrimen impulsado por IA y las víctimas de ransomware en 2025

El cibercrimen ya no funciona como un conjunto de campañas aisladas, sino que opera como un sistema criminal, con hackers maliciosos operando de extremo a extremo de la amenaza, señala Fortinet. El más reciente informe de FortiGuard Labs muestra que los intentos de ciberataques registrados en Latinoamérica ascendieron a 843,3 billones durante 2025; Brasil, México y Colombia fueron los países más afectados. En México, se registraron 58,1 billones de intentos de ciberataque activos.

“El cibercrimen es una de las amenazas más penetrantes y costosas en el mundo. Nuestro último ‘Reporte sobre el Panorama de Amenazas’ revela cómo los actores maliciosos están empezando a aprovechar los agentes de IA para ejecutar ataques más sofisticados”, asegura Derek Manky, VP Global de Inteligencia de Amenazas en FortiGuard Labs de Fortinet.

El experto señala que, tal como los cibercriminales utilizan cada vez más la IA para impulsar sus tácticas, “los ciberdefensores deben evolucionar las operaciones de ciberseguridad hacia una defensa industrializada y adoptar herramientas impulsadas por IA que respondan a la misma velocidad que las amenazas modernas”.

El reporte de FortiGuard Labs, revela que la IA está acelerando el reconocimiento, la explotación y la ejecución en los ciberataques, con un tiempo de explotación (TTE) de 24 a 48 horas para ataques críticos, mucho menor que lo encontrado en reportes anteriores que marcaban un TTE de 4,7 días.

Igualmente, la investigación señala que las víctimas de ransomware se han incrementado exponencialmente, con 7.831 víctimas confirmadas a nivel global, en comparación con las aproximadamente 1.600 identificadas en el reporte del año anterior. La disponibilidad de kits de cibercrimen como WormGPT, FraudGPT e IA de fuerza bruta contribuyeron a este incremento de 389 % de un año a otro. Los tres sectores más atacados fueron manufactura (1.284 casos), servicios financieros (824) y comercio (682), especialmente en EE. UU. (3.381), Canadá (374) y Alemania (291).

Un hallazgo adicional de la inteligencia de FortiCNAPP es que, durante 2025, la mayoría de los incidentes en la nube se originaron por credenciales robadas, expuestas o mal usadas, no por explotación de la infraestructura. Los hospitales y los establecimientos de comercio fueron el principal objetivo.