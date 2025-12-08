Inteligência artificial deve aumentar velocidade e escopo de ataques cibernéticos em 2026

O próximo ano marcará o início de uma nova era para inteligência artificial e segurança, aponta o relatório “ Cybersecurity Forecast 2026 " do Google Cloud, divulgado no último mês. A previsão é que o uso da ferramenta por agentes de ameaças passe de exceção para regra, transformando o cenário global de ameaças cibernéticas.

Esses agentes tendem a aprimorar sua atuação, ampliando velocidade, alcance e eficácia de ataques, especialmente nos casos de ransomware e roubo de dados. Ao mesmo tempo, equipes de defesa devem recorrer mais à tecnologia, com analistas de segurança deixando de “se afogar em alertas” para orientar agentes de IA no trabalho de detecção e resposta.

Uma ameaça crítica e crescente, segundo o documento, é a injeção de prompt, ataque que manipula a inteligência artificial (IA) para contornar seus protocolos de segurança e seguir comandos ocultos de um invasor. Com a expansão do uso corporativo de IA, há expectativa de um aumento significativo em ataques direcionados a sistemas de empresas.

Além disso, agentes de ameaças acelerarão a aplicação de engenharia social – tática de manipulação psicológica que induz alguém a realizar ações perigosas, como revelar dados ou instalar softwares maliciosos.

A chave para o sucesso dessas ofensivas em 2025 foi explorar fragilidades humanas, sobretudo por meio de “vishing” (voice fishing), que usa clonagens de voz por IA para criar imitações hiper-realistas de executivos ou membros da equipe de TI. Atores de ameaças também adotarão sistemas agênticos para automatizar etapas ao longo do ciclo de ataque.

Segundo o relatório, a combinação de ransomware, roubo de dados e extorsão multifacetada seguirá como o tipo de cibercrime mais financeiramente disruptivo em 2026. O volume dessas ações não para de crescer: o primeiro trimestre de 2025 registrou o maior número de vítimas já listadas em sites de vazamento de dados desde o início do monitoramento, em 2020, evidenciando a maturidade do ecossistema de extorsão cibernética.

O impacto vai muito além da vítima direta, já que fornecedores, clientes e comunidades inteiras são afetados. Em 2025, ataques que atingiram pontos críticos das cadeias de suprimentos de varejo e atacado de alimentos geraram prejuízos que somaram centenas de milhões de dólares.