IA Agêntica: uma zona rica em alvos para ciberataques em 2025

Criminosos cibernéticos e estados-nação hostis aos países ocidentais estão usando a inteligência artificial (IA) como arma para realizar ataques e mirar agentes de IA como um novo vetor de ataque, de acordo com a empresa de segurança cibernética CrowdStrike.

O relatório de caça às ameaças de 2025 do fornecedor, publicado na conferência Black Hat USA em Las Vegas esta semana, diz que os invasores cibernéticos estão "operacionalizando a GenAI [inteligência artificial generativa] para escalar operações e acelerar ataques — e cada vez mais visando os agentes de IA autônomos que remodelam as operações empresariais".

Adam Meyers, chefe de operações contra adversários da CrowdStrike, afirmou: "A era da IA ​​redefiniu a forma como as empresas operam e como os adversários atacam. Estamos vendo agentes de ameaças usarem a GenAI para escalar a engenharia social, acelerar as operações e reduzir a barreira de entrada para invasões manuais por teclado.

Ao mesmo tempo, os adversários estão mirando os próprios sistemas de IA que as organizações estão implantando. Cada agente de IA é uma identidade sobre-humana: autônomo, rápido e profundamente integrado, o que os torna alvos de alto valor. Os adversários estão tratando esses agentes como infraestrutura, atacando-os da mesma forma que miram plataformas SaaS [software como serviço], consoles em nuvem e contas privilegiadas. Proteger a IA que impulsiona os negócios é onde o campo de batalha cibernético está evoluindo.

O relatório afirma que os invasores estão mirando as ferramentas usadas para criar agentes de IA: “Sistemas autônomos e identidades de máquina se tornaram uma parte essencial da superfície de ataque empresarial”.

Os analistas da CrowdStrike, que monitoram 265 invasores e grupos de ataque, descobriram que o grupo norte-coreano Famous Chiolima utilizou o GenAI para automatizar todas as fases de seu programa de ataques internos, desde a criação de currículos falsos e a realização de entrevistas deepfake até a conclusão de tarefas técnicas sob identidades falsas. Os analistas também descobriram que o grupo russo Ember Bear utilizou o GenAI para impulsionar sua propaganda pró-Rússia.

Hackers chineses investiram pesado na nuvem, de acordo com o fornecedor. Genesis Panda e Murky Panda conseguiram escapar da detecção por meio de configurações incorretas na nuvem e acesso confiável. As invasões na nuvem aumentaram 136%, com invasores chineses responsáveis ​​por 40% delas, de acordo com a CrowdStrike.

Para não ficar de fora, o grupo iraniano Charming Kitten usou grandes modelos de linguagem (LLMs) para escrever e-mails de phishing direcionados a organizações dos EUA e da Europa.