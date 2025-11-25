El auge de los pagos en tiempo real trae estrategias ‘smart frictionless’

La industria financiera latinoamericana está atravesando un cambio profundo en la forma en que se relaciona con los usuarios. Además del nuevo perfil de los propios usuarios, acostumbrados a demandar experiencias óptimas, los pagos en tiempo real y la alta capacidad predictiva que aporta la IA y sus agentes están acelerando el ritmo de las transacciones.

Según Latinia, compañía de software especializada en comunicaciones en tiempo real para el sector financiero, el 2026 marcará el inicio de una nueva etapa: pasar de un modelo “invisible” de frictionless, centrado en eliminar cualquier obstáculo en la experiencia del cliente, a un enfoque smart frictionless, que aporte “un pequeño punto de fricción” por medio de una notificación oportuna, en el momento justo, para reforzar la seguridad y la confianza.

“Durante años, la banca y todos los agentes implicados hemos perseguido reducir la fricción en la interacción y la experiencia con sus clientes a través de la tecnología, pero el futuro no se trata de eliminar obsesivamente toda barrera, sino de aplicar la pausa necesaria en el momento oportuno”, explica Oriol Ros, cofundador de Latinia. “El desafío estará en combinar el tiempo real con la protección del cliente del banco, haciendo que cada interacción digital, gracias a una simple notificación, refuerce la percepción de seguridad del usuario, sin afectar su comodidad”, señala.

En este nuevo paradigma, las entidades financieras buscarán equilibrar inmediatez y protección, adaptando la experiencia a cada usuario. La fricción dejará de verse como un problema y se convertirá en un componente estratégico para garantizar transacciones seguras, validar operaciones sensibles y fortalecer la relación banco-cliente. “Una notificación en tiempo real se traduce en un gran gesto de confianza; ese momento de ‘wow, mi banco piensa en mi bienestar financiero al alertarme sobre una operación que considera inusual, justo cuando estaba por presionar el botón de pagar’”, añade Ros.

A partir de esta transformación, el ejecutivo comenta que surgen cinco elementos clave que marcarán el rumbo del sector financiero en 2026:

1. Inteligencia artificial y analítica predictiva La IA dejará de ser solo una herramienta de automatización para convertirse en el cerebro que contextualiza y personaliza las interacciones. La inteligencia predictiva anticipará necesidades del usuario según su comportamiento financiero, analizando grandes volúmenes de información en tiempo real, previniendo riesgos y promoviendo una banca más proactiva y centrada en el cliente. Esto permitirá también medir el impacto de cada interacción y optimizar recursos, productos y campañas de forma inteligente. “El futuro está en entender no sólo qué quieren los clientes, sino cuándo y cómo lo quieren. Esta capacidad permitirá ofrecer mensajes y productos altamente personalizados, abriendo paso a una banca emocionalmente más inteligente”, reflexiona Ros.