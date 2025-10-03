Como os agentes de IA irão remodelar as telecomunicações

A OpenAI concluiu recentemente uma rodada de financiamento de 40 bilhões USD, o maior valor já arrecadado por uma empresa privada de tecnologia. Sua capacidade de atrair capital diante das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, é uma prova do potencial transformador da inteligência artificial (IA) nos negócios.

Para as empresas de telecomunicações, os riscos são maiores do que nunca. O futuro das operações de rede não se resume mais à manutenção de sistemas legados, mas sim à adoção do poder transformador da IA ​​para se manterem competitivas.

A IA está evoluindo rapidamente de um conceito futurista para uma ferramenta crítica para os negócios e, para as telecomunicações, não é mais um luxo — é uma necessidade. A pressão é grande e aqueles que hesitam correm o risco de ficar para trás. A IA é uma força motriz na otimização do desempenho da rede e na automação das operações. Para as operadoras de telecomunicações, adotar a IA não é mais um luxo; agora é uma aposta segura para competir em um cenário hipercompetitivo e impulsionado pela tecnologia.

A ascensão dos agentes de IA No cerne do impacto transformador da IA ​​nas telecomunicações está a ascensão dos agentes de IA. Essas entidades de software são capazes de perseguir objetivos de longo prazo de forma autônoma. Elas podem interagir com o ambiente, processando dados de diversas fontes, incluindo texto, imagens, vídeo e áudio. Elas também podem tomar decisões complexas, decompondo-as, priorizando-as e sequenciando-as de forma eficiente. Elas também têm a capacidade de criar um ciclo de feedback para melhorar continuamente seus resultados. Embora ainda esteja em estágios iniciais, as principais empresas de telecomunicações já estão explorando essa tecnologia de diversas maneiras: Otimização de rede: agentes de IA para analisar o tráfego de rede e dados de desempenho para identificar gargalos, permitindo alocação dinâmica de recursos para desempenho ideal sustentado.

agentes de IA para analisar o tráfego de rede e dados de desempenho para identificar gargalos, permitindo alocação dinâmica de recursos para desempenho ideal sustentado. Manutenção preditiva: agentes de IA para monitorar continuamente a infraestrutura de rede, prevendo possíveis falhas e agendando proativamente a manutenção para minimizar o tempo de inatividade e reduzir os custos operacionais.

agentes de IA para monitorar continuamente a infraestrutura de rede, prevendo possíveis falhas e agendando proativamente a manutenção para minimizar o tempo de inatividade e reduzir os custos operacionais. Alocação de recursos: agentes de IA para otimizar a distribuição de recursos, como largura de banda, para se adaptar às demandas flutuantes e manter uma qualidade de serviço consistente. No Mobile World Congress 2025, em Barcelona, ​​a IA agêntica foi um dos principais temas de discussão. A Deutsche Telekom e o Google Cloud anunciaram planos para desenvolver uma IA agêntica para redes autônomas, enquanto a Ericsson está colaborando com a Telenor para criar uma prova de conceito para um sistema que reduz o consumo de energia de redes de acesso via rádio. A SK Telecom também revelou serviços baseados em IA, incluindo agentes de IA para telecomunicações e assistentes de infraestrutura.