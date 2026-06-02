El C5 de Jalisco refuerza su red de comunicaciones con Motorola

El Centro de Control, Mando, Comunicación, Computación y Coordinación (C5) del Estado de Jalisco firmó un acuerdo de cinco años con Motorola Solutions para modernizar por completo su red estatal de comunicaciones de seguridad pública. Con este proyecto, busca lograr una coordinación más eficiente y en tiempo real entre los diferentes organismos conectados al C5 Escudo Jalisco, tales como la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Guardia Nacional y otras instituciones de protección pública.

El director general del C5 Escudo Urbano Jalisco, Juan Carlos Contreras, señaló que el organismo seleccionó la red de Motorola Solutions por su alta disponibilidad y resiliencia "para ayudar a garantizar la continuidad operativa en condiciones de alta demanda y momentos críticos, en los que la vida de las personas es nuestra prioridad". De acuerdo con el funcionario, esta modernización reforzará la capacidad de respuesta para los más de 8,8 millones de habitantes del estado y preparará a Jalisco para acoger el Mundial de Fútbol 2026.

La nueva red utilizará tecnología de radio móvil terrestre (LMR) interoperable, basada en el estándar P25, y facilitará la colaboración eficaz con entidades federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de la Marina (SEMAR), así como con organismos de emergencia y protección civil.

"Nuestra tecnología P25 de última generación proporcionará comunicaciones interoperables, seguras y resilientes para hacer frente a los retos de seguridad de una ciudad que es un ejemplo de crecimiento económico continuo y un escenario global para eventos a gran escala", resaltó Elton Borgonovo, vicepresidente de MSSSI para América Latina y el Caribe.

La solución también incluye Critical Connect de Motorola Solutions, una pasarela de interoperabilidad segura y escalable, basada en la nube, que conecta redes LMR y de banda ancha para brindar cobertura en diversas áreas geográficas y con una variedad de dispositivos. Por ejemplo, en caso de un incidente crítico de seguridad en las inmediaciones de un estadio abarrotado, un agente de policía con radio podría comunicarse directamente con otros agentes equipados con radio y con acceso a banda ancha, como los de la Policía, la SEMAR y la SEDENA, lo que facilitaría una respuesta rápida y coordinada para mantener la seguridad de los espectadores y del vecindario.