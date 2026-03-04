Municipios en Lima usan más videocámaras para seguridad ciudadana

Con el nombramiento de un nuevo presidente del Perú, José María Balcázar, se ha establecido una vez más en Lima, capital del país, el Estado de Emergencia, una medida que se viene renovando ante la alta tasa de delincuencia. De hecho, 2025 ha sido considerado uno de los años más violentos de la historia debido a la expansión de la extorsión, el sicariato y los secuestros.

Según cifras oficiales, al cierre del año pasado, el Perú registró 2.213 homicidios, es decir, 6,07 muertes violentas por día, el 80 % con armas de fuego. En comparación, durante 2024 hubo 2.083 homicidios registrados, y en 2023 la cifra fue de 1.511. Como consecuencia, hay un alza en el sentimiento de inseguridad –según un estudio de la consultora Ipsos, cuatro de cada 10 ciudadanos no se sienten seguros ni siquiera en sus casas– y una afectación de la economía: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el crimen representó el 2,82 % del Producto Bruto Interno (PBI).

¿Qué puede hacer la tecnología para ayudar a resolver esta problemática? Varios municipios han optado, entre otras medidas, por implementar servicios de videovigilancia apoyados en la inteligencia artificial (IA) con el fin de ayudar a frustrar robos, identificar sospechosos y reducir tiempos de intervención.

En Lima Metropolitana, que abarca 43 distritos, el uso de cámaras de videovigilancia se ha expandido significativamente en los últimos años. Actualmente, ya hay, por lo menos, 4.500 cámaras distribuidas en toda la capital y 1.840 de ellas están interconectadas a la Central de Emergencia (105). Se espera una integración total a través del nuevo Centro de Control y Monitoreo (C5) en Las Malvinas, que entrará en operación en junio del presente año.

Cámaras para ayudar en la seguridad ciudadana

Los mayores índices de homicidios y de denuncias por crímenes se presentan en distritos como San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Ate, El Agustino y San Juan de Lurigancho. Específicamente, Villa el Salvador, un distrito con 432 mil habitantes, adoptó una solución integral y escalable que no solo fortalece la seguridad pública para atender los desafíos cada vez más grandes, sino que también establece los cimientos para futuras iniciativas inteligentes en el distrito.

Villa El Salvador optó por implementar la plataforma de software de gestión de video (VMS) Milestone XProtect Professional Plus, que integra cerca de 400 cámaras IP en una red de Axis Communications. El sistema incluye 150 altavoces IP para transmitir anuncios públicos y disuadir conductas delictivas, junto con 70 botones de pánico 2N ubicados en diferentes puntos estratégicos del distrito. Esto permite una comunicación directa (visual y auditiva) con el centro de monitoreo durante las situaciones de emergencia, y sirve para iniciar los procedimientos para sancionar a quien esté implicado en un delito.

La solución también incorpora analítica avanzada, como:

el reconocimiento de matrículas –de Neural Labs– para hacer seguimiento a los vehículos y controlar el flujo del tráfico,

el reconocimiento facial de CyberExtruder, y

BriefCam Investigator, una solución diseñada para realizar análisis forenses rápidos de las grabaciones de videos con su tecnología Video Synopsis. Esta funcionalidad permite revisar simultáneamente objetos que aparecen en diferentes momentos dentro de un mismo video, lo que reduce drásticamente los tiempos de investigación.

En el núcleo de la operación se encuentra el centro de monitoreo, con 30 estaciones de trabajo, el cual está conectado por 100 kilómetros de cableado de fibra óptica y servidores Dell para garantizar el almacenamiento y procesamiento de datos.

En 2020, el distrito contaba con muy pocas cámaras que no estaban integradas en una red y no había una gestión centralizada, lo que dificultaba la coordinación ante incidentes en un distrito que cubre 35,46 kilómetros cuadrados.

Entre las cámaras utilizadas se incluyen modelos PTZ para tener una cobertura integral y detallada en las principales intersecciones, unidades panorámicas que monitorean espacios públicos de gran extensión y cámaras fijas tipo bala, especializadas en el reconocimiento de matrículas, informó el municipio. Las cámaras utilizan IA y algoritmos de aprendizaje profundo para detectar y clasificar objetos específicos, ignorando movimientos no significativos, precisaron.

El caso de Villa El Salvador Johana Arias, directora de ventas para América Latina de Milestone Systems, comentó que la plataforma implementada actúa como el centro de control de la nueva infraestructura de seguridad en Villa El Salvador. Su diseño de arquitectura abierta hace posible conectar más de 13 mil dispositivos de seguridad de unos 700 fabricantes y con diversas tecnologías. El sistema integrado, informó Arias, ha reducido significativamente los tiempos de respuesta ante incidentes, y el uso de analítica avanzada ha optimizado el aprovechamiento de los recursos. La arquitectura de la plataforma abierta de Milestone ha facilitado la integración de diversas tecnologías y ha sentado las bases para implementar otros proyectos de gestión urbana inteligente, añadió. Según informó el municipio, el año pasado se redujeron los índices de criminalidad en un 29,2 % y se aumentaron las detenciones en un 35 %. Alentada por estos resultados, Villa El Salvador ejecutará una segunda fase en la que instalará 500 cámaras adicionales, ampliando la cobertura a parques y áreas residenciales. Eso es posible porque la arquitectura abierta de la plataforma no limita el número o modelo de cámaras, sino que tiene la capacidad de adaptarse y evolucionar a medida que cambien las necesidades de la ciudad, explicó Arias. El proyecto es liderado por Tactical IT, empresa dedicada a los servicios de integración y construcción de plataformas tecnológicas, y ha sido reconocido como el primero de su tipo en Perú, convirtiendo a Villa El Salvador en un ejemplo de innovación en seguridad pública que ha permitido identificar acciones delictivas rápidamente, comentaron. Johana Arias explicó que la información que brindan estas herramientas sirve para capturar e iniciar los procedimientos sancionadores ante la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía. Antes, se capturaba a un sindicado y, como no se tenían suficientes pruebas, se le dejaba en libertad de inmediato. “Al reconocer una situación atípica, se activa inmediatamente, en coordinación con la Policía Nacional, un plan de cerco perimetral de seguridad ciudadana que permite la captura de los delincuentes para ponerlos a disposición de las autoridades […] Gracias al nuevo sistema, los operadores pueden controlar todas las cámaras, altavoces y botones de pánico desde una única interfaz, con lo que aumenta la efectividad de las operaciones y se reducen los tiempos de respuesta. Al incorporar este software especializado, se ha permitido que la vigilancia sea más proactiva, gracias a la posibilidad de tener alertas automatizadas y la detección de incidentes en tiempo real”, destacó Arias.