Avances y retos en la conectividad de última milla en LATAM serán discutidos en LACNIC 44

Del 6 al 10 de octubre, la comunidad de Internet de América Latina y el Caribe se reunirá en El Salvador para una nueva edición conjunta de LACNIC 44 – LACNOG 2025. El encuentro, que brinda un espacio de colaboración y aprendizaje, también ofrecerá la oportunidad de abrir conversaciones sobre los desafíos técnicos más relevantes de la región, informó María Gayo, gerente de comunicaciones de LACNIC.

La ejecutiva señaló que uno de los paneles más destacados será el dedicado a los retos de conectividad en la última milla para comunidades con acceso limitado. Inspirada en la realidad de El Salvador, y en experiencias de otros países latinoamericanos, la discusión será moderada por Lito Ibarra, pionero de internet en El Salvador, integrante del Directorio de LACNIC y presidente fundador de SVNet. Con él participarán Rodrigo Najarro de la Secretaría de Innovación de El Salvador, Marco Luna de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (México) y Pablo Ruidiaz Morales de InteRed (Panamá). Juntos, compartirán las experiencias y desafíos de llevar internet a comunidades rurales, remotas o insuficientemente atendidas, y expondrán las soluciones tecnológicas que se utilizan hoy para cerrar la brecha digital.

Gayo comentó que la agenda también incluye un panel sobre tendencias técnicas y el rol del IETF, moderado por Carlos Martínez, gerente de Tecnología de LACNIC. El IETF (Internet Engineering Task Force) es el organismo global donde se definen los estándares que hacen posible el funcionamiento de internet. En este panel, expertos como Jordi Palet, Jorge Cano y Suresh Krinan debatirán sobre temas clave como enrutamiento, seguridad, IPv6 y eficiencia en redes, además de cómo la comunidad de América Latina y el Caribe puede involucrarse más activamente en la construcción de estos estándares.

Gayo añadió que otro tema que se discutirá será el de los bloqueos como herramienta para combatir la piratería en línea en un panel que reunirá a representantes de LACTLD, Telecom Argentina, URSEC de Uruguay, LAC-ISP de Brasil, la Alianza Contra la Piratería Audiovisual de Argentina, y LACNIC.