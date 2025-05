LACNIC43 discutirá tendencias en TI e innovación digital en América Latina

Del 5 al 9 de mayo de 2025, São Paulo se ha convertido en la sede del LACNIC 43, organizado por el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC), en colaboración con la ABRINT (Asociación Brasileña de Proveedores de Internet). El evento, que llega a su 43a edición, espera reunir a más de 1.500 profesionales de TI, operadores de redes, académicos y representantes de grandes empresas del sector para discutir avances e innovaciones en internet.

Con el objetivo de democratizar el conocimiento y fortalecer la comunidad técnica en toda la región, el evento ofrece transmisión gratuita por streaming desde el sitio https://lacnic43.lacnic.net/pt-br/streaming. Los temas que serán abordados en la agenda van desde tutoriales técnicos y paneles sobre inteligencia artificial (IA), hasta debates sobre IPv6, ciberseguridad y sostenibilidad en centros de datos.

En entrevista exclusiva con ComputerWeekly en Español, Ernesto Majó, director ejecutivo del LACNIC, y María Gayo, gerente de Comunicaciones de la organización, compartieron sus visiones sobre los desafíos, logros y tendencias que moldean el futuro de internet en América Latina. Majó destaca la importancia de la neutralidad de la red y la participación comunitaria, mientras que Gayo resalta el papel de la educación técnica y la inclusión digital como pilares para el desarrollo sostenible del sector.

¿Qué es el LACNIC y cuál es su función principal en el ecosistema de internet de América Latina?

María Gayo: El LACNIC es el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. Como registro regional, formamos parte de un ecosistema global. Nuestra función principal es asignar direcciones IP en toda la región. Nuestro core principal es mantener el registro limpio, tener claro dónde están las direcciones asignadas. Además de eso, trabajamos intensamente en el fortalecimiento de capacidades de la comunidad técnica a través de talleres, capacitaciones y eventos.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre internet y las telecomunicaciones que los profesionales de TI necesitan comprender?

Ernesto Majó: Son dos mundos que tienen vinculación, pero que son totalmente diferentes y funcionan independientemente. Muchas veces, en los países de la región se homologa internet con telecomunicaciones, y eso genera distorsiones de todo tipo. Internet es espontánea, basada en acuerdos individuales, voluntarios, mientras que las telecomunicaciones están en un espacio regulado gubernamentalmente, centralizado, basado en los espacios de la UIT. Internet sigue autorregulándose, esa es una diferencia fundamental.

¿Cómo funciona el modelo de gobernanza del LACNIC?

María Gayo: En realidad, cómo se asignan las direcciones lo define la comunidad, todo lo define la comunidad. No es que nosotros como registro definimos cómo. Es todo muy de la comunidad, por eso estamos siempre cerca. El proceso de desarrollo de políticas es el proceso por el cual cada registro desarrolla sus políticas y también es un espacio que tenemos en el evento, en todos los eventos, que se llama el foro público de políticas. Es donde la comunidad, a lo largo de todo el año, puede hacer propuestas de políticas según un consenso.

¿Cómo está compuesta la estructura organizacional del LACNIC?

Ernesto Majó: Los asociados eligen directamente a los directores de la organización. Son nueve directores, se renuevan tres por año, y anualmente hay elecciones pautadas. Además, hay otros dos cuerpos estatutarios, una comisión fiscal que tiene tres integrantes también. Los asociados eligen a esos integrantes, cuyo fin es fiscalizar los estados contables. Están basados en las normas contables internacionales, son presentados en Uruguay, auditados por KPMG, y están publicados en el sitio web con todos los detalles necesarios para que cualquier asociado pueda verificar la aplicación de los fondos.

¿Qué se puede esperar del evento LACNIC43?

María Gayo: Este evento es muy particular porque creo que vamos a llegar a tener más de 1.500 personas inscritas. No necesariamente van a venir todos, pero sí esperamos un grupo entre 900 y 1.000 personas participando presenciales, y luego virtuales siempre tenemos 300 o 400. Todo el evento tiene streaming gratuito porque justamente queremos ofrecer [el contenido de forma general]. Hoy es el día de los tutoriales, con tasas de entrenamiento para diferentes temas: seguridad, ruteo, IPv6, una cantidad de temas específicos de internet.

¿Cuál es el proceso para convertirse en un asociado del LACNIC?

Ernesto Majó: La conformación de la asociación se da, tiene un vínculo directo, con la asignación de las direcciones IP, de los recursos. Toda organización que recibe direcciones de nosotros, o a través de NIC Brasil, NIC México, se transforma en asociado, y paga por el uso de esas direcciones una membresía anual. Esa membresía es la que permite alimentar el sistema y mantener los servicios operativos. Tiene un costo definido, aprobado por la asamblea de asociados. Hay diferentes categorías, no son infinitas, son 7 u 8 categorías diferentes.

¿Cómo maneja el LACNIC el agotamiento de direcciones IPv4?

María Gayo: Cuando estábamos terminando las direcciones IPv4, que era la versión anterior de direcciones, ahora lo que tenemos son direcciones IPv6. IPv4 ya se agotaron; hay una lista de espera de 9 años, en realidad. Todo ese proceso de transición, cuando iban quedando pocas direcciones, fue decidido por la comunidad mediante las políticas. Lo mismo con las transferencias, se hacen transferencias de IPs entre regiones también. Eso todo lo decide la comunidad.

¿Por qué es importante entender la diferencia entre internet y telecomunicaciones?

Ernesto Majó: Internet es un animal diferente. Y la regulación de internet se hace en ámbitos privados, participativos, cualquier actor puede participar; así se definen los estándares de internet, así se definen las políticas de internet, y así funcionamos, y así funcionan los negocios. El tema de hoy es la Internet Exchange Point, ese es un espacio para los acuerdos de intercambio de contenidos y de datos entre distintas redes. Y son acuerdos privados y la mayoría de ellos son sin contrato. La palabra vale. Así nació y así se mantiene.

¿Cómo funciona el mecanismo cuando hay denuncias sobre direcciones IP?

Ernesto Majó: Si hubiera una denuncia concreta, bueno, nosotros podemos interceder en el sentido de decir, “hay un uso inapropiado, nos han hecho denuncias al respecto”. Pero son mecanismos muy poco coercivos. En realidad, nosotros no tenemos responsabilidad, y lo que la comunidad definió es que nosotros no nos involucremos de la red para adentro. Lo que un asociado del LACNIC hace con la red, nosotros tenemos que asegurarnos que nos indique cuál es el uso, pero el contenido que luego de esa red pueda estar diseminando es algo en lo que nosotros no tenemos injerencia.

¿Qué iniciativas tiene el LACNIC para fortalecer la capacitación técnica en la región?

María Gayo: Tenemos muchas opciones. Por ejemplo, tenemos un campus virtual, o sea, un centro de capacitación virtual donde el año pasado tuvimos más de 8.000 estudiantes que cumplieron, que completaron los cursos. Esos cursos son gratis para los asociados, y son de pago para los que no son asociados. También tenemos un fondo que tiene 20 años, 21 años en realidad, es el fondo Frida, para promover investigación en temas de internet.

¿Cómo aborda el LACNIC los temas de seguridad cibernética en la región?

Ernesto Majó: Tenemos un grupo de respuesta de incidentes de seguridad, es un equipo especializado en seguridad. Está enfocado en nuestros asociados, pero también tenemos un espacio de coordinación regional que se llama LACSEC-CSIRT, que es justamente la reunión de todos los ejecutivos de seguridad de la región, donde intercambian información, intercambian conocimiento sobre incidentes, y también están en contacto para eventualmente, si hay un incidente, poder ayudar.

¿Qué papel juegan los eventos del LACNIC en la comunidad de internet?

María Gayo: Nuestros eventos van rotando porque queremos ser una entidad itinerante. Esto facilita el acceso a las personas locales. Aunque tenemos participantes de toda la región, cuando el evento está en un determinado país, es mucho más fácil para los profesionales locales participar. En eventos anteriores estuvimos en Paraguay, Panamá y ya hemos venido a Brasil varias veces, a Fortaleza, Salvador, São Paulo. Esta es probablemente nuestra séptima visita a Brasil en 43 eventos.

¿Cuál es la relación del LACNIC con los gobiernos?

Ernesto Majó: En relación con los gobiernos, nosotros tenemos una atención en particular. En el evento en sí, no hay una agenda especial para los gobiernos. Sí, siempre buscamos promover la participación de oficiales de gobiernos, más que nada para lograr un entendimiento de lo que es internet. Esta semana tenemos un taller que nosotros llamamos “Taller de internet abierta, segura y confiable”, que básicamente es un taller de entrenamiento para agentes del orden, fiscales y jueces, para que ellos tengan todas las herramientas, toda la información necesaria cuando tengan una situación en su órbita de trabajo.

¿Cómo promueve el LACNIC la inclusión en la comunidad técnica?

María Gayo: Tenemos varias iniciativas. Por ejemplo, tenemos una que es ahora de Embajadores, que es un grupo de gente que desarrolla temas para concientizar y también de capacitación a nivel regional. Intentamos mucho focalizar más bien en los diferentes países en los que estemos. También tenemos un encuentro entre la academia y operadores, porque tenemos mucha gente de la academia que hace proyectos, investigaciones aplicadas a nivel técnico, que de repente no son tan acordes con la necesidad que tienen los operadores y justamente podemos buscar esos espacios de sinergia.

¿Cómo funciona el Foro Público de Políticas?

María Gayo: Es un espacio abierto donde cualquier persona puede proponer cambios en las políticas de distribución de recursos. Las propuestas son discutidas abiertamente hasta llegar a un consenso. Es un proceso continuo, abierto todo el año a través de listas de discusión. A veces, una propuesta pasa por varias versiones, y la acaban formando entre todos, puliéndola poco a poco.

¿Cuál es la relación entre LACNIC y otros registros regionales?

María Gayo: Nosotros estamos enfocados en 33 territorios, que es América Latina y Caribe, algunas islas del Caribe. Hay cinco registros regionales, y tenemos buena colaboración entre nosotros. De hecho, tenemos la NRO, que es la organización de los recursos de números, y tenemos grupos de trabajo entre nosotros. Estamos coordinados, hay transferencias, hay un montón de cosas que tenemos que coordinar. Además, nuestro core principal es el mismo, independientemente de cada región, [aunque] cada región tiene sus condimentos, como en cualquier lugar.