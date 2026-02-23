Brasileiros são muito exigentes enquanto a atendimento com IA

A edição 2026 do estudo anual Zendesk CX Trends revela que o Brasil está entre os países onde a inteligência artificial (IA) mais está transformando a experiência do cliente. De acordo com o levantamento, os consumidores brasileiros apresentam expectativas significativamente superiores às médias global e latino-americana quando o assunto é rapidez, personalização e transparência no atendimento.

O relatório evidencia que o país se destaca tanto pela adoção acelerada de tecnologias de IA quanto pela exigência crescente dos consumidores em relação à qualidade das interações, criando um ambiente onde as empresas precisam evoluir mais rápido para acompanhar esse novo padrão.

O estudo Zendesk CX Trends 2026 é baseado em respostas de mais de 11.000 participantes em todo o mundo. Os países pesquisados incluem Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Malásia, México, Países Baixos, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Tailândia, Reino Unido e Estados Unidos.

“O Brasil está puxando a transformação da experiência do cliente na América Latina, e a inteligência contextual — uma IA agêntica construída sobre conhecimento unificado e multifuncional — é o que reduz, de fato, a distância entre eficiência e empatia. Em um mercado onde 82% dos consumidores se frustram ao repetir informações e 87% preferem experiências realmente personalizadas, essa tecnologia permite que as empresas reconheçam cada cliente com precisão e consistência”, afirma Walter Hildebrandi, Chief Technology Officer da Zendesk para a América Latina.

“A IA enriquecida por contexto se baseia em dados estruturados, histórico de relacionamento, sinais em tempo real e políticas corporativas. Já não falamos de um atendimento padronizado, mas de interações que realmente são mais pessoais, independentemente do canal ou momento”, completa o executivo.

Entre os consumidores brasileiros:

88% esperam que a IA melhore a qualidade do atendimento, acima da média global e da América Latina

86% acreditam que a experiência deveria ser muito melhor do que é hoje

82% ficam frustrados ao precisar repetir informações durante o atendimento

79% esperam disponibilidade 24/7, impulsionada pelo uso da IA

Além disso, o Brasil se destaca como um dos mercados em que a adoção da IA pelo consumidor mais cresceu, com 69% afirmando que aumentaram o uso de IA no último ano, o que supera a média latino-americana (58%) e a média global (51%).

A busca por interações contextualizadas e fluidas também coloca os consumidores brasileiros como um dos mais exigentes mundialmente, já que 73% afirmam que a IA generativa aumentou suas expectativas de respostas mais rápidas, acima das médias global e regional. Enquanto isso, 78% dos brasileiros valorizam explicações em linguagem simples sobre as decisões automatizadas da IA, e 95% esperam clareza total sobre como a IA chega às suas conclusões — o que mostra uma crescente necessidade da população de entender a lógica por trás das decisões da inteligência artificial generativa.

O estudo evidencia que, para o consumidor brasileiro, a IA só será bem aceita se combinar eficiência com transparência. Em outras palavras, não basta gerar respostas rápidas, mas precisam fazer sentido também.