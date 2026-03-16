Evento no Parque Tecnológico de Sorocaba anuncia investimentos e maior espaço para o desenvolvimento

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) possui R$ 10,3 bilhões disponíveis para o fomento a projetos de inovação e tecnologia em 2026, considerando os valores de editais de financiamento e linhas de crédito. A informação foi divulgada pelo gerente adjunto do departamento regional Sudeste, Márcio Ikegami, durante o evento Finep Pelo Brasil, realizado no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS).

Ikegami apresentou as modalidades de financiamento oferecidas pela empresa pública federal para cerca de 180 representantes de empresas, universidades e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) presentes.

Segundo ele, as chamadas públicas abertas totalizam R$ 3,3 bilhões, enquanto as linhas de crédito somam R$ 7 bilhões. “Há recursos para empresas de todos os portes”, diz. Em 2025, inclusive, 75% dos valores destinados pela Finep para projetos atenderam a startups, além de empresas de pequeno e médio porte.

Essas opções são destinadas a projetos que se enquadrem nas seguintes áreas estratégicas: transição energética, cadeias agroindustriais, saúde, tecnologias digitais, base industrial de defesa, chamada regional, transformação mineral, economia circular e cidades sustentáveis, mobilidade sustentável, semicondutores, desafio tecnológico eletrolisador e desafio tecnológico trator.

De acordo com Ikegami, para efetivar a adesão sem problemas, o solicitante deve seguir exatamente os formulários da Finep e detalhar o projeto com clareza, para facilitar a análise técnica. Ele ainda aconselha o requerente a gravar um vídeo com a explicação. A adesão aos programas pode ser realizada pelo site www.finep.com.br.

Conforme o presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancellara, a perspectiva de mais de R$ 10 bilhões disponíveis para financiar projetos mostra a dimensão do apoio que a Finep oferece ao desenvolvimento tecnológico no Brasil e, agora, de Sorocaba e região. “Ter essa apresentação no PTS aproxima as empresas da região dessas oportunidades e pode ajudar a viabilizar projetos importantes para o crescimento econômico e tecnológico regional.”