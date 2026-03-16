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Evento no Parque Tecnológico de Sorocaba anuncia investimentos e maior espaço para o desenvolvimento
Durante o Finep Pelo Brasil, a fundação apresentou editais e linhas de crédito de mais de R$ 10 bi para financiamento de projetos em 2026 voltados ao fomento de iniciativas de tecnologia e inovação. Também foi anunciado um novo espaço para impulsionar inovação, empreendedorismo e negócios.
A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) possui R$ 10,3 bilhões disponíveis para o fomento a projetos de inovação e tecnologia em 2026, considerando os valores de editais de financiamento e linhas de crédito. A informação foi divulgada pelo gerente adjunto do departamento regional Sudeste, Márcio Ikegami, durante o evento Finep Pelo Brasil, realizado no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS).
Ikegami apresentou as modalidades de financiamento oferecidas pela empresa pública federal para cerca de 180 representantes de empresas, universidades e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) presentes.
Segundo ele, as chamadas públicas abertas totalizam R$ 3,3 bilhões, enquanto as linhas de crédito somam R$ 7 bilhões. “Há recursos para empresas de todos os portes”, diz. Em 2025, inclusive, 75% dos valores destinados pela Finep para projetos atenderam a startups, além de empresas de pequeno e médio porte.
Essas opções são destinadas a projetos que se enquadrem nas seguintes áreas estratégicas: transição energética, cadeias agroindustriais, saúde, tecnologias digitais, base industrial de defesa, chamada regional, transformação mineral, economia circular e cidades sustentáveis, mobilidade sustentável, semicondutores, desafio tecnológico eletrolisador e desafio tecnológico trator.
De acordo com Ikegami, para efetivar a adesão sem problemas, o solicitante deve seguir exatamente os formulários da Finep e detalhar o projeto com clareza, para facilitar a análise técnica. Ele ainda aconselha o requerente a gravar um vídeo com a explicação. A adesão aos programas pode ser realizada pelo site www.finep.com.br.
Conforme o presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancellara, a perspectiva de mais de R$ 10 bilhões disponíveis para financiar projetos mostra a dimensão do apoio que a Finep oferece ao desenvolvimento tecnológico no Brasil e, agora, de Sorocaba e região. “Ter essa apresentação no PTS aproxima as empresas da região dessas oportunidades e pode ajudar a viabilizar projetos importantes para o crescimento econômico e tecnológico regional.”
HUBIZ Conexões vai impulsionar inovação, empreendedorismo e negócios
O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) é um ambiente de inovação que visa fomentar o desenvolvimento de empresas e projetos tecnológicos na Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). Tem como objetivos principais promover tecnologias, bem como contribuir com o desenvolvimento social e econômico da RMS. O PTS atua nas áreas automobilística, de automação industrial, biociências, educação e pesquisa, energias renováveis e Tecnologia da Informação (TIC).
O PTS ganhará um novo espaço em abril de 2026. Chamado HUBIZ Conexões, o ambiente deve impulsionar o empreendedorismo e a geração de novos negócios, tecnologias e empregos na região de Sorocaba. O espaço foi viabilizado por meio de convênio entre o PTS, a Agência Inova e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) do Estado de São Paulo.
“O HUBIZ Conexões nasce com o propósito de ampliar a interação entre a tríplice hélice (academia, indústria e governo) dentro do ecossistema, para que esse contato mais próximo gere resultados concretos”, diz Nelson Cancellara, presidente do PTS.
Com 1.612 metros quadrados, a área, instalada no Centro de Convivência do Prédio Núcleo do Parque Tecnológico, possui design moderno para inspirar a criatividade e facilitar a troca de conhecimento em diferentes ambientes, incluindo uma arena para até 40 pessoas, duas cabines acústicas para networking privado, coworking com mesas modulares; e espaços para convivência ao ar livre e descompressão.
Segundo a um comunicado de imprensa da PTS, o HUBIZ Conexões foi desenhado para integrar startups, empresas instaladas ou não no Parque Tecnológico, universidades e sociedade civil. Toda a estrutura será mantida em funcionamento por meio de mentorias, meetups (encontros entre pessoas que compartilham interesses comuns), treinamentos de pitch, rodadas de negócios e dinâmicas semanais.
O hub já reúne as instituições Anhembi Morumbi Sorocaba, Centro Universitário Facens, Lab de Inovação e Sustentabilidade (LIS), do Grupo Petrópolis, Tropeiro Valley (Comunidade de Startups da região de Sorocaba), Unimed e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) como parceiras estratégicas confirmadas.