Governo de Goiás instala pontos de Wi-Fi público em regiões estratégicas

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria-Geral de Governo (SGG), iniciou a instalação de pontos de Wi-Fi público em 40 localidades do estado, com o objetivo de fortalecer o turismo local. A iniciativa tem como foco ampliar a conectividade em regiões com baixa ou oferta inexistente de internet, incluindo pontos turísticos e áreas de interesse público.

A instalação do sinal de Wi-Fi público integra o projeto NaveGO, conduzido pela Subsecretaria de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes da Secretaria-Geral de Governo. A iniciativa adota soluções voltadas ao uso público, com gerenciamento centralizado, mecanismos de segurança, controle de acesso e suporte técnico especializado.

As localidades atendidas estão distribuídas por 28 municípios. Entre os pontos contemplados, estão a Praia Quarto Crescente, o Parque Nacional das Emas, o Parque Estadual Terra Ronca, a Comunidade Kalunga, o Lago Bom Sucesso, a Orla do Lago dos Tigres, Posse D’Abadia, Olhos D’Água e o Distrito de São Jorge.

A implantação considera as características de cada local, como disponibilidade de energia, tipo de conexão à internet (fibra óptica, rádio ou satélite), número de usuários atendidos ao mesmo tempo e condições do ambiente. Essa abordagem permite uma instalação mais adequada a cada local e facilita a ampliação do projeto para novas localidades.

A execução do projeto envolve o fornecimento, a instalação, a configuração e a operação dos pontos de Wi-Fi. A conclusão desta etapa está prevista para fevereiro. As instalações incluem vistorias técnicas, testes de desempenho e a entrega documentada de cada ponto. Após essa fase, os pontos passam por avaliação e ativação, com previsão de conclusão para março.

Segundo o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, a iniciativa amplia a disponibilidade de internet em pontos turísticos e localidades estratégicas do estado. “A presença do Wi-Fi público nesses locais contribui para a conectividade da população e dos visitantes e fortalece atividades locais, contribuindo para a economia goiana, especialmente em regiões onde a internet ainda é limitada”, destaca.

A lista completa de localidades atendidas inclui Posse D’Abadia, Olhos D’Água, Distrito de São Jorge, CAT Praia Quarto Crescente, Orla Lago dos Tigres, Corumbazul, a comunidade Kalunga, Buenolândia, Águas Lindas de São João, Girassol e a Praça do Ginásio no Cocalzinho de Goiás, a Praça do Lago, o Lago Bom Sucesso, o Parque Nacional das Emas, o assentamento Pinga-Fogo, a Estância Corujinha, a Casa de Santa Dica Lagolândia, a Orla do Lago e o Parque Estadual Terra Ronca no São Domingos.

A lista também inclui os povoados de São Benedito, Muquém e São João; os distritos de São Jorge, Itacaiú, Luiz Alves e Itaguaçu; as prazas centrais do Itaguari, Colinas do Sul, Diogo Teles Cavalcante, Lagoa Santa, Mambaí e Paraúna; e os os centros de apoio ao turista do povoado do Moinho no Alto Paraíso de Goiás, do Aruanã, do Cavalcante e do São João D’Aliança, bem como as praias do Lago Azul, da Generosa e do Sol.