Programa Include abre quase mil vagas para curso gratuito de robótica

Estão abertas as inscrições para estudantes de escolas públicas, de 08 a 18 anos, interessados em participar dos laboratórios tecnológicos do Projeto Include, realizado pelo Instituto Campus Party. As vagas para Goiás são limitadas e estão abertas através do site.

O programa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Instituto Campus Party e tem o objetivo de inserir jovens de comunidades de baixa renda ao ambiente tecnológico, por meio do ensino gratuito de robótica, computação e programação.

O Instituto Campus Party é uma associação sem fins lucrativos, com o objetivo de incentivar e promover atividades e projetos nas áreas cultural, educacional e de inclusão digital de forma gratuita, tendo o Include como programa social protagonista na criação de Laboratórios de Tecnologia em comunidades de todo Brasil.

Segundo Sidiane Zanin, diretora Nacional do Projeto Include, “a nossa missão é levar conhecimento e informação para crianças e adolescentes de comunidades carentes, promovendo a inclusão social e dando oportunidade de acesso à tecnologia e a Cultura Maker a todos”.

Os laboratórios têm mobília e equipamentos para aulas de robótica, programação, eletrônica, sensores e mecânica, além de impressoras 3D, óculos de realidade virtual, drones, computadores, entre outros.

“Um dos nossos objetivos é aumentar a base de futuros cientistas e profissionais da área de tecnologia em Goiás. E alcançaremos isso, por exemplo, dando oportunidade para que crianças se envolvam o quanto antes com o mundo da programação e da robótica, o que dará aos goianos mais oportunidades de melhores empregos e renda”, relata o titular da Secti, José Frederico Lyra Netto.

São 70 vagas para cada um dos 14 laboratórios do programa em atividade em Goiás, localizados em: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Catalão, Cristalina, Mambaí, Pirenópolis, Porangatu, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, Trindade e Uruana. A capital tem dois laboratórios: um na Organização das Voluntárias de Goiás, no Jardim Novo Mundo; e outro no Colégio Estadual Jornalista Gonzaga Contart, no Jardim Guanabara II.