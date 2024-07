Contratações no setor de Tecnologia da Informação seguem em alta

Ao contrário do que muitos poderiam pensar, apesar da pandemia ter acabado há alguns anos, ela ainda produz influência nas contratações do setor de tecnologia da informação, que segue com a demanda em alta.

Na FESA Group, ecossistema de soluções de RH, a empresa vem notando um aumento na busca por posições gerenciais do setor: na região Centro-Oeste, que tem em Goiânia a sua base de cobertura, notou-se um aumento de demandas para o cargo, com crescimento de 150% no primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. Também na capital de Goiás, o aumento nas posições de especialistas e coordenações foi de 60%, comparado ao primeiro semestre de 2023. O setor vem ganhando um protagonismo muito relevante ano após ano em empresas de diversos níveis de maturidade.

“Acreditamos que esse movimento ainda tende a crescer, devido ao nível de tecnologia embarcada que é ofertada em cada produto e serviço que consumimos atualmente, seja como empresa ou pessoa física, em todos os setores da economia”, diz Anderson Schemberg, Diretor & Partner da FESA Group. “A demanda por este tipo de profissional, portanto, seguirá alta. Para além disso, ainda existe um ponto de ruptura geracional que se intensifica em determinados segmentos e perfis de empresas, com pessoas em níveis estratégicos, tomadores de decisão, que ainda enfrentam dificuldades para atuar com a tecnologia disponível, o que reforça a necessidade dos profissionais de TI, responsáveis por realizar esse meio de campo”, comenta.

Todos estes aspectos têm influenciado cada vez mais a necessidade de profissionais de tecnologia. Em níveis estratégicos, os mais buscados tendem a ser os que unem conhecimento técnico a um posicionamento voltado ao negócio, conseguindo entender as necessidades de cada área, dos clientes e ofertar soluções direcionadas. “A tendência é que a área de TI cada vez mais apoie a estratégia dos negócios e ganhe espaço na tomada de decisão das empresas, gerando mais agilidade e assertividade”, comenta Anderson.