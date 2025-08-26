Como a escolha dos equipamentos certos pode impulsionar a produtividade do seu time

Em um cenário cada vez mais orientado por eficiência e alta performance, líderes e gestores têm buscado caminhos para ampliar o desempenho de suas equipes. Embora iniciativas como aprimoramento de processos internos, novas metodologias de gestão e desenvolvimento de lideranças ganhem espaço, muitas empresas ainda negligenciam um fator decisivo: o parque de equipamentos da empresa.

Entre estratégias como a melhoria do onboarding de novos talentos, a modernização de processos e a adoção de metodologias de gestão mais ágeis, a infraestrutura tecnológica que sustenta a operação diária muitas vezes continua em segundo plano. A decisão sobre quais notebooks, monitores ou smartphones serão usados pelos colaboradores ainda é, em grande parte, uma decisão pautada no custo-benefício imediato.

Mais do que uma questão de performance, os equipamentos também impactam diretamente na experiência e no engajamento dos profissionais. Empresas que buscam melhorar a experiência digital dos colaboradores estão passando a considerar o impacto da infraestrutura tecnológica como parte da estratégia de produtividade. Ao analisar com mais profundidade os ganhos em desempenho, engajamento e redução de custos operacionais, muitas estão revendo suas escolhas de equipamentos com um olhar mais estratégico.

De acordo com um levantamento da Forrester, as companhias conseguem melhorar a experiência digital do colaborador e diminuir custos totais com dispositivos ao investirem no uso de dispositivos Mac. A pesquisa detalha que a produtividade das equipes aumentou 3,5% com o uso da tecnologia Apple e, quando as empresas começaram a oferecer o Mac em programas de escolha de dispositivos, uma quantidade considerável de funcionários optou pelo equipamento. O desempenho e confiabilidade do Mac não é apenas reconhecido pelos times que o utilizam no dia a dia, mas também impacta o dia a dia do departamento de TI. Segundo o estudo, a área de TI das companhias viu o número de tickets registrados por equipamentos cair 60% por ano e os que surgiam eram baratos de resolver.

Como resultado, o ganho de eficiência proporciona vantagens no longo prazo para a empresa, como uma maior retenção de talentos, nível de cibersegurança mais elevado, um departamento de TI menos sobrecarregado e alta satisfação dos consumidores.

Em um mundo cada vez mais digital, os equipamentos de trabalho deixaram de ser apenas ferramentas e passaram a ser extensões da experiência do colaborador e das entregas para o cliente. Por isso, repensar o parque tecnológico com mais estratégia pode ser o diferencial entre uma equipe apenas operacional e um time verdadeiramente produtivo, engajado e pronto para inovar. Investir em infraestrutura tecnológica com esse novo olhar pode ser um passo estratégico para lideranças que desejam impulsionar resultados de forma sustentável.

Sobre o autor: Rafael Pittas é executivo com mais de 20 anos de experiência em marketing e vendas nos setores de varejo e tecnologia. Atualmente, exerce a função executiva de Head de Vendas da iPlace B2B, sendo responsável pela operação nacional B2B da companhia, que contempla os canais Corporativo, Educacional e de Distribuição da Apple no Brasil. Ao longo de sua trajetória profissional, atuou em organizações de grande relevância, como Samsung, Claro e Mazer, onde estruturou iniciativas voltadas à inovação e ao crescimento sustentável.