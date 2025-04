Como avaliar a segurança do terminal de vídeo para trabalhadores remotos

O teletrabalho veio para ficar. Os funcionários remotos provaram que podem permanecer produtivos mantendo-se conectados às suas equipes por meio de vídeo. Como resultado, muitos trabalhadores estão configurando uma área de suas residências para videoconferências, e a indústria de hardware de vídeo está notando. Fornecedores estão fazendo um marketing pesado de produtos ou pacotes com a marca de trabalhadores domésticos.

Alguns desses produtos são dispositivos "tudo-em-um", com monitores equipados com webcams integradas, microfones, alto-falantes e até mesmo um minicomputador executando o software de vídeo de sua escolha. Basicamente, você pode pensar neles como Zoom, Equipes ou outras estações de conferência em sua área de trabalho para chamadas de vídeo. Outros fornecedores oferecem webcams e periféricos de áudio separados para clientes que já possuem um PC ou laptop com seu software de vídeo.

Independentemente das especificações do produto, todos eles visam aprimorar a experiência de videochamada para os funcionários em casa. Todos eles oferecem vídeo e áudio de alta qualidade e, normalmente, apresentam recursos de aumento de produtividade, como cancelamento de ruído para eliminar distrações. Além disso, eles são projetados para serem instalados e configurados por você, uma vez que as empresas não enviam equipamentos de TI para todos os escritórios domésticos de suas organizações.

Avalie os riscos de segurança da videoconferência em casa No entanto, deixar a instalação e a configuração nas mãos dos funcionários pode levar a problemas de segurança, especialmente porque eles usam esses dispositivos para se conectar a reuniões de trabalho. Os departamentos de TI gerenciam os sistemas de vídeo no local de trabalho para garantir que estejam sempre atualizados com os softwares e atualizações de segurança mais recentes e configurados com segurança. Se o departamento de TI não visitar fisicamente os escritórios domésticos para gerenciar os dispositivos de vídeo dos funcionários, estará colocando toda a rede da empresa em risco? Felizmente, o risco não é tão sério quanto pode parecer. Lembre-se de que o sistema de vídeo corporativo normalmente está conectado diretamente à rede interna e é por isso que é monitorado tão de perto. Um endpoint de vídeo localizado em um escritório doméstico não estaria necessariamente conectado à rede do escritório. Tudo o que você pode fazer é fazer chamadas para a nuvem do provedor de conferência. Não apresenta mais risco para a rede do que qualquer outra chamada de vídeo. Mesmo se o dispositivo fosse hackeado de alguma forma, sua vulnerabilidade se estenderia apenas às chamadas de vídeo. Você não tem nenhum outro acesso à rede da empresa. Da mesma forma, o risco de segurança dos periféricos de escritórios domésticos é baixo. Se a equipe de TI configurou uma conexão entre a rede corporativa e um PC doméstico, essa conexão é segura no nível do Windows ou Mac. A segurança não se limita a uma pequena lista de periféricos, mas protege a rede da empresa de qualquer coisa conectada para o PC doméstico. Pense nisso: se conectar um fone de ouvido USB com defeito a um computador doméstico fosse um risco para a rede da empresa, as equipes de TI não permitiriam que ninguém conectasse nada.