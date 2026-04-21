10 fatores que transformarão o papel do CIO em 2026 e além

A inteligência artificial (IA) e outras tecnologias estão transformando a maneira como o trabalho é realizado e a rapidez com que isso acontece.

Isso aumentou a pressão sobre os CIOs, que precisam aconselhar seus colegas executivos sobre a melhor forma de usar as ferramentas digitais para impulsionar a transformação, a inovação, a agilidade nos negócios e o sucesso financeiro.

A Deloitte realizou uma pesquisa com líderes seniores de tecnologia nos Estados Unidos e descobriu que 80% afirmaram que seus papéis e responsabilidades se expandiram significativamente para atender aos objetivos de negócios. "O que antes era uma função de apoio agora é, especialmente em grandes empresas, um poderoso impulsionador de valor para os negócios", afirmou a Deloitte ao divulgar os resultados da pesquisa.

Essa mudança está afetando os CIOs, afirmou Mark Taylor, CEO da Society for Information Management (SIM), uma associação de executivos de tecnologia.

Os CIOs precisam incorporar liderança técnica e de negócios em suas funções. "Eles precisam de uma combinação de conhecimento técnico e gerencial, além de inteligência emocional, para construir equipes de alto desempenho que atendam a todas as demandas das equipes de TI e liderem suas organizações em meio às mudanças", disse Taylor. "Isso exigirá que muitos CIOs desenvolvam suas habilidades de liderança."

Essa é apenas uma das dinâmicas que definirão o papel do CIO em 2026, de acordo com analistas, pesquisadores, consultores executivos e CIOs. Há muitas outras. Aqui estão 10 fatores que influenciarão o papel do CIO no próximo ano:

1. Inteligência artificial para inovação A IA domina a agenda empresarial para 2026, como tem acontecido desde a chegada da ferramenta de IA generativa (GenAI) ChatGPT em 2022. CEOs, conselhos de administração e outros líderes seniores estão buscando utilizar a IA para impulsionar a inovação e a transformação até 2026. "Sem dúvida, a IA está impactando a todos", afirmou Taylor. O IEEE realizou uma pesquisa com líderes de tecnologia para seu relatório recente e descobriu que 96% concordam que a inovação, a exploração e a adoção de IA aplicada a agentes continuarão a se acelerar em 2026. Os investimentos em IA também devem acelerar no próximo ano. De acordo com uma pesquisa da consultoria Teneo, 68% dos CEOs planejam aumentar seus investimentos em IA até 2026, e 88% acreditam que ela já os está ajudando a lidar com a disrupção. Como líderes em tecnologia, espera-se que os CIOs liderem toda essa inovação e transformação impulsionadas pela IA. “O CIO agora é a peça-chave para ajudar as empresas a atingirem seus objetivos estratégicos, impulsionando a transformação e a inovação com resultados mensuráveis”, disse Orla Daly, CIO da empresa de tecnologia educacional Skillsoft. “Portanto, priorizar o investimento em inovação continua sendo importante, e espera-se que qualquer pessoa que busque investimento apresente uma sólida justificativa comercial.”

2. Expectativas mais elevadas de que os investimentos em IA gerarão retornos Após anos vendo muitas iniciativas de IA — senão a maioria — falharem em escalar ou em gerar melhorias para os negócios, CEOs e conselhos de administração agora exigem retorno sobre seus investimentos em IA. "Os CEOs querem que os CIOs façam mais do que apenas experimentar com IA e, mais especificamente, com GenAI", disse Yugal Joshi, sócio da Everest Group, empresa global de pesquisa e consultoria em gestão. "Eles esperam que os CIOs encontrem, desenvolvam e escalem casos de uso de IA que gerem valor para os negócios." A pesquisa da Teneo observou que "à medida que os esforços migram da publicidade para a execução, as empresas estão sob pressão para demonstrar o retorno sobre o investimento (ROI) do aumento dos gastos com IA". Os CIOs estão sentindo essa pressão. A empresa de software Flexera descobriu que 93% dos líderes de TI disseram que são frequentemente solicitados a inovar mais rapidamente e demonstrar retorno sobre o investimento (ROI).

3. A inovação em IA é contrabalançada por restrições na cadeia de suprimentos As pressões financeiras não são a única restrição para os CIOs e suas agendas de IA em 2026. Problemas na cadeia de suprimentos também determinarão como e o que os CIOs farão nessa área. "A demanda prevista por IA criou uma volatilidade significativa na cadeia de suprimentos de computação e memória", disse Thomas Phelps, vice-presidente sênior de estratégia corporativa e diretor de TI da Laserfiche. "Os CIOs já estão enfrentando prazos de entrega mais longos para hardware, e os custos de memória estão aumentando rapidamente", disse ele. Ele observou que os custos de memória para os novos servidores que sua organização deseja implantar na Ásia aumentaram 50% em apenas algumas semanas em 2025, e que estavam lhe informando um prazo de entrega de três meses (ou mais) para o novo hardware de rede necessário para construir uma nova sala de computadores.

4. Os gastos com TI estão aumentando, mas os CIOs ainda sentem pressão para controlar os custos A empresa de pesquisa Gartner estimou que os gastos globais com TI aumentarão em expressivos 9,8% em 2026 em comparação com 2025. A Gartner prevê que o gasto global total com TI atingirá US$ 6,08 trilhões este ano, tornando-se o primeiro ano a ultrapassar a marca de US$ 6 trilhões. No entanto, os CIOs continuam cautelosos em relação aos gastos e relatam aumentos mais modestos em seus orçamentos de TI. Por exemplo, a pesquisa de CIOs do Morgan Stanley do terceiro trimestre de 2025 constatou que os orçamentos de TI aumentariam em aproximadamente 3,8% até 2026. Joshi afirmou que os CIOs estão sentindo a pressão. "Todos os CIOs foram solicitados a cortar gastos em 20 a 30 por cento em vários setores de tecnologia", disse ele. Ele explicou que os CIOs ainda precisam de dinheiro para inovação, então estão buscando maneiras de otimizar, uma das quais é gerenciar estrategicamente os fornecedores com incentivos financeiros para impulsionar a mudança e trabalhar em conjunto. A Gartner destaca os desafios aqui, observando em sua pesquisa que "57% dos CIOs enfrentam pressão para melhorar a produtividade e 52% para reduzir custos. Os CIOs que buscam incansavelmente resultados financeiros de iniciativas tecnológicas — especialmente IA — têm 25% mais chances de se destacar, mas apenas 33% o fazem de forma consistente." "Os CIOs precisarão trabalhar em estreita colaboração com seus CFOs para orçar e gerenciar os custos impulsionados pela IA", acrescentou Phelps. "Em comparação com meus colegas CIOs, a maioria das organizações não está aumentando sua equipe de TI, embora esteja investindo em IA para melhorar a produtividade e impulsionar a inovação." Phelps afirmou que, no geral, os aumentos nos gastos com tecnologia são normalmente limitados a 9% ou 10%. Considerando os aumentos anuais de 5% a 10% nas assinaturas de muitos provedores, não há muita margem para investimentos em IA, que precisam ser compensados por reduções de gastos em outras áreas. "Os orçamentos de tecnologia aprovados para 2026 precisarão ser revisados para garantir sua validade", acrescentou. Os CIOs estão investindo em FinOps para ajudá-los a cumprir os desafios e expectativas orçamentárias. O "Relatório de Prioridades de TI para 2026" da Flexera indicou que 62% dos líderes de TI entrevistados relataram aumento nos investimentos em serviços e/ou plataformas de FinOps até 2025.

5. Um ritmo mais acelerado de transformação e inovação Os líderes empresariais esperam que a transformação e a inovação nos negócios aconteçam o mais rápido possível, o que significa que os CIOs estão trabalhando em um ritmo mais acelerado do que nunca. Em 2024 e 2025, houve certa incerteza econômica, o que levou à falta de investimentos. Mas, olhando para 2026, espera-se uma recuperação. Os investimentos estão aumentando. As empresas se sentem confortáveis em investir, e isso está impulsionando uma aceleração das expectativas, disse Taylor. Ele acrescentou que haverá maior pressão sobre os CIOs para que tomem decisões de alta qualidade em prazos mais curtos, para que possam redirecionar compromissos e para que compareçam perante o conselho a fim de defender suas decisões.

6. Um amplo ecossistema de fornecedores e parceiros Os CIOs continuarão a observar um ecossistema crescente de fornecedores e parceiros em 2026, e esse ecossistema exige uma gestão qualificada para que a TI tenha sucesso, afirmou Diane Carco, presidente e CEO da empresa de consultoria de gestão Swingtide. "Os CIOs precisam perceber que administram o maior departamento de gestão de fornecedores da empresa. Eles conectam um número enorme de terceiros", disse Carco. Carco afirmou que nem todos os CIOs estão à altura do desafio da gestão de fornecedores. Ele trabalhou com CIOs que não revisam minuciosamente os contratos com fornecedores nem cultivam relacionamentos com terceiros importantes. Ele explicou que essas omissões aumentam os riscos enfrentados pelos CIOs e suas organizações. Elas também limitam as oportunidades e o suporte que os departamentos de TI e suas empresas poderiam obter desse ecossistema mais amplo. Os CIOs devem continuar a aprimorar a seleção e a gestão de seus fornecedores. A falha em fazê-lo impacta negativamente os riscos de cibersegurança (já que a maioria deles se origina nos fornecedores) e dificulta a otimização ou eliminação mais eficiente da dívida técnica, Carco acrescentou.

7. Capacidades e resultados de IA questionáveis fornecidos pelos fornecedores Carco afirmou que os CIOs não devem apenas gerenciar com sucesso seu amplo ecossistema de fornecedores e parceiros, mas também aprender a monitorar efetivamente os recursos e resultados de IA fornecidos por esses fornecedores e parceiros. "O valor da IA deve começar com o contrato", explicou ele. "Há novidades empolgantes acontecendo na área de IA, mas os CIOs não sabem como documentar as obrigações contratuais que refletem as promessas de marketing. Isso acontece com frequência com novas tecnologias, mas é mais difícil com a IA." Ele afirmou que as organizações "estão gastando muito dinheiro em soluções de IA e o retorno nem sempre corresponde às expectativas". Consequentemente, Carco afirmou que alguns líderes empresariais estão examinando seus contratos para ver se conseguem rescindi-los ou para determinar se existe alguma correspondência entre os custos pagos e o uso ou valor recebido (e geralmente não encontram nenhuma). Para evitar a necessidade de tomar tais medidas, Carco afirmou que "os CIOs devem definir as expectativas no contrato em relação ao valor ou uso esperado da tecnologia" e "estabelecer quem irá avaliar o valor e o uso". No entanto, ele alertou que muitos fornecedores de IA não aceitarão tais termos.

8. A necessidade de aprimorar as habilidades da equipe de TI e da força de trabalho da empresa como um todo À medida que os executivos adotam a inovação e a transformação, eles precisam lidar com uma força de trabalho que também precisa mudar. A Society for Human Resource Management (SHRM) constatou que 78% dos executivos entrevistados preveem uma ênfase crescente na agilidade organizacional na gestão da força de trabalho nos próximos 12 meses, e 87% afirmaram que o treinamento e a requalificação baseados em IA se tornarão mais comuns nos próximos 12 meses. Daly afirmou que a maior parte, senão toda, da formação necessária provém da IA ​​e de outras inovações tecnológicas. Isto coloca os CIOs na vanguarda da identificação das novas competências necessárias para as suas equipas e para toda a força de trabalho da organização. Além disso, ele afirmou que os CIOs estão na vanguarda da contratação e do recrutamento com base em habilidades, em vez de cargos, à medida que as necessidades do ambiente de trabalho continuam a evoluir rapidamente. Isso serve de exemplo para outros executivos, acrescentou. Phelps também concorda que os CIOs devem assumir um papel de liderança no desenvolvimento de competências. "Para aproveitar ao máximo a IA e preparar os funcionários para a força de trabalho humano-agente, os líderes de TI precisarão colaborar estreitamente com seus líderes de RH em uma estratégia de força de trabalho baseada em agentes", explicou ele. "Os líderes de TI e de RH devem capacitar a força de trabalho humana a desenvolver e colaborar com agentes de IA de maneiras que melhorem drasticamente a produtividade e permitam a tomada de decisões autônomas com medidas de segurança adequadas."

9. Segurança cibernética Os CIOs continuam a classificar a cibersegurança como uma preocupação de alto nível que impacta tanto as suas estratégias de TI quanto as atividades diárias de suas equipes. Zach Rossmiller, CIO da Universidade de Montana, mencionou a segurança cibernética como um dos principais fatores que influenciarão seu trabalho em 2026, assim como aconteceu em 2025. Ele citou o trabalho incessante necessário para proteger os dados e o ambiente de TI da universidade contra ameaças cada vez mais sofisticadas e em rápida evolução, à medida que os agentes maliciosos se tornam mais hábeis no uso de IA para lançar ataques. "Agora vemos que a IA, particularmente os sistemas agentes e automatizados, permite ataques de ponta a ponta mais rápidos e adaptáveis, com muito menos intervenção humana", disse ele. "O trabalho recente da Anthropic, que interrompe a atividade de espionagem impulsionada por IA, reforça que essa mudança é real, não teórica." Ao mesmo tempo, os CIOs estão vendo sua superfície de ataque se expandir devido ao uso de IA em suas organizações, criando mais trabalho e desafios na área de segurança cibernética, acrescentou Rossmiller. O que se espera de diferente em 2026 é que a responsabilidade do CIO agora se estende tanto para fora quanto para dentro. Externamente, enfrentamos atores cada vez mais sofisticados, muitas vezes patrocinados por estados, que usam IA para automatizar reconhecimento, exploração e persistência. Internamente, usuários bem-intencionados podem, inadvertidamente, introduzir riscos por meio de agentes de IA, MCPs (Pontos de Controle de Mercado), conectores e integrações incorporadas que expõem dados sensíveis ou criam caminhos de acesso não intencionais, explicou ele. Como resultado, a governança da IA tornou-se inseparável da cibersegurança. As medidas de segurança que regem o uso da IA, os dados aos quais ela pode ter acesso e sua integração com os sistemas agora constituem uma função essencial de segurança, e não um esforço de inovação à parte. O objetivo não é sufocar a adoção, mas sim viabilizar um uso seguro e escalável.