5 fatores que reformulam o papel do CIO em 2022

O mundo digital-em-primeiro que emergiu na esteira da pandemia COVID-19 está remodelando o papel dos CIOs.

Para Susan Snedaker, CIO da El Rio Health, uma provedora de saúde sem fins lucrativos com sede em Tucson, Arizona, mostrar às empresas o que é possível e como alcançar seus objetivos através da tecnologia tornou-se a pedra angular do papel de CIO hoje.

"O papel de CIO passou de parceiro colaborativo para líder estratégico", disse Snedaker, acrescentando que há cada vez menos iniciativas de negócios que não tenham tecnologia no centro da discussão. Ter um pensador estratégico de negócios como o principal diretor de tecnologia da organização é imperativo em 2022.

Ela vê CIOs impulsionando a transformação dos negócios através da digitalização de tarefas operacionais repetitivas, voltadas para dentro da empresa e desenvolvendo iniciativas inovadoras de negócios digitais. "A primeira é a mesa de apostas da casa, a segunda é a fonte de vantagem competitiva", disse ela.

A expectativa de CIO como estrategista de negócios não é a única tendência que define o papel em 2022, segundo entrevistas com vários CIOs e outros especialistas em TI corporativa. Veja aqui os cinco fatores que eles veem remodelando o papel de CIO em 2022.

Geração de valor empresarial

Bobby Cameron Bobby Cameron

A maioria dos CEOs e executivos da suíte C se desprenderam da visão de TI como um centro de custos anos atrás, pois passaram a ver CIOs como facilitadores da estratégia de negócios. Algumas organizações líderes, no entanto, vão muito além disso, e até mesmo além de considerar o CIO como um facilitador de negócios, discorreu Bobby Cameron, vice-presidente e analista principal da Forrester Research. Essas organizações veem a TI como parte integral da entrega de valor e, de fato, da receita para a empresa, disse ele.

A Forrester divide a maturidade da TI em três níveis. A primeira é a TI tradicional, onde CIO e TI atuam como tomadores de pedidos. A próxima é a TI moderna, definindo a TI como um "jogador parceiro". A terceira e mais madura é a TI de adequação ao futuro, onde a TI compartilha a prestação de contas pelo desempenho dos negócios.

"Esses CIOs têm participação na receita", disse Cameron sobre os CIOs que trabalham em departamentos de TI futura.

Ele disse que a pesquisa da Forrester mostra que as organizações com departamentos de TI voltada para o futuro crescem 3,5% mais rápido que a média do setor. No entanto, eles permanecem um caso raro. Ele citou pesquisas que mostram que a maioria das organizações de TI (58%) ainda está no primeiro nível de maturidade, 38% são modernas e apenas 3% são consideradas focadas no futuro. Por outro lado, ele disse que vê mais CIOs amadurecendo suas próprias organizações de TI. "Eles estão mudando do foco em custos para foco em valor", disse ele.

Os três níveis de maturidade de TI da Forrester Research

Agilidade, inovação, transformação

Dan Priest Dan Priest

A PwC em sua última pesquisa Pulse descobriu que 60% dos executivos pesquisados listaram a transformação digital como seu impulsionador de crescimento mais crítico em 2022.

A pesquisa também constatou que 53% dos CIOs estão acelerando suas iniciativas de transformação digital.

E descobriu que a prioridade nº 1 para os CIOs é refinar seu modelo operacional para ser mais ágil, com 43% listando essa área quando perguntados como gastarão seu tempo e dinheiro em 2022.

Como parte de tudo isso, os CIOs estão focando em como podem usar uma gama de tecnologias emergentes e maduras para inovar e apoiar a transformação, disse Dan Priest, sócio-gerente de nuvem e digital da PwC.

Ele apontou outros resultados de pesquisas que mostram 61% dos CIOs listando inteligência artificial como a tecnologia de interesse primário para impulsionar inovações em 2022. Outras tecnologias de inovação incluem identidade digital (57%), 5G (56%), IoT (54%), blockchain (47%) e Metaverso (46%).

A PwC observou em seu relatório que cada uma dessas tecnologias "pode sustentar a estratégia de inovação de uma empresa", mas disse que elas são mais propensas a serem usadas em combinação. Na verdade, é essa combinação, ou convergência, de tecnologias que são mais impactantes, afirmou Priest.

Prioridades e tendências de CIO 2022 de relance

Centralidade do cliente

Sumana Nallapati Sumana Nallapati

De acordo com Sumana Nallapati, CIO global da Insight Enterprises, "os clientes querem que os conheçamos de maneiras muito personalizadas".

Como resultado, ela disse que considera chegar ao encanto do cliente/obsessão do cliente como uma prioridade de CIO.

Nallapati disse que ela e sua equipe de TI estão construindo modelos operacionais baseados em dados para alcançar esse objetivo. Eles estão criando uma arquitetura de dados unificada para permitir insights de dados prescritivos, usando IA para ajudar a reduzir o atrito nos processos e implantando mais automação -incluindo chatbots- para acelerar processos e liberar "poder humano para realmente trazer valor agregado".

Ela observou que tudo faz parte da entrega de "uma maneira centrada no ser humano e centrada no cliente de fazer negócios".

Outros disseram compartilhar o foco de Nallapati nos clientes –e por um bom motivo: Uma pesquisa da empresa de serviços profissionais EY identificou seis hábitos comuns entre as empresas que se destacam na transformação digital, colocando o cliente "em primeiro lugar" no topo da lista.

A TI usa a tecnologia como multiplicador de força na melhoria do atendimento ao paciente A equipe de TI da El Rio Health está entregando mais do que soluções tecnológicas, de acordo com a CIO Susan Snedaker: Eles estão elaborando iniciativas que impactam a qualidade da assistência prestada pela instituição de saúde com sede no Arizona. Susan Snedaker Susan Snedaker Tomemos, por exemplo, uma iniciativa de TI em andamento para automatizar tarefas eletrônicas repetitivas. "Estamos usando a automação nativa com algumas de nossas soluções existentes em conjunto com um lançamento em fases de uma solução RPA", disse Snedaker, acrescentando que "no final do caminho, buscamos padronizar através de uma plataforma". O trabalho não só reduzirá erros e acelerará processos, mas também liberará os cuidadores do El Rio para fazer um trabalho interessante e inovador. Sua equipe também deu origem a uma iniciativa remota de monitoramento de pacientes que está "impulsionando melhorias no atendimento ao paciente usando a tecnologia como multiplicador de força", disse. Esses projetos, observou ela, não chegaram à TI como solicitações de outros departamentos, ao invés disso sendo elaborados e desenvolvidos pela TI, refletindo a tendência universal da TI assumir a liderança na estratégia de negócios.

Melhor postura de segurança cibernética e prontidão contra ransomware

Dana Daher Dana Daher

Organizações em todas as indústrias estão enfrentando um cenário de ameaças em constante expansão, e como tal os CIOs não podem mais se dar ao luxo de serem reativos, disse Dana Daher, diretora de pesquisa na prática de CIO do Info-Tech Research Group.

Ela disse que CIOs estão sendo encarregados de melhorar a postura de cibersegurança de suas organizações, agindo de forma mais proativa. Agora espera-se que eles resolvam os riscos que introduzem quando criam novos produtos e serviços, como os ambientes de trabalho híbridos. De fato, das cinco prioridades listadas pelo Info-Tech Research Group como cruciais para os CIOs competirem na economia digital, melhorar a resposta contra ransomware ficou em segundo, depois de "reduzir o atrito no modelo de operação híbrido".

"Há um novo conjunto de riscos emergentes e os CIOs devem estar na vanguarda de abordá-los", disse Daher, acrescentando que os CIOs hoje são mais propensos a tomar decisões colaborativas com os diretores de segurança e risco à medida que a pilha de tecnologia e o ambiente de TI mudam e evoluem.

Uma inclinação para o CIO como tecnólogo

Benjamin Rehberg Benjamin Rehberg

Os CIOs da última década tiveram que ter conhecimento de negócios, habilidades executivas e habilidades tecnológicas para liderar com sucesso seus departamentos de TI e ajudar a moldar a estratégia corporativa junto com seus colegas da suíte C.

Especialistas ressaltaram que os CIOs ainda devem ter esses componentes de negócios e executivos; eles não estão deixando de existir ou sendo reduzidos; porém alguns estão vendo um reequilíbrio desses três traços com o elemento tecnológico ganhando uma nova ênfase.

Benjamin Rehberg, diretor executivo e sócio sênior do Boston Consulting Group e líder da prática de Vantagem Tecnológica da empresa na América do Norte, disse que vê uma ênfase renovada no CIO como um tecnólogo.

"Acho que os CIOs bem-sucedidos se tornaram significativamente mais técnicos, e acho que [a era dos] CIOs que não têm habilidades técnicas profundas está chegando ao fim", disse ele. "Todos os CIOs bem sucedidos que conheço são profundamente técnicos."

Rehberg disse que um fator que levou a essa mudança de volta ao CIO como tecnólogo é a própria equipe de TI. "Os tecnólogos querem ser liderados por tecnólogos. Eles querem que seu CIO tenha uma apreciação pela tecnologia", explicou.

Mas isso não é tudo.

Rehberg afirmou que as tecnologias que impulsionam a transformação e a evolução das empresas hoje, como IA e blockchain, são complexas e exigem que executivos de TI tenham mais do que uma compreensão de alto nível deles.

"O engajamento estratégico necessário é tão profundo, que se você não entende a

tecnologia, você não terá os insights sobre as oportunidades que essa tecnologia

fornece", disse ele, perguntando: "Como você pode explicá-la para outra pessoa se você não entender as possibilidades que ela permite?”