O efeito da transformação digital no trabalho do CIO

Sanjay Srivastava, estrategista-chefe digital da empresa de serviços de TI Genpact, reuniu-se com a editora de indústria da TechTarget, Linda Tucci, no Zoom, para falar sobre o estado da transformação digital e o trabalho do CIO à medida que as empresas entram em um ambiente pós-pandemia.

Um dos efeitos duradouros da pandemia, ele observou, é o movimento das empresas da digitalização à transformação digital. Os líderes empresariais agora entendem que a tecnologia não é simplesmente o meio de automatizar as formas de trabalho existentes, mas a base de novos modelos de negócios e um impulsionador de novo valor para negócios. Com a transformação digital, "o trabalho em si muda", disse Srivastava.

O abraço à transformação digital por parte das empresas também mudou o papel dos CIOs. "O mundo do CIO agora está se tornando, por assim dizer, menos tecnologia, tecnologia, tecnologia e muito mais sobre a integração de tecnologia, dados, pessoas e processos e mudanças orquestradas em todas essas quatro dimensões", disse Srivastava. Os engenheiros-chefes da empresa de TI agora ajudam a dirigir para onde as empresas precisam ir.

Srivastava também falou sobre três grandes desafios técnicos enfrentados pelos CIOs com os qual trabalha: utilizar dados para criar valor de negócio, usar a tecnologia como disruptor e assumir um papel de liderança no meio ambiente, social e governança (ESG).

Estamos saindo de um período em que negócios, a organização de TI, funções organizacionais, relações com clientes, o que você imaginar, foram essencialmente reordenados por uma pandemia global. Como você vê a TI e o papel dos líderes de TI como sendo diferentes pós-COVID do que eram pré-COVID?

Sanjay Srivastava: Uma das maiores mudanças que estou vendo a partir disso é a mudança do que eu chamaria de digitalização para transformação digital. E é super interessante, porque à primeira vista eles parecem uma ideia semelhante, as palavras estão próximas, mas não poderiam estar mais distantes no quesito do que está envolvido.

Em muitos aspectos, a digitalização é sobre tomar qualquer processo –qualquer processo de ponta a ponta– [e] entranhar-se em suas partes. Você pega cada parte, você automatiza, digitaliza, torna mais rápido. Você melhora, torna mais barato, faz com que seja de maior qualidade, e então digitalizou o processo. Mas no final disso, o processo é o mesmo. Mas é mais rápido, melhor, mais acelerado, mais barato, se você preferir.

Já a transformação digital é uma coisa totalmente diferente. Não é apenas isso, trata-se de pegar um processo de ponta a ponta e redesenhá-lo, reimaginar o que a proposta de valor precisa ser, repensar através da experiência e entrega do cliente –e, portanto, redesenhar como isso se assemelha ser de ponta a ponta.

E uma vez que você tenha feito isso, você agora tem a habilidade de pegar essas novas capacidades, essas tecnologias emergentes –coisas que não tínhamos há 10 anos, quando a cadeia de valor original foi colocada em prática, mas agora temos– e, com a ajuda dessas capacidades, agora você é capaz de redesenhar, reimaginar e redimensionar a proposta de valor de uma maneira muito diferente, de uma maneira que –uma vez que você concluiu a transformação digital– o trabalho em si muda. Já não é mais o mesmo trabalho.

E então, o que estamos descobrindo é que essa grande transição está acontecendo, e isso está no topo da mente de cada CIO, cada CEO, cada conselho com que interajo.

Os papéis também têm que mudar para trazer transformação digital. Vamos começar com o trabalho do CIO.

Srivastava: Se você pensar nisso, o CIO sempre foi um papel super importante. Eu compararia [no passado] ao papel de um engenheiro de voo. Você não pode decolar se o engenheiro de voo não estiver a bordo; ele ou ela serve a um propósito super importante –é uma missão crítica, é uma operação com as luzes acesas. É sobre entregar uma capacidade muito importante: manter o motor rodando, o avião funcionando, ou neste caso, a empresa funcionando.

Estamos vendo uma grande mudança acontecer porque com a transformação digital –e usando tecnologia para entregar uma nova proposta de valor de negócios– o mundo está agora começando a se concentrar em torno do digital. E o papel do CIO está mudando porque ele ou ela está agora cada vez mais se tornando o piloto ou o copiloto, ajudando colegas e partes interessadas e o resto do comitê executivo a realmente reimaginar a proposta de valor dos negócios sobre os ombros dessa nova tecnologia. E então essa é uma grande mudança que estamos passando porque a cadeira do [CIO] na mesa, o papel do indivíduo, está mudando completamente.

Acho que outra coisa que está acontecendo é que a tecnologia não é mais o que sustenta todo o resto. E o que eu quero dizer com isso é quando você faz transformação digital, não é apenas a tecnologia, são os dados. Você tem que colhê-los, demarcá-los e usar esses dados significativamente, e isso é um todo um outro tipo de cenário, se você pensar. Depois há a parte sobre pessoas, modelo operacional, obtenção de recursos, habilitação, treinamento cruzado. E depois ainda tem a parte sobre o processo porque, como eu disse mais cedo, o processo muda. A maneira como você faz a transformação digital é que você tem que repensar como isso soa, como o modelo operacional se parece etc.

E assim, o universo do CIO agora está se tornando, por assim dizer, menos tecnologia, tecnologia, tecnologia e muito mais sobre a integração de tecnologia, dados, pessoas e processos e mudanças orquestradas em todas essas quatro dimensões. Isso então coloca o CIO em uma posição muito diferente e, como resultado, você precisa de um conjunto muito diferente de habilidades. Você precisa ter uma abordagem muito diferente.

Você tem que ser um outsider para poder trazer tecnologias emergentes e [novas] ideias e ser capaz de explorar a comunidade de risco, novas pesquisas e desenvolvimento etc. E ainda assim você tem que ser um insider, porque essas são transformações fundamentais, grandes mudanças complexas que estamos tentando dirigir. Então, você precisa que as partes interessadas apostem nisso. Você precisa da participação de todas as suas contrapartes.

Então o papel está mudando, o perfil está mudando, os conjuntos de habilidades que são necessários estão mudando, a maneira como você aborda o trabalho está mudando, e com quem você trabalha está mudando, então você tem uma mudança tremenda acontecendo em todas as dimensões desse papel de CIO.

Você trabalha com uma gama de líderes de TI, incluindo CIOs, CTOs, diretores gerais de digital e diretores gerais de dados. Quais são os maiores desafios técnicos deles?

Srivastava: Vou te dar os três primeiros. Provavelmente o primeiro –e tenha em mente [que] quando eu falo sobre CIOs e outros líderes de TI eu estou falando de grandes corporações, então principalmente empresas Fortune 500– é que onde estamos hoje em transformação digital, os dados são o maior impulsionador do valor transformador da atualidade.

E então a maioria dessas grandes corporações estão realmente focadas em 'Como você pode colocar isso em um tecido de dados? Como você destaca dados obscuros? E com isso eu quero dizer coisas que estão em arquivos não estruturados e PDFs e outras coisas. Você tem que extraí-lo, classificá-lo, colocá-lo em um formato estruturado, para que você possa realmente aplicar tanto análises quanto estatísticas analíticas, aprendizado de máquina e outras capacidades de inteligência artificial (IA).

Então essa é uma grande área de foco e, e há um lado técnico dela. Qual é o tecido de big data correto? Como você faz essas integrações? Como você faz o gerenciamento de dados e a engenharia de dados, e como você mantém seus dados mestres? E tem o lado da governança disso. Você tem um conjunto de dados no núcleo, há um conjunto na borda em alguns casos. Faz sentido econômico trazer tudo para o núcleo, ou deve ser dispersado? E quem controla isso? Qual é o seu papel com os dados? Você produz os dados? Você transmite os dados? Você usa os dados ou tem custódia dos dados? E então, associado com os dados, quais são as regras? Quais são os regulamentos? Como faço para ter certeza de que estou fazendo a coisa certa pela empresa e trabalhar através do componente de privacidade e ética dos dados? E, dados, em parte porque estão gerando muito valor, estão em alta na mente de cada conselho.

Acho que outra coisa que está super no topo das mentes dos líderes tecnológicos é "Como você usa a tecnologia como disruptor?" O trabalho não é manter as luzes acesas, o trabalho não é manter o status quo. O trabalho não é sobre impedir que algo ruim aconteça. O trabalho é sobre estar na ofensiva. É sobre, como eu disse anteriormente, reimaginar a proposta de valor. E assim, há muito foco agora em pensar através de quais novas tecnologias que estão chegando agora vai-se mudar o mundo ao nosso redor. Como começo a incubar, investir, experimentar, inventar em torno disso?

Acho que há três tecnologias que estão no topo da mente das pessoas. A IA é uma delas. O Metaverso é outra –sobre combiná-lo com AR/VR e usá-lo para reinventar como o valor é entregue, como a satisfação do cliente é alcançada e como a aderência é trazida para a experiência do cliente. E outra que está super em alta na mente das pessoas é NFTs, usando NFTs para conectar o mundo virtual com o mundo físico. Muitos dos CTOs e CIOs com quem trabalho estão realmente de olho em como ele está evoluindo. Estamos todos aprendendo com isso. E cada um de nós está cometendo alguns erros.

Então, [na lista de tecnologias disruptivas] a IA é o número 1 –e é mais aqui do que os outros dois. Metaverso é o nº 2 e NFTs são nº 3.

Você falou em usar dados como um dos três principais desafios técnicos para CIOs. Usar a tecnologia para desarticular o status quo é outra coisa. Qual é a terceira?

Srivastava: O ESG é super importante, em todos os seus diferentes parâmetros. O que vinha acontecendo no passado é [que] o CIO estava na extremidade receptora [de projetos ESG]: 'Ei, você pode ir descobrir qual é a nossa pegada de carbono?' O CIO está correndo por aí tentando fazer um mapeamento e alguém aparece e diz 'E diversidade e inclusão? Como podemos ter uma base de onde estamos? Como definimos as métricas certas para nós mesmos?'

Eu acho que o que está acontecendo agora é que os CIOs estão mudando para uma marcha diferente, porque a maneira de desbloquear valor no ESG é através de tecnologia e dados. É realmente através de tecnologia e dados. E através da gestão de mudanças. Mas a maioria dos CIOs são, se não os melhores, uma das pessoas mais qualificadas em uma equipe executiva para conduzir mudanças em larga escala.

O que estou descobrindo é que quando se trata de densidade de carbono, por exemplo, ou calcular uma pegada de carbono ou estabelecer metas e medidas, os CIOs estão agora tomando a frente, em vez de apenas reagir a solicitações, e estão dizendo: ‘Vamos definir a infraestrutura’. Vejo muitos dos meus colegas, meus amigos e pessoas com quem trabalho saindo do trabalho tradicional de CIO e tomando uma posição no ESG.