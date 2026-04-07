10 tendências de computação de borda para ficar de olho em 2026 e além

A computação de borda, arquitetura de TI distribuída que aproxima o processamento, a análise e a inteligência de dados o máximo possível dos pontos de extremidade que os geram, está se tornando um elemento central das estratégias de negócios.

Hoje, a aceleração dos casos de uso de inteligência artificial (IA), o crescimento de dispositivos conectados e a necessidade urgente de obter insights a partir de seus dados estão impulsionando o uso crescente da computação de borda.

Consideremos, por exemplo, a dinâmica do crescimento dos centros de dados de borda.

"Enquanto o mundo se maravilha com as ambições de gigawatts dos hiperescaladores, prevê-se que o crescimento dos data centers de borda – pequenas instalações próximas a cidades, áreas industriais e corredores de transporte – seja ainda mais meteórico", relatou Soben, da empresa de serviços profissionais Accenture.

A Accenture estima que o mercado de computação de borda crescerá 32,2% ao ano a partir de 2025, atingindo US$ 2,2 bilhões em 2030.

A computação de borda geralmente é hospedada em dispositivos dedicados, como gateways de borda, que servem como pontos de entrada para serviços em nuvem. Os recursos de computação de borda também podem residir em vários dispositivos, incluindo os próprios endpoints. Por exemplo, um smartphone pode ser considerado um endpoint, pois pode fornecer serviços de processamento de dados mesmo offline.

Para acompanhar o crescimento dos dispositivos geradores de dados, organizações de todos os setores estão aprimorando o conjunto de tecnologias que suportam e envolvem a computação de borda, bem como a forma como a utilizam.

A seguir, apresentamos alguns desenvolvimentos importantes nessa área que devem ser levados em consideração em 2026 e nos anos seguintes.

1. As ambições em IA impulsionam a crescente adoção da computação de borda As necessidades e os objetivos empresariais sempre impulsionaram a demanda por recursos de computação de borda. Mas essas necessidades e objetivos mudaram nos últimos anos. Até alguns anos atrás, os principais aspectos que impulsionavam a adoção da computação de borda pelas empresas eram a eficiência em termos de custo e largura de banda, a privacidade e segurança dos dados, a continuidade e resiliência dos negócios, a sustentabilidade e a eficiência energética, e a personalização de casos de uso específicos do setor. Esses fatores ainda se aplicam, mas, cada vez mais, a ambição de uma organização em relação à IA é a principal razão para suas necessidades de computação de borda. “As organizações estão tentando operacionalizar a IA e a tomada de decisões em tempo real, tornando a localização computacional, a resiliência e a governança requisitos arquitetônicos fundamentais. Se implementada corretamente, a computação de borda melhora a experiência do usuário, acelera as decisões e ajuda a cumprir as obrigações regulatórias e de soberania de dados”, disse Titus M, diretor de prática da empresa de pesquisa Everest Group e líder de sua prática de pesquisa em serviços e infraestrutura em nuvem. “Portanto, a computação de borda está agora menos focada na digitalização básica e mais na operacionalização da IA, juntamente com controles em tempo real e no atendimento às necessidades de residência e localização de dados.” A McKinsey & Co. também destacou essa dinâmica, escrevendo que “embora clusters massivos e centralizados ainda dominem o cenário, as empresas estão treinando e implantando modelos de IA em vários locais, incluindo ambientes de borda, para otimizar o desempenho, reduzir a latência e melhorar a disponibilidade de recursos. Essa abordagem distribuída não apenas alivia gargalos computacionais, mas também aumenta a resiliência, reduzindo a dependência de infraestrutura concentrada.”

2. Os designs e recursos dos dispositivos de borda estão melhorando A qualidade dos dispositivos de computação de borda também está melhorando, afirmou Brian Alletto, diretor de tecnologia em nuvem da empresa de serviços digitais West Monroe. Ele afirmou que há maior "robustez na construção" à medida que a tecnologia avança gradualmente a cada ano. Os fornecedores tornaram os dispositivos de borda mais flexíveis, permitindo que sejam facilmente montados ou configurados de diferentes maneiras para atender às necessidades do caso de uso e dos locais onde são implantados. Eles apresentam maior isolamento para protegê-los dos elementos dos ambientes em que operam, como temperaturas extremas e vibrações. Seu poder de processamento e eficiência energética também aumentaram. Além disso, os fornecedores introduziram plataformas e estruturas de software de gerenciamento aprimoradas, afirmou Alletto. Isso permite que as organizações implantem, gerenciem, protejam e mantenham dispositivos de borda em escala com mais facilidade, fora dos tradicionais centros de excelência de internet das coisas (IoT). Todas essas melhorias permitem que as organizações implementem tecnologias de ponta de forma econômica, durável e confiável, adequada para implantações fora de um data center bem projetado e seguro, acrescentou Alletto.

3. Os gastos com tecnologia de ponta continuarão a aumentar Os valores de mercado variam bastante. No entanto, existe um consenso entre diversos estudos e relatórios de analistas de que os gastos com computação de borda estão aumentando e continuarão a crescer. De acordo com a previsão de mercado de maio de 2025 da empresa de pesquisa IDC, o gasto global em computação de borda deverá atingir quase US$ 261 bilhões em 2025 e crescer a uma taxa composta de crescimento anual de 13,8%, chegando a US$ 380 bilhões em 2028. Embora os números da Global Market Insights sejam geralmente menores, eles também mostram um crescimento significativo. A empresa estima que o mercado global de computação de borda atingirá US$ 21,4 bilhões em 2025, US$ 28,5 bilhões em 2026 e US$ 263,8 bilhões em 2035, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 28%. Enquanto isso, a Precedence Research estimou o tamanho do mercado global de computação de borda em US$ 554,39 bilhões em 2025. A empresa previu que o mercado atingirá US$ 709,91 bilhões em 2026 e ultrapassará US$ 6 trilhões até 2035, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de aproximadamente 27% entre 2026 e 2035.

4. As opções de computação de borda continuam a se expandir O número e os tipos de dispositivos e implementações de computação de borda estão em expansão. "A computação de borda é um conjunto de tecnologias que inclui hardware, software, dados e serviços, e garante que esses elementos estejam localizados onde possam ser otimizados. Sua natureza está se tornando muito mais estratégica e abrangente", disse Michele Pelino, vice-presidente e analista principal da Forrester Research e líder da pesquisa de computação de borda e IoT da empresa. Organizações de todos os setores estão implantando dispositivos de computação de borda desenvolvidos especificamente para esse fim em suas próprias instalações. No entanto, isso representa apenas uma fração da capacidade de computação de borda disponível globalmente hoje, disse Pelino. Algumas empresas estão construindo data centers de segundo e terceiro nível para abrigar computação de borda. Por exemplo, esses data centers podem estar localizados em um prédio comercial para processar dados dentro daquela instalação específica. Além disso, as organizações utilizam redes de distribuição de conteúdo (CDNs), um conjunto de servidores geograficamente distribuídos, mas interconectados, que armazenam conteúdo em cache localmente para acelerar a entrega aos usuários finais. Algumas organizações estão adquirindo recursos de computação de borda de provedores de serviços de telecomunicações, cuja extensa infraestrutura e alcance permitem que eles posicionem dispositivos na borda da rede, fisicamente próximos a quase todos os clientes em potencial. As operadoras de telecomunicações aproveitam essa proximidade para oferecer equipamentos, serviços e componentes de suporte de computação de borda, como o Acesso Seguro à Borda (Secure Edge Access), que agrupa e fornece funções de rede e segurança como um serviço em um único pacote. Até mesmo os hiperescaladores de nuvem oferecem opções de computação de borda, disse Alletto. Um exemplo são as Zonas Locais da AWS, que, segundo a AWS, oferecem "latência de milissegundos de um dígito ou processamento de dados local, aproximando a infraestrutura da AWS dos usuários finais e centros de negócios".

5. Uso mais estratégico de diferentes tipos de borda A Forrester Research classifica a computação de borda em quatro categorias: borda empresarial, borda operacional, borda de interação e borda do provedor. Pelino explicou que essas distinções são importantes porque as pilhas de tecnologia diferem, o que significa que uma é mais adequada para certos casos de uso do que outras. Por exemplo, a edge computing empresarial inclui centros de dados remotos e microcentros de dados para atender às necessidades organizacionais. A edge computing do provedor, por outro lado, compreende recursos computacionais acessados via internet, oferecidos por empresas de telecomunicações, provedores de serviços ou redes de distribuição de conteúdo, e é normalmente usada para fornecer serviços como jogos online e streaming de conteúdo. "Dada a diversidade desses ambientes, é necessário considerar o conjunto de tecnologias necessário para viabilizar os diferentes tipos de casos de uso", afirmou Pelino. Ele acrescentou que a computação de borda empresarial, por exemplo, alimenta edifícios inteligentes ou aplicativos em um ambiente semelhante a um campus, enquanto a computação de borda operacional é adequada para setores como o da saúde. Pelino indicou que os CIOs e os departamentos de TI corporativos podem não usar esses quatro termos especificamente, mas reconhecem cada vez mais que "não existe uma única borda. E não se trata apenas da borda. Geralmente, o fluxo vai da borda para a nuvem; eles entendem que alguns dados precisam retornar para a nuvem." Essa compreensão mais matizada da computação de borda permite que as equipes de TI corporativas projetem o programa de borda adequado para o problema ou processo de negócios que estão tentando resolver, acrescentou Pelino.

6. O crescimento da computação de borda cria desafios de infraestrutura A natureza distribuída da computação de borda apresenta desafios, e seus efeitos aumentam juntamente com a demanda e a implementação de hardware de borda. Segundo aos expertos, existem dois desafios persistentes: Primeiro, a escalabilidade da infraestrutura de borda continua sendo um desafio do ponto de vista econômico (dispositivos diferentes para computação, análise, etc., aumentam os custos e reduzem o ROI). Segundo, os requisitos de energia, refrigeração e segurança física. Outros mencionaram desafios e problemas adicionais. Por exemplo, a gestão sustentável de ativos de borda em várias localizações e dispositivos pode ser uma grande preocupação para algumas organizações. "Os equipamentos serão instalados em pedestais e câmaras subterrâneas ao longo das rodovias, o que cria desafios para o fornecimento de energia e refrigeração", disse David Witkowski, membro sênior da associação profissional IEEE e co-presidente do Grupo de Trabalho de Implementação de Redes Futuras do IEEE. Outra preocupação reside no risco geral associado à utilização de espaços públicos para alojar equipamentos de computação de borda. "Isso cria desafios em relação à segurança dos cofres [que os abrigam]. Esses ativos estão localizados em locais públicos que podem ser comprometidos, e até mesmo encontrar espaço para armazená-los será um desafio para as empresas que implantam esse equipamento", disse Witkowski, que também é CEO da Oku Solutions, empresa que fornece serviços de suporte profissional para o setor de telecomunicações sem fio. Embora as empresas de telecomunicações e outras que desenvolvem recursos de computação de borda estejam trabalhando nessas questões, esses desafios podem retardar o ritmo de implantação da computação de borda e a velocidade da inovação, bem como casos de uso — como veículos autônomos — que dependem dessa tecnologia para funcionar, afirmou ele. No entanto, Alletto afirmou que progressos estão sendo feitos nessa área. Melhorias tanto no software de gerenciamento quanto nas melhores práticas de implantação de computação de borda estão facilitando o monitoramento remoto de dispositivos de borda por mais organizações, frequentemente com menos funcionários.

7. Mais hackers estão visando as implementações de computação de borda Os agentes maliciosos identificaram o número crescente de dispositivos IoT e computação de borda como alvos principais. Ao mesmo tempo, as organizações enfrentam desafios na proteção do que, para muitas, são ambientes de borda complexos e extensos. "Ao contrário dos ambientes de nuvem tradicionais, onde o processamento de dados ocorre em centros de dados centralizados e seguros, a computação de borda envolve múltiplos pontos de extremidade que geralmente são implantados em locais remotos ou não controlados. A descentralização da computação de borda cria um número maior de pontos de entrada potenciais para ataques cibernéticos", explicou o relatório Allianz 2025. O relatório também observou que "a heterogeneidade dos dispositivos usados em sistemas de computação de borda exacerba as vulnerabilidades de segurança. Os ambientes de borda normalmente incluem uma ampla gama de dispositivos de vários fabricantes, cada um com seu próprio sistema operacional, firmware e protocolos de comunicação." Os pesquisadores identificaram diversas ameaças potenciais, incluindo: Ataques contra dispositivos e pontos de extremidade do usuário.

Rastreamento de ataques contra a rede de acesso de rádio (RAN).

Ataques contra servidores e dados na borda da rede.

Rastreamento de ataques contra dispositivos e componentes de endpoints (usuários).

Ataques contra cargas de trabalho em nuvem associadas. Ataques contra aplicações na borda da rede.

Ataques à cadeia de suprimentos.

Ataques contra a rede central 5G.

Ataques físicos contra componentes técnicos, como dispositivos IoT e ativos abandonados.

Ataques DDoS contra a RAN.

Ataques contra computação de borda com múltiplos acessos. "Estamos falando de dispositivos conectados fragmentados que abrem caminho para mais problemas", disse Pelino. "As empresas precisam considerar a segurança desde o início."

8. A IA de ponta está preparada para um crescimento substancial Esse aumento na capacidade de processamento está permitindo que a IA e o aprendizado de máquina migrem da nuvem para a borda, e a capacidade de suportar IA com computação de borda continua a melhorar. Chips de borda específicos para IA, como a série Jetson da Nvidia, trazem poder de processamento sem precedentes para a borda, permitindo inferência de IA sofisticada em dispositivos menores e mais eficientes em termos de energia, isso abre as portas para uma ampla gama de casos de uso, desde quiosques de varejo com IA até manutenção preditiva em ambientes industriais. Segundo aos expertos, os avanços em chips de borda com inteligência artificial não estão apenas acelerando a inovação, mas também influenciando tendências mais amplas do ecossistema. As empresas estão repensando suas arquiteturas de TI para priorizar modelos híbridos que combinam recursos de borda e nuvem, aproveitando os pontos fortes de ambas. Além disso, as estruturas e plataformas de IA específicas para edge computing estão se tornando cada vez mais comuns, facilitando a implantação e o escalonamento de aplicações de IA na borda por parte dos desenvolvedores. Ainda maia, a IA de borda está indo além do aprendizado de máquina clássico, rumo à inferência multimodal e generativa, o que está impulsionando uma onda de arquiteturas de silício e software otimizadas para inferência. O padrão vencedor consiste em modelos menores e otimizados, executados localmente para melhorar a latência, o custo e a privacidade, enquanto a nuvem permanece essencial para treinamento, coordenação e gerenciamento do ciclo de vida. Expertos também observaram que o mercado está vendo recursos de MLOps mais completos na borda, que possibilitam a operação consistente de milhares de endpoints de IA.

9. "A IA poderosa pode ser implementada no nível de PCs com IA" Os PCs com IA (AI-PCs) são uma nova classe de computadores que incluem uma unidade de processamento neural (NPU) juntamente com uma CPU e GPU convencionais, permitindo que eles executem tarefas de IA localmente. "Com PCs equipados com IA, é possível implementar IA poderosa no nível do PC", disse Pelino. "Assim, agora você pode realizar essas análises complexas em um laptop em locais remotos, enquanto antes era necessário usar um centro de dados." Pelino afirmou que, à medida que mais usuários adquirirem PCs com inteligência artificial, isso dará vida à computação de borda em uma variedade de ambientes diferentes que não vimos antes.