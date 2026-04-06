Cinco tendências de computação em nuvem para ficar de olho em 2026

As organizações estão repensando suas estratégias de nuvem para lidar com o aumento dos custos, as preocupações com a segurança e a necessidade de maior controle sobre os ativos de TI.

Segundo a um relatório da Holori de novembro de 2025, o mercado de nuvem dos EUA deverá ultrapassar US$ 1 trilhão até 2026. Da crescente adoção de nuvens privadas e soberanas à ascensão de arquiteturas multicloud e micro- edge em nuvem , as empresas buscam maneiras inovadoras de melhorar a agilidade, reduzir riscos e otimizar custos. Ao mesmo tempo, as cargas de trabalho de IA corporativas transformarão a hiperescala em nuvem , enquanto as equipes de TI priorizam a segurança e a observabilidade de ponta a ponta para proteger ambientes híbridos.

Essas tendências apontam para um ano crucial para a computação em nuvem, à medida que as empresas se adaptam a novos desafios e oportunidades em um cenário digital cada vez mais complexo.

Nuvens privadas e soberanas em ascensão Dos data centers locais à nuvem pública, as empresas voltaram à ideia de controlar diretamente seus próprios ativos de TI. A novidade é que essa privatização está acontecendo na nuvem, e não no data center corporativo. Diante do número de violações de segurança na nuvem pública, as organizações estão reforçando suas medidas de segurança lançando suas próprias nuvens privadas, que o departamento de TI opera em uma plataforma dedicada e não compartilhada. No relatório "Private Cloud Outlook" da Broadcom de maio de 2025, 53% dos principais tomadores de decisão de TI citaram a criação de novas cargas de trabalho em ambientes de nuvem privada como uma das principais prioridades para os próximos três anos. As organizações também estão optando por nuvens soberanas, que combinam o controle de TI sobre sua nuvem com diretrizes regulatórias, de privacidade, segurança e legais integradas, adaptadas ao setor ou região em que a empresa opera. As nuvens soberanas eliminam as complexidades regulatórias e de conformidade para a TI e são particularmente bem-vindas em setores como finanças, educação, saúde e farmacêutico.

A adoção de soluções multicloud aumentará à medida que os custos dos provedores de nuvem subirem À medida que as empresas continuam sua transição para sistemas baseados em nuvem, o setor revisará a cadeia de suprimentos de TI em nuvem. As empresas estão se fazendo duas perguntas: O departamento de TI corporativo depende excessivamente de um ou dois fornecedores de nuvem?

O que acontece se um desses fornecedores sofrer uma interrupção no serviço, se tornar financeiramente instável ou aumentar os preços? O relatório "State of the Cloud 2025" da Flexera revelou que 70% dos entrevistados estão adotando estratégias de nuvem híbrida, utilizando pelo menos uma nuvem pública e uma privada. O desejo dos departamentos de TI de diversificar suas plataformas de hospedagem em nuvem impulsionará a adoção de uma arquitetura de TI multicloud . O interesse das equipes de TI em uma plataforma de hospedagem em nuvem diversificada permite que elas obtenham diversas vantagens, incluindo: Redução de riscos

Não depende de um fornecedor

Custos mais baixos Prevê-se que os provedores de nuvem aumentem os preços em 2026. Alguns dos principais fatores que impulsionam esse aumento de custos incluem a alta dos preços da energia, alimentada pela implantação de novos data centers para executar inteligência artificial, e o aumento dos custos de hardware. Além disso, os provedores de nuvem estão recebendo um grande número de solicitações de novos serviços que talvez não ofereçam internamente. A necessidade de atender a essas novas demandas dos clientes pode levar a estouros de orçamento para os provedores de nuvem.

As equipes de TI estão focando em segurança abrangente na nuvem Em um ambiente de nuvem híbrida, é essencial ter segurança rigorosa em todas as nuvens e nos centros de dados locais. Políticas de segurança abrangentes e uniformes Os departamentos de TI se concentrarão na atualização das políticas de segurança e na colaboração com os auditores para garantir sua aplicação consistente em todas as nuvens, locais de borda e data centers. Para a TI, isso exige que a equipe seja treinada no uso de ferramentas de segurança baseadas em nuvem para que possam assumir o gerenciamento da segurança na nuvem, uma tarefa que não realizavam anteriormente. transferência de dados entre nuvens, cada vez mais empresas adotarão o gerenciamento de identidade e direitos de acesso na nuvem (CIEM) para gerenciar e monitorar as identidades dos usuários e as atividades de acesso à medida que se movem entre nuvens. As empresas também utilizarão criptografia de nuvem para nuvem para os dados que trafegam entre nuvens. Ferramentas de observabilidade As empresas também reconhecerão a necessidade de maior granularidade para observar e agir sobre as atividades de TI em multicloud e em infraestruturas locais. As ferramentas atuais de monitoramento de rede não conseguem fornecer essa granularidade, mas as ferramentas de observabilidade sim. Com a observabilidade, a TI pode analisar fluxos de trabalho de transações, logs de sistema, atividades de contêineres, credenciais de usuários e violações e anomalias de localização em profundidade.

Computação de borda em micronuvem surge como uma opção economicamente viável micronuvem de borda combina implantações de borda com computação em nuvem. Essencialmente, os sites de borda têm suas próprias mininuvens. Contendo hardware e software pré-configurados em contêineres, prontos para uso e fáceis de implantar. Como a micronuvem executará a maior parte do processamento de borda de forma econômica, os departamentos de TI e os usuários finais recorrerão a ela para evitar o envio de cargas de dados por plataformas de nuvem maiores. As micronuvens de borda e as pilhas de software são executadas principalmente em ferramentas de código aberto, o que reduz os custos.