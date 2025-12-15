12 tendências-chave em operações de TI a serem consideradas em 2026

As operações de TI continuarão a evoluir rapidamente em 2026, exigindo que as organizações adaptem suas práticas de tecnologia e governança para se manterem eficientes, relevantes e sustentáveis.

As organizações devem passar por transformações estratégicas que produzam melhorias e resultados demonstráveis, mantendo a rentabilidade.

Como esperado, os principais avanços estão focados em inteligência artificial (IA) e transformação para a nuvem, enquanto a cibersegurança e a automação permanecem temas recorrentes, enfatizados por novas tecnologias. Muitas dessas tendências decorrem da evolução da percepção da IA, que passou de uma tecnologia experimental para uma opção prática para operações específicas e outros desafios. As dificuldades existentes em relação às habilidades operacionais de TI estão mais evidentes do que nunca.

Este artigo examina as 12 principais tendências em operações de TI que devem ser consideradas até 2026. Como líderes estratégicos, os responsáveis pela tomada de decisões em TI devem elaborar planos para abordar e incorporar essas tendências, transformando desafios em oportunidades.

1. Gerenciamento autônomo de infraestrutura com tecnologia AIOps

A gestão autônoma de infraestrutura baseada em IA é a base das operações de TI modernas e permite que as organizações ofereçam serviços inovadores, resilientes, econômicos e ágeis.

A complexidade, a escala e as capacidades dinâmicas das implementações de TI modernas tornam praticamente impossível gerenciá-las apenas com abordagens humanas. A escassez de profissionais de TI agrava o problema. Quando esses desafios se combinam com a necessidade de gerenciamento proativo e manutenção preditiva, a necessidade de AIOps torna-se evidente.

2. Arquitetura Edge-first

O conceito de "edge-first" é uma tendência fundamental para 2026, transformando ambientes distribuídos em componentes de infraestrutura cruciais. Essa mudança exige que as organizações redesenhe, implementem e gerenciem seus recursos de operações de TI. Essa transformação é impulsionada pelas crescentes demandas de cargas de trabalho de IA, conectividade 5G e 6G e requisitos de baixa latência para aplicações.

Considere estes conceitos essenciais:

Centros de dados de borda ou descentralizados.

Cargas de trabalho de IA baseadas na borda.

Capacidades de armazenamento e computação na borda relacionadas à localização e à soberania dos dados.

As operações de TI agora precisam se basear em ambientes híbridos para alcançar capacidades eficientes, inteligentes e sustentáveis, com orquestração, segurança e observabilidade integradas à plataforma.

3. Escassez de talentos e transformação de competências

A falta de competências e os desafios no desenvolvimento de talentos continuam a afetar o setor, impedindo muitas organizações de alcançarem essas transformações. Agora, mais do que nunca, ter as pessoas certas nos cargos certos é crucial. A rápida evolução tecnológica está causando escassez de talentos em áreas como plataformas baseadas em IA, cibersegurança avançada e automação inteligente.

Desenvolver e reter expertise em AIOps, operações de aprendizado de máquina (ML), respostas orientadas por IA e cibersegurança é crucial. As equipes de operações de TI existentes frequentemente carecem das habilidades necessárias para projetar, implementar, dar suporte e maximizar plataformas avançadas de IA de forma eficaz. Encontrar profissionais com habilidades em governança e automação de IA também pode ser um desafio. Organizações que investem em aprendizado contínuo por meio de programas de treinamento direcionados têm maior probabilidade de reter seus funcionários qualificados.

4. Gêmeos digitais

O uso de gêmeos digitais continua a crescer, com projeções de expansão ainda maiores para 2026. Os gêmeos digitais replicam sistemas, processos ou infraestrutura do mundo real em tempo real, permitindo testes de estresse e simulação de ambientes. Eles também facilitam a manutenção preditiva, a previsão baseada em dados e o aumento da lucratividade. Além disso, possibilitam a tomada de decisões orientada por dados.

Os gêmeos digitais permitem que as equipes de operações de TI executem cenários sem impactar os ambientes reais ou de produção. Eles mantêm o realismo usando aprendizado de máquina, monitoramento em tempo real, internet das coisas (IoT) e outros sistemas para simular os ambientes de nuvem, data center e rede de uma organização.

A adição de recursos de computação quântica à implementação de gêmeos digitais aumenta a velocidade e o poder de processamento, superando os de uma implementação de gêmeo digital que utiliza tecnologias de computação padrão.

5. Gerenciamento de nuvem híbrida

Gerenciar implantações de nuvem híbrida é fundamental para as operações de TI em 2026. As organizações continuam buscando resiliência, flexibilidade, segurança e automação. Embora as tendências anteriores tenham priorizado inicialmente a migração para a nuvem pública, isso levou a uma repatriação reativa de dados e serviços para nuvens privadas. O setor está finalmente alcançando um equilíbrio com as plataformas de nuvem híbrida.

No entanto, esse equilíbrio exige uma gestão cuidadosa para aproveitar ao máximo as vantagens de custo, segurança e conformidade regulatória dos ambientes de nuvem híbrida. O gerenciamento da infraestrutura de nuvem híbrida está intimamente ligado a outras tendências importantes nas operações de TI, como automação inteligente, monitoramento e soberania de dados.

Definir uma estratégia de nuvem híbrida para sua organização pode trazer benefícios significativos, incluindo os seguintes:

Escalabilidade rápida

Conformidade com a soberania dos dados

Flexibilidade

Otimização de custos

Sustentabilidade ambiental

6. Hiperautomação

A hiperautomação é uma abordagem transformadora para tarefas de automação padrão, que integra IA, ML, análise de dados e outros sistemas de suporte em fluxos de trabalho abrangentes, de grande escala e autônomos. Ela abrange áreas de operações de TI, como gerenciamento de infraestrutura, manutenção preditiva e resposta/remediação de incidentes.

A hiperautomação transcende os processos atuais de automação e orquestração, alcançando maior profundidade e capacidades. Ela também facilita a tomada de decisões em TI. Os líderes de operações de TI devem identificar e abordar fluxos de trabalho complexos e com múltiplas etapas como potenciais candidatos à hiperautomação. No entanto, a natureza complexa, especializada e relativamente nova da hiperautomação significa que trabalhar com fornecedores experientes provavelmente é uma opção melhor do que desenvolver plataformas internamente.

7. NaaS e redes inteligentes

A Rede como Serviço (NaaS) baseia-se no modelo padrão de nuvem, que envolve o aluguel de capacidade de um provedor de serviços. Nesse caso, capacidade refere-se a roteadores, switches e outros serviços de conectividade. A incorporação de inteligência artificial ao NaaS proporciona resiliência, segurança e desempenho. O NaaS e as redes inteligentes oferecem uma camada de suporte fundamental para outras tecnologias emergentes de operações de TI.

Evolução nativa da nuvem. A transição contínua para aplicações, arquiteturas e ambientes de computação nativos da nuvem está impulsionando plataformas NaaS baseadas em políticas.

A transição contínua para aplicações, arquiteturas e ambientes de computação nativos da nuvem está impulsionando plataformas NaaS baseadas em políticas. Otimização de rede com inteligência artificial. As organizações continuam a aumentar sua dependência da IA para prever congestionamentos e automatizar a resolução de incidentes.

As organizações continuam a aumentar sua dependência da IA para prever congestionamentos e automatizar a resolução de incidentes. Data centers de borda e conectividade. Sites distribuídos e a conectividade 5G/6G que os viabiliza ressaltam a importância da otimização e da resiliência oferecidas por redes inteligentes e NaaS.

8. IA soberana e computação localizada

Novas leis e a pressão dos consumidores continuam a impulsionar as organizações em direção à privacidade e à governança de dados, especialmente nas áreas de soberania e localização de dados. A IA soberana trabalha para manter os dados dentro das fronteiras nacionais ou regionais, garantindo a conformidade regulatória e a transparência. Ela inclui estes elementos-chave:

Governança

Alinhamento legal e regulamentar

Desenvolvimento e retenção de talentos locais

Alguns fornecedores estão explorando polos regionais de IA para oferecer serviços de gerenciamento de dados.

9. Estrutura de Segurança de Confiança Zero

A segurança de confiança zero continua a desempenhar um papel crucial na cibersegurança, evoluindo de um conceito opcional para um componente essencial e fundamental dos sistemas de segurança modernos. Essa mudança é impulsionada pelo crescimento das implantações em nuvem, plataformas de trabalho híbridas aprimoradas e gerenciamento de identidade. As tendências específicas incluem:

Requisitos mais rigorosos para autenticação multifatorial.

Substituindo as conexões VPN tradicionais pelo acesso à rede de confiança zero.

Implementação de ambientes de microsegmentação para isolar cargas de trabalho críticas.

Detecção integrada de ameaças por IA e ML, segurança adaptativa e resposta a incidentes mais rápida.

Ainda existem desafios relacionados a sistemas legados, ambientes complexos e resistência cultural.

10. Operações de TI orientadas pela sustentabilidade

Organizações com visão de futuro estão buscando maneiras de integrar a responsabilidade ambiental às suas operações de TI, principalmente por meio de tecnologias avançadas. Essas tendências enfatizam os seguintes conceitos-chave:

Recondicionamento e reciclagem ao longo do ciclo de vida do hardware.

Ciclos de vida de hardware prolongados e utilização de sistemas reorientada.

Gestão de energia com inteligência artificial.

Arquiteturas, implementações e gerenciamento locais e em nuvem com consciência ambiental.

Práticas de automação que integram práticas de GreenOps.

A ênfase principal reside na sustentabilidade como uma vantagem estratégica positiva, e não como uma resposta forçada a requisitos de conformidade. Os benefícios incluem redução de custos, melhoria da reputação da marca e apoio a iniciativas climáticas globais.

11. Trabalho remoto e híbrido

A combinação de equipes de TI internas e remotas proporciona flexibilidade, escalabilidade e acesso a um conjunto maior de talentos. Essa tendência é impulsionada por ferramentas de colaboração aprimoradas, acesso remoto seguro e serviços em nuvem disponíveis globalmente.

Ambientes de trabalho remotos ou híbridos podem contribuir positivamente para a saúde mental e o bem-estar dos funcionários, possibilitando maior produtividade e criatividade, além de aproveitar horários de trabalho flexíveis e a possibilidade de contratar especialistas remotos. Redução do tempo de deslocamento, espaços de trabalho descentralizados e maior segurança são tendências que impulsionam os ambientes de trabalho remotos e híbridos.

12. Desafios atuais

Os departamentos de operações de TI enfrentam desafios constantes, principalmente no desenvolvimento de competências e nas restrições orçamentais. O aumento das regulamentações sobre soberania de dados e a rápida evolução da IA e tecnologias relacionadas também dificultam o desenvolvimento de uma estratégia eficaz.

Um dos desafios estratégicos mais importantes é a transformação da IA de uma tecnologia experimental com capacidades inexploradas para uma ferramenta de produção totalmente desenvolvida, pronta para implementação em larga escala.

Os líderes de TI que buscam posicionar suas organizações para agilidade, eficiência e conformidade devem considerar como essas tendências se aplicam às suas organizações em 2026.

Sobre o autor: Damon Garn é proprietário da Cogspinner Coaction e oferece serviços freelance de redação e edição de conteúdo de TI. Ele escreveu diversos guias de estudo da CompTIA, incluindo os das certificações Linux+, Cloud Essentials+ e Server+, e contribui extensivamente para o Informa TechTarget, The New Stack e para os blogs da CompTIA.