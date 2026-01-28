O conceito de proteção de dados está amadurecendo no Brasil

O Dia Internacional da Proteção de Dados, celebrado pelo quinto ano no Brasil em 28 de janeiro, cresce em maturidade ao mesmo tempo em que o cenário de risco se torna mais sofisticado, impulsionado pela inteligência artificial (IA) operando ativamente — tanto para defesa quanto para ataque. Modelos de IA, fluxos de informação e dados de treinamento se tornaram novas superfícies de vulnerabilidade, e os ambientes híbridos, multicloud e aplicações SaaS ampliam a circulação de dados sensíveis.

Enquanto Brasil tem avançado em legislação e discussões sobre privacidade e proteção de dados, ainda enfrenta entraves práticos significativos, conforme apontado pela Pesquisa Nacional de Proteção de Dados 2025.

Para as empresas, vulnerabilidades relacionadas à proteção de dados representa riscos financeiros, regulatórios e de imagem. O Relatório IBM Cost of a Data Breach 2025 mostra que, no ano passado, o custo médio de um vazamento de dados no Brasil saltou para R$ 7,19 milhões por ocorrência – incluindo desde multas previstas pela LGPD até gastos com remediação técnica e a severa perda de reputação no mercado.

De acordo com o IDC Latin America Security Report, 72% das organizações da região planejam aumentar investimentos em proteção de dados e governança digital, reflexo direto da percepção de que segurança deixou de ser um tema técnico e passou a ser um imperativo estratégico.

Apesar dos desafios, empresas brasileiras avançaram na adoção de práticas como zero trust, observabilidade contínua, segurança desde o design e políticas robustas de prevenção de perda de dados (Data Loss Prevention ou DLP), reconhecendo que comunicação segura, governança de IA e controle granular de acessos são pilares da continuidade dos negócios.

Confira a seguir os comentários e dicas de alguns especialistas do mercado “O amadurecimento da proteção de dados no Brasil acontece em paralelo a uma mudança radical no cenário de risco. A IA passa a operar em escala nos dois lados, com ataques automatizados crescentes e uso cada vez maior de defesas baseadas em agentes. Ao mesmo tempo, modelos, dados de treinamento e fluxos de informação se tornam novas superfícies de ataque. Proteger dados, hoje, significa combinar governança de IA, controle de identidade, proteção de dados e observabilidade como fundamentos de qualquer estratégia de segurança.” – Claudio Bannwart, country manager da Netskope no Brasil.

“A segurança da informação deixou de ser um componente isolado da infraestrutura de TI e passou a ser um requisito estratégico de negócio. Hoje, organizações operam em ambientes cada vez mais distribuídos, com dados transitando entre nuvem, aplicações SaaS, dispositivos pessoais e ecossistemas de parceiros, o que amplia significativamente a superfície e os riscos de ataques. Proteger dados pessoais exige uma abordagem integrada, baseada em princípios como zero trust , controle granular de acessos e observabilidade contínua.” – Luciana Pinheiro, diretora da Citrix Latam no Brasil.

"Durante muito tempo, falar em proteção de dados era pensar apenas em arquivos e sistemas. Hoje, grande parte das informações sensíveis das empresas trafega pela rede: chamadas, gravações, integrações e dados em tempo real. Proteger esses dados passa, necessariamente, por garantir a disponibilidade, a integridade e a confiabilidade da infraestrutura de telefonia. Comunicação segura não é apenas uma questão técnica, é um pilar da continuidade estratégica dos negócios." – Cristiano Alves, diretor comercial da TIP Brasil.

“Muitas organizações ainda não têm visibilidade sobre como informações sensíveis circulam por e-mail e pela rede. Em um cenário real, a ausência de medidas de Data Loss Prevetion só foi percebida quando uma tentativa de envio de dados confidenciais veio à tona durante uma prova de valor. A partir daí, a tecnologia passou a atuar como aliada do compliance e da governança. Proteger dados hoje é antecipar riscos antes que eles virem incidentes. Proteger dados de forma preventiva transforma a informação em um ativo seguro, com mais visibilidade, previsibilidade e menos riscos.” – Isabel Silva, diretora de Security Business Development da Add Value.

"O que antes era uma discussão centrada na infraestrutura evoluiu para um conjunto mais amplo de desafios relacionados à gestão de dados. À medida que a IA acelera a criação, a movimentação e a valorização dos dados, ela também redefine o cenário de ameaças, tornando os ataques cibernéticos mais rápidos, automatizados e disruptivos. Nesse contexto, proteger dados deixou de ser apenas uma questão de prevenir violações e passou a envolver a capacidade das organizações de responder e se recuperar na mesma velocidade do ataque. Os líderes que adotarem uma estratégia de resiliência cibernética centrada em dados, integrando governança, soberania, segurança e recuperação rápida, estarão mais preparados para construir uma resiliência operacional consistente na era da IA." – Paulo de Godoy, country manager, Pure Storage Brasil.

“A cibersegurança deixou de ser apenas uma medida defensiva para se tornar parte inseparável da presença digital de pessoas e empresas, sendo um compromisso indispensável para fortalecer reputações e impulsionar a inovação. Adotar práticas robustas de segurança digital fortalece a relação com clientes e parceiros, além de ser um pilar para a reputação e sustentabilidade de qualquer organização. Investir em soluções integradas de proteção de dados é fundamental para garantir liberdade, privacidade e continuidade dos negócios em um mundo cada vez mais conectado.” – Bruno Rigatieri, diretor Comercial e de Marketing da WDC Networks.

"A proteção de dados deixou de ser um tema restrito à conformidade ou à tecnologia isolada. Em um ambiente cada vez mais distribuído, onde aplicações, dados e operações estão espalhados entre data centers, nuvem e borda, proteger a informação significa garantir continuidade, disponibilidade e capacidade de recuperação. Empresas que enxergam a proteção de dados apenas como defesa estão sempre reagindo; aquelas que a tratam como parte da estratégia de negócio constroem resiliência, confiança e sustentabilidade digital no longo prazo.” – José Roberto Rodrigues, country manager & alliances manager da Adistec Brasil.

“Proteger dados é, acima de tudo, proteger pessoas. Em um cenário onde ataques digitais exploram comportamentos antes mesmo da tecnologia, a verdadeira defesa nasce da consciência, da educação contínua e da inserção da segurança na cultura, DNA e dia a dia das organizações. Quando colaboradores entendem seu papel e se tornam parte ativa da proteção da informação, a segurança deixa de ser obrigação e passa a ser valor, fortalecendo a confiança, a ética e a sustentabilidade dos negócios no mundo digital.” – Glauco Sampaio, CEO da BeePhish.

"A proteção de dados em 2026 exige uma mudança estrutural. Não se trata apenas de instalar softwares ou aplicativos, mas de construir uma cultura de privacidade que envolva desde o cliente até o alto escalão das empresas." – Bruno Caravaggio, superintendente de riscos da Getnet. Para marcar a data, a Getnet preparou algumas orientações essenciais para pessoas e empresas.

Para pessoa física Senhas fortes: Use senhas fortes, únicas e seguras para cada serviço. A recomendação nº 1 é o uso de gerenciadores de senhas para evitar a repetição de códigos.

Use senhas fortes, únicas e seguras para cada serviço. A recomendação nº 1 é o uso de gerenciadores de senhas para evitar a repetição de códigos. Revisão de aplicativos: Revise as permissões de privacidade em seu celular e computadores, e exclua aplicativos sem uso;

Revise as permissões de privacidade em seu celular e computadores, e exclua aplicativos sem uso; Postar ou compartilhar: Cuidado com fotos de ingressos, crachás, rotinas, localizações em tempo real ou documentos em redes sociais, podem ser munição para criminosos.

Cuidado com fotos de ingressos, crachás, rotinas, localizações em tempo real ou documentos em redes sociais, podem ser munição para criminosos. Conheça seus direitos: Com a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem direitos como acesso, eliminação, compartilhamento, atualização e revogação do consentimento.