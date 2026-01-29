Dicas para evitar vazamentos e golpes cibernéticos

O Dia Internacional da Proteção de Dados serve como um lembrete para empresas e usuários de todo o mundo sobre a importância da privacidade digital e da conscientização para evitar vazamentos e ameaças cibernéticas.

“No Brasil, os ataques são cada vez mais comuns, explorando tanto técnicas avançadas quanto o pouco conhecimento de boa parte das vítimas”, afirma Hugo Santos, diretor de Inteligência de Ameaças da ISH Tecnologia, principal companhia nacional de cibersegurança. “Por isso, seguir boas práticas de proteção de dados ao utilizar ferramentas digitais é não só fundamental, como um ato de responsabilidade.”

O especialista lista uma série de medidas, do básico ao mais avançado, que ajudam a proteger informações pessoais e corporativas contra diversos crimes cibernéticos: