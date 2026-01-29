Maksim Kabakou - Fotolia
Dicas para evitar vazamentos e golpes cibernéticos
De senhas fracas a links suspeitos, criminosos digitais podem roubar dados sensíveis e causar prejuízos altíssimos. No Dia Internacional da Proteção de Dados especialista da ISH Tecnologia oferece mais de 10 dicas para empresas e usuários se proteger.
O Dia Internacional da Proteção de Dados serve como um lembrete para empresas e usuários de todo o mundo sobre a importância da privacidade digital e da conscientização para evitar vazamentos e ameaças cibernéticas.
“No Brasil, os ataques são cada vez mais comuns, explorando tanto técnicas avançadas quanto o pouco conhecimento de boa parte das vítimas”, afirma Hugo Santos, diretor de Inteligência de Ameaças da ISH Tecnologia, principal companhia nacional de cibersegurança. “Por isso, seguir boas práticas de proteção de dados ao utilizar ferramentas digitais é não só fundamental, como um ato de responsabilidade.”
O especialista lista uma série de medidas, do básico ao mais avançado, que ajudam a proteger informações pessoais e corporativas contra diversos crimes cibernéticos:
- Utilizar senhas fortes e seguras: combinações de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Evite informações óbvias e troque senhas periodicamente.
- Autenticação em dois fatores (2FA): adiciona uma camada extra de proteção ao acesso de contas.
- Evitar redes públicas de Wi-Fi: especialmente para acessar serviços sensíveis, como bancários. Se necessário, use VPN.
- Manter sistemas e antivírus atualizados: correções de falhas reduzem riscos de invasão.
- Baixar arquivos apenas de fontes confiáveis: desconfie de anexos e links desconhecidos.
- Não salvar senhas em dispositivos públicos e sempre fazer logout em computadores compartilhados.
- Realizar backups regularmente para evitar perdas em caso de ataque ou falha.
- Cuidado com links suspeitos: phishing é uma das principais formas de roubo de dados.
- Revisar configurações de privacidade em redes sociais e aplicativos.
- Proteger smartphones com senha forte ou biometria.
- Ativar alertas bancários para monitorar movimentações suspeitas.
- Monitorar sua rede doméstica e usar firewalls.
- Limpar cookies e cache para reduzir rastreamento.
- Desativar serviços desnecessários como Bluetooth e GPS quando não estiverem em uso.
- Utilizar gerenciadores de senhas confiáveis.
- Proteger sites com SSL e medidas de segurança adicionais.
- Usar softwares de gerenciamento remoto para apagar dados em caso de perda ou roubo.