Estudo da Omdia apresenta dados sobre as telecomunicações no Brasil

Em coletiva de imprensa realizada na Futurecom –evento de inovação, conectividade e transformação digital da América Latina, que aconteceu de 3 a 5 de outubro no São Paulo Expo–, Ari Lopes, gerente sênior da Omdia, apresentou um estudo inédito, desenvolvido pela consultoria, sobre o mercado de telecomunicações no Brasil e no mundo.

A pesquisa mostrou que o Brasil é o 3º maior mercado de telecomunicações das Américas. E mesmo com as redes privativas incipientes no Brasil, o País ocupa, atualmente, a 8ª posição no mundo. De acordo com o analista, as redes privativas são uma oportunidade de monetização efetiva. “No 5G, as teles investiram muito na construção das redes, agora é a hora de focar em inovação na parte de serviços. Essa virada de chave precisa acontecer”, destaca o executivo.

Entretanto, quando o assunto é o 5G, o estudo apresenta que o Brasil está iniciando neste segmento e, atualmente, apenas 5,3% das conexões são 5G. Mundialmente, a tecnologia atingiu 1,4 bilhão de conexões no 2º trimestre de 2023 –apenas 11,4 milhões estão no Brasil.

Segundo a Omdia, existem no Brasil muitas oportunidades de crescimento no segmento empresarial, já que a previsão é que o número de assinaturas 5G móveis para as indústrias em todo o mundo deverá aumentar de 48,8 milhões, no final de 2022, para 501,3 milhões no final de 2027. Já as receitas globais dos serviços móveis 5G empresariais deverão chegar a 134 bilhões de dólares em 2027.

O setor de redes 5G privativas também deverá apresentar um crescimento sólido, com receitas globais de redes 5G privadas que deverão aumentar de US$ 548 milhões em 2022 para US$ 6,89 bilhões em 2027.