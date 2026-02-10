NicoElNino - stock.adobe.com
O papel da prova de humanidade no combate a golpes e perfis falsos no Brasil
Com 183 milhões de brasileiros conectados em 2025, as soluções de prova de humanidade vêm sendo desenvolvidas para garantir que interações online sejam realizadas por pessoas reais, únicas e vivas, sem comprometer a privacidade.
A internet vive uma fase de expansão e transformação acelerada. Impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico, das redes sociais, dos serviços financeiros digitais e, mais recentemente, da inteligência artificial, o ambiente online ampliou as possibilidades de conexão, inclusão e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, intensificou desafios como golpes virtuais, perfis falsos, assédio digital e a perda de confiança nas interações.
Dados do relatório Digital 2025: Brazil, da DataReportal, mostram que 183 milhões de brasileiros utilizam a internet (86,2% da população), com 217 milhões de conexões móveis ativas e 144 milhões de usuários em redes sociais, reforçando a centralidade do digital no cotidiano do país.
Esse crescimento vem acompanhado de um aumento consistente de crimes digitais. Dados da SaferNet Brasil mostram a expansão das denúncias relacionadas a golpes financeiros, invasão de contas, perfis falsos e fraudes de identidade. Entre janeiro e julho de 2025, a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da organização registrou mais de 76 mil notificações de crimes online, abrangendo diferentes categorias monitoradas.
Comemorado em 10 de fevereiro, o Dia da Internet Segura traz à tona a importância de iniciativas que promovam um ambiente digital mais confiável e centrado nas pessoas. Diante do avanço da automação e da inteligência artificial, a segurança online passa a depender também de novos mecanismos de segurança, como as soluções de prova de humanidade, essenciais para diferenciar interações legítimas de ações automatizadas.
Nesse cenário, a necessidade de mecanismos capazes de preservar a credibilidade da internet se torna cada vez mais evidente. “O risco da internet ser dominada por interações não humanas é real, especialmente em mercados altamente conectados como o Brasil. Sem mecanismos robustos de verificação, a confiança se fragiliza. A prova de humanidade passa a ser um elemento fundamental para proteger pessoas, transações e relações digitais”, afirma Juliana Felippe, general manager da Tools for Humanity no Brasil.
Como resposta a esse desafio, soluções de prova de humanidade vêm sendo desenvolvidas para garantir que interações online sejam realizadas por pessoas reais, únicas e vivas, sem comprometer a privacidade. Um exemplo é o World ID, uma credencial digital que permite essa verificação sem a coleta ou o compartilhamento de dados pessoais.
No Brasil, onde o uso intensivo de aplicativos de mensagens, redes sociais e serviços digitais convive com desafios como desinformação, golpes financeiros e a proteção de crianças e adolescentes online, iniciativas que reforçam a confiança nas interações digitais se alinham à agenda de segurança digital.
Neste Dia da Internet Segura, o desafio é coletivo: adotar a inovação de forma responsável para garantir interações humanas autênticas, proteger a privacidade e preservar a internet como um espaço de conexão e desenvolvimento no país.
Saiba mais sobre Gerenciamento de segurança
-
Carnaval impulsiona onda de fraudes com Pix, deepfakes e engenharia social
-
Cinco tendências tecnológicas que irão transformar o ensino em 2026
-
O Brasil virou o paraíso dos golpistas digitais, e a culpa não é só da tecnologia
-
IA acelera ataques cibernéticos e expõe falhas humanas na segurança das empresas