O papel da prova de humanidade no combate a golpes e perfis falsos no Brasil

A internet vive uma fase de expansão e transformação acelerada. Impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico, das redes sociais, dos serviços financeiros digitais e, mais recentemente, da inteligência artificial, o ambiente online ampliou as possibilidades de conexão, inclusão e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, intensificou desafios como golpes virtuais, perfis falsos, assédio digital e a perda de confiança nas interações.

Dados do relatório Digital 2025: Brazil, da DataReportal, mostram que 183 milhões de brasileiros utilizam a internet (86,2% da população), com 217 milhões de conexões móveis ativas e 144 milhões de usuários em redes sociais, reforçando a centralidade do digital no cotidiano do país.

Esse crescimento vem acompanhado de um aumento consistente de crimes digitais. Dados da SaferNet Brasil mostram a expansão das denúncias relacionadas a golpes financeiros, invasão de contas, perfis falsos e fraudes de identidade. Entre janeiro e julho de 2025, a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da organização registrou mais de 76 mil notificações de crimes online, abrangendo diferentes categorias monitoradas.

Comemorado em 10 de fevereiro, o Dia da Internet Segura traz à tona a importância de iniciativas que promovam um ambiente digital mais confiável e centrado nas pessoas. Diante do avanço da automação e da inteligência artificial, a segurança online passa a depender também de novos mecanismos de segurança, como as soluções de prova de humanidade, essenciais para diferenciar interações legítimas de ações automatizadas.

Nesse cenário, a necessidade de mecanismos capazes de preservar a credibilidade da internet se torna cada vez mais evidente. “O risco da internet ser dominada por interações não humanas é real, especialmente em mercados altamente conectados como o Brasil. Sem mecanismos robustos de verificação, a confiança se fragiliza. A prova de humanidade passa a ser um elemento fundamental para proteger pessoas, transações e relações digitais”, afirma Juliana Felippe, general manager da Tools for Humanity no Brasil.

Como resposta a esse desafio, soluções de prova de humanidade vêm sendo desenvolvidas para garantir que interações online sejam realizadas por pessoas reais, únicas e vivas, sem comprometer a privacidade. Um exemplo é o World ID, uma credencial digital que permite essa verificação sem a coleta ou o compartilhamento de dados pessoais.

No Brasil, onde o uso intensivo de aplicativos de mensagens, redes sociais e serviços digitais convive com desafios como desinformação, golpes financeiros e a proteção de crianças e adolescentes online, iniciativas que reforçam a confiança nas interações digitais se alinham à agenda de segurança digital.

Neste Dia da Internet Segura, o desafio é coletivo: adotar a inovação de forma responsável para garantir interações humanas autênticas, proteger a privacidade e preservar a internet como um espaço de conexão e desenvolvimento no país.