No Dia Mundial da Internet, especialista oferece dicas para se proteger no ambiente digital

A internet surgiu em 1995 e, dez anos depois, a ONU estabeleceu o Dia Mundial da Internet. Comemorado no dia 17 de maio, a data é um lembrete não só da revolução que a internet continua a promover, mas também da importância da conscientização sobre o uso das tecnologias da informação, promoção do acesso universal, redução da exclusão digital e reforço de boas práticas de segurança cibernética. ‍‍

No Brasil, 84% da população, ou 156 milhões de pessoas, acessaram a rede digital em 2023, de acordo com o levantamento da TIC Domicílios. O índice chega a quase 100% entre os mais ricos e fica em 69% nas classes D e E.

Com o desenvolvimento acelerado da tecnologia, a crescente de tentativas de golpes no ambiente online também se torna uma realidade. Dados levantados pela Kaspersky revelam que em 2023, houve um aumento de 25% a 35% no número de golpes digitais.

Os golpes bancários foram os mais presentes durante o ano, resultantes principalmente de duas situações: furto ou roubo do celular, seguido pelo acesso aos dados bancários da vítima de forma fraudulenta.

Pensando nisso, o especialista Bruno Trigo, gerente sênior de Risco da 99Pay, carteira digital da 99, reuniu alguns dos golpes mais comuns e dicas de como evitá-los.

Perfis falsos

Essa abordagem é ainda mais simples em comparação com a anterior. Nesse método, o golpista reúne informações básicas da vítima e cria um perfil falso. Com essa identidade fictícia, o criminoso entra em contato com pessoas do círculo social do indivíduo e inventa uma história convincente. “Nesse caso, é importante alinhar com os colegas e familiares para que caso recebam alguma solicitação do tipo, chequem diretamente com a pessoa por meio de uma ligação ou chamada de vídeo”, esclarece Trigo. Além disso, os fraudadores também podem criar um perfil falso de uma marca ou empresa. Nessa situação, o cuidado é outro. É Importante estar atento se aquele é, de fato, o canal oficial da companhia em questão e nunca compartilhar senhas ou informações de acesso.