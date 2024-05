Cinco dicas para você manter a sua senha a salvo

No dia 5 de maio é celebrado o Dia Mundial da Senha, criado com o intuito de estimular boas práticas em prol da segurança digital. No país em que um dos códigos de acessos mais comum é o “123456” –que pode ser decifrado em menos de um segundo–, de acordo com um levantamento da NordPass, é primordial dar luz ao tema a fim de minimizar e evitar vazamentos de dados. Pensando nisso, a Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net) elaborou cinco dicas de boas condutas online, que poderão elevar a sua senha de fraca a forte e ainda ser a proteção necessária para navegar com tranquilidade.

A primeira orientação é básica, mas ainda assim, deixada de lado Brasil afora: evite usar padrões previsíveis, como uma sequência numérica (por exemplo: “123456” ou “000000”), seu próprio nome, datas de aniversário, entre outros, que são extremamente vulneráveis a ataques. Priorize combinações únicas de caracteres que dificulte a ação de hackers. Outra dica fundamental para criar uma senha é misturar diferentes tipos de caracteres, pois quanto mais diversificada, maior será o grau de dificuldade para quebrá-la. Por isso, vale sempre incluir letras maiúsculas e minúsculas, números e ainda caracteres especiais, como símbolos e sinais. Vale lembrar, ainda, de trocar regularmente seus códigos com o propósito de garantir a segurança contínua das suas contas e apps. E para o melhor funcionamento, recomenda-se alterá-los a cada três meses. Em uma realidade na qual dados e informações são regularmente vazados, a quarta dica é uma medida adicional, mas já comum nos eletrônicos: a ativação da autentificação em duas etapas, que irá exigir não apenas uma senha, mas também um número de verificação enviado para um dispositivo de sua confiança. Por fim, a camara-e.net indica considerar o uso de gerenciadores de combinações secretas e autenticadores, já que essas ferramentas poderão armazenar suas senhas de forma criptografada e apenas você terá acesso fácil quando necessário.

Segundo Gerson Rolim, consultor do Comitê de Meios de Pagamento e Antifraude da camara-e.net, seguir as orientações tem um papel crucial na antecipação de ameaças. “No mundo digital, a segurança cibernética é um tema essencial para pessoas físicas, empresas e até mesmo organizações governamentais. Quanto maior a cautela no momento de criar, alterar ou até compartilhar senhas –mesmo que não indicado este último, mais chances de manter-se blindado de possíveis fraudes. Por isso, lembre-se: uma senha forte pode ser a chave para manter a sua privacidade e segurança”, afirma.