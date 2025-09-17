5G avança no Brasil e já transforma processos em indústrias, agro e varejo

O trabalho de implementação da tecnologia 5G no Brasil progrediu conforme o planejado.

De acordo com a Conexis Brasil Digital, mais de 1.025 municípios já têm acesso à nova geração de conectividade, beneficiando cerca de 47,2 milhões de usuários. Segundo a Anatel, as operadoras instalaram 73% do número de antenas previstas até 2030 e avançaram 60% nas metas originalmente projetadas para 2026.

Com alta velocidade, baixa latência e maior capacidade de conexão simultânea, o 5G está viabilizando transformações significativas em setores como indústria, logística e agronegócio.

Segundo o Relatório de Redes 4G e 5G no Brasil 2025, elaborado pela Teleco, a indústria lidera com 29% das redes privativas no país, com destaque para segmentos como alimentício, metalúrgico, automobilístico e de saúde. Em seguida, aparece o agronegócio, com 16%, usando a tecnologia principalmente para automação e coleta de dados no campo. Óleo e gás, energia, mineração, transporte e saúde também avançam na implementação de soluções baseadas em conectividade dedicada.

Em clientes do setor industrial, Guilherme Aroeira, CCO da Dot a Dot, destaca o aumento de produtividade com a automação via internet das coisas (IoT) e inteligência artificial, consolidando o conceito de “fábrica conectada”. Segundo a Dot a Dot, na prática, os setores que mais têm se beneficiado da nova tecnologia são os que lidam com grandes volumes de dados e dependem de decisões em tempo real. “É o caso do agronegócio, com sensores no campo e tratores autônomos; da logística, com centros de distribuição operando com veículos automatizados, drones e rastreamento inteligente; e da indústria 4.0, com robôs colaborativos, sistemas ciberfísicos e aplicações de realidade aumentada”, diz Aroeira.

A Dot a Dot já apoia empresas nessa jornada com projetos concretos. Um dos casos recentes envolveu um sistema de gerenciamento e rastreamento de baterias, com monitoramento de localização e saúde do equipamento em tempo real. Outro exemplo é a utilização do 5G como redundância para redes de fibra óptica em operações de varejo, garantindo que mesmo em caso de falha da internet principal, as lojas continuem funcionando e emitindo notas fiscais.

Apesar dos avanços, a implantação do 5G ainda enfrenta barreiras. Aroeira explica que as principais dificuldades para as empresas estão na infraestrutura de rede, nos altos custos de implementação, na burocracia e na integração com sistemas legados. “Muitas operações precisam atualizar a base tecnológica para suportar o 5G. Além disso, a falta de leis municipais específicas dificulta a instalação de antenas, o que limita a cobertura em várias regiões", destaca, referindo-se à Lei Geral das Antenas – dados da Anatel mostram que 849 municípios ainda operam sem legislação adequada, o que prejudica a ampliação do sinal e da qualidade do serviço.