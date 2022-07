A rede 5G inicia formalmente suas operações no Brasil

No dia 6 de julho de 2022, a rede 5G stand alone iniciou suas operações no Brasil. O ponto de partida foi a capital, Brasília, com as operadoras, Claro, Vivo, e Tim, subsequentemente seguirá para outras grandes cidades, como Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa e São Paulo. Isso ao longo do mês de julho, com a intenção de cobrir todas as capitais do país até o mês de agosto. A implantação do 5G no restante do país será gradativa, e só terminará em dezembro de 2029.

Nos municípios com até 30 mil habitantes, a agência determina a instalação de até cinco estações rádio base, conforme o tamanho da população. Veja o cronograma para estas cidades:

31 de dezembro de 2026: 30% dos municípios com até 30 mil habitantes

31 de dezembro de 2027: 60% dos municípios com até 30 mil habitantes

31 de dezembro de 2028: 90% dos municípios com até 30 mil habitantes

31 de dezembro de 2029: 100% dos municípios com até 30 mil habitantes

O advento da tecnologia trará benefícios ao consumidor, a economia e diversas cadeias produtivas, oferecendo velocidades até 100 vezes mais rápidas do que as da tecnologia anterior, a 4G.

Um 5G puro O 5G "puro", também conhecido como 5G SA, ou "stand-alone", é chamado assim porque é emitido a partir de uma infraestrutura totalmente nova e exclusiva, o que significa que não precisa depender das redes 4G já existentes para funcionar 100%, como acontece hoje em algumas regiões. A capital do Brasil recebeu autorização para usar a frequência 3,5 GHz, a mais disputada exatamente por oferecer internet de quinta geração para os usuários finais. As outras frequências utilizadas para esta tecnologia são 700 MHz, 2,3 GHz, e 26 GHz. Como ponto de referência, a Coreia do Sul foi o primeiro país a lançar o 5G comercialmente, em abril de 2019.

Qual a diferença entre o 4G e o 5G? Enquanto a rede do 4G tem uma velocidade média de 19,8 Mbps (19,8 milhões de bits por segundo) com uma conexão que pode chegar perto dos 100 Mbps, a do 5G pode ser de um a 10 Gbps (10 bilhões de bits por segundo), sendo 100 vezes mais rápido que o 4G. Veja o cronograma completo de ANATEL 29 de setembro de 2022: capitais e Distrito Federal, tendo uma Estação Rádio Base (ERB ou antena) a cada 100 mil habitantes

31 de julho de 2023: capitais e Distrito Federal, tendo uma ERB a cada 50 mil habitantes

31 de julho de 2024: capitais e Distrito Federal, tendo uma ERB a cada 30 mil habitantes

31 de julho de 2025: capitais e Distrito Federal e cidades com mais de 500 mil habitantes, tendo uma ERB a cada 10 mil habitantes

31 de julho de 2026: cidades com mais de 200 mil habitantes, tendo uma ERB a cada 15 mil habitantes

31 de julho de 2027: cidades com mais de 100 mil habitantes tendo uma ERB a cada 15 mil habitantes

31 de julho de 2028: pelo menos 50% das cidades com mais de 30 mil habitantes, tendo uma ERB a cada 15 mil habitantes

31 de julho de 2029: todas as cidades com mais de 30 mil habitantes, tendo uma ERB a cada 15 mil habitantes