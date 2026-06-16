Hay una brecha en la preparación digital de los sitios para el Mundial 2026

La infraestructura digital se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha ante la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a que muchos sitios web de federaciones y páginas de las campañas de los patrocinadores no están preparados para la cantidad de aficionados que las consultan en busca de todo tipo de información, desde calendarios y entradas hasta actualizaciones en vivo, contenido en streaming y productos oficiales, sugiere un nuevo análisis de Dynatrace.

El estudio, que analizó datos de monitoreo sintético de los sitios web oficiales de las selecciones de fútbol de las 48 naciones participantes, reveló que los aficionados esperan un promedio de casi seis segundos a que se carguen las páginas. Mientras algunos países ofrecen experiencias digitales rápidas y fluidas, otros corren el riesgo de que los aficionados tengan que esperar más de 50 segundos a que las páginas se carguen por completo.

Dynatrace informó que, en la parte baja de la clasificación, se encuentran la República Democrática del Congo, con un tiempo promedio de carga de página de 57,5 segundos; le siguió Uzbekistán, con 30,8 segundos, Arabia Saudita (13,2 segundos), Haití (12 segundos), Argelia (9,8 segundos) y Estados Unidos (9,7 segundos).

En el otro extremo, Ecuador registró el tiempo promedio de carga más rápido, con solo 404 milisegundos, seguido de Curazao (732 ms), Senegal (865 ms) y España (1 segundo).

Muchos de los sitios web de las federaciones con rendimiento más lento compartían problemas comunes, informó Dynatrace, entre ellos páginas con gran cantidad de imágenes, un elevado número de solicitudes de contenido y una carga ineficiente de los recursos de las páginas.

El análisis del sitio de Estados Unidos, sexto entre los que tuvieron un rendimiento más lento, sugiere que se vio afectado por el volumen de contenido que tenía que cargar y el número de solicitudes necesarias para renderizar las páginas.

Patrocinadores también enfrentan retos

Al analizar el rendimiento de las páginas de campañas específicas de 21 patrocinadores oficiales de la Copa Mundial 2026, Dynatrace encontró diferencias marcadas en sectores como retail, hospitalidad, automotriz, servicios financieros, alimentos y bebidas.

Las páginas de campañas patrocinadas por empresas de retail y servicios al consumidor registraron los tiempos de carga promedio más lentos, con 14,6 segundos, seguidas por las marcas del sector hotelero y de viajes, con 12 segundos. Por el contrario, los patrocinadores del sector automotriz tuvieron el rendimiento promedio más rápido, con 3,4 segundos, por delante de las marcas de bienes de consumo y de ropa, con 3,6 segundos.

Al prepararse para eventos mundiales que generan un gran volumen de tráfico, como la Copa del Mundo, las organizaciones deben asegurarse de contar con la capacidad de supervisar y analizar de forma continua el rendimiento digital, lo que permite a los equipos identificar rápidamente los problemas y optimizar las experiencias en tiempo real para que los clientes disfruten de una experiencia fluida.

"Los torneos deportivos mundiales generan picos enormes en el tráfico digital y grandes oportunidades para que las marcas interactúen con los aficionados a través de múltiples puntos de contacto digitales, desde consultar los calendarios y las actualizaciones en vivo de los partidos hasta campañas en redes sociales, promociones y contenido de marca", afirmó Bob Wambach, vicepresidente de Análisis de Mercado y Clientes de Dynatrace.

“Los aficionados esperan ahora experiencias digitales rápidas, fluidas y siempre disponibles dondequiera que interactúen en línea, pero nuestro análisis muestra que todavía existe una brecha significativa en la preparación digital entre los sitios web de las naciones participantes y los patrocinadores. Incluso pequeños retrasos durante los momentos de mayor actividad pueden afectar la participación de los aficionados, los ingresos en línea y la reputación de la marca, por lo que las federaciones y los patrocinadores no pueden permitirse pasar por alto el rendimiento digital durante la Copa del Mundo”, destacó.

Dynatrace analizó datos de monitoreo sintético de los sitios web oficiales de las federaciones de fútbol de las 48 naciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como de las páginas de campaña específicas de 21 patrocinadores oficiales del torneo, las cuales se agruparon en categorías industriales más amplias para identificar tendencias generales de rendimiento digital durante la actividad de campaña de los grandes eventos deportivos. Los tiempos promedio totales de carga de las páginas se midieron en segundos durante un periodo de monitoreo de siete días en mayo de 2026.