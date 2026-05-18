CEO temen no estar invirtiendo lo suficientemente rápido en IA

El 91 % de los directores generales (CEO, por sus siglas en inglés) a nivel global, y 90 % en Norteamérica, afirma ser más optimista sobre el potencial de la IA que el año pasado, y casi dos tercios (65 %) temen ahora estar invirtiendo en ella de forma insuficiente, en comparación con el 53 % (45 % en Norteamérica) del año pasado. Además, 69 % (70 % en Norteamérica) considera que adoptar la IA es imprescindible para las empresas modernas, según revela el reciente estudio “How CEOs see AI in 2026” de Cisco.

En doce meses, la proporción de líderes que afirmaban que su comprensión de la IA les frenaba en la sala de juntas se redujo globalmente del 74 % al 53 % (del 69 % al 52 % en Norteamérica), y los que afirmaban que impedía la toma de decisiones informadas bajaron del 74 % al 49 % (68 % al 50 % en Norteamérica).

A pesar de este optimismo, siguen existiendo retos importantes para las empresas en infraestructura, bases de datos y controles de seguridad, necesarios para que la IA funcione de forma segura, fiable y a gran escala.

En Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México), la adopción de la IA se centra en la gobernanza sólida y el aprendizaje continuo, y los encuestados aconsejan establecer medidas de protección desde el principio con políticas claras sobre la calidad de los datos, la privacidad, los controles de sesgos y los controles de riesgos.

Los desafíos que trae la IA por enfrentar Aunque la intención de los CEO frente a la IA está aumentando, la investigación de Cisco encontró que la ejecución se está estancando debido a tres limitaciones principales: La infraestructura no está preparada: el 53 % (56 % en Norteamérica) de los encuestados temen que las limitaciones de la infraestructura les frenen, por lo que actualizarla para gestionar las cargas de trabajo de IA es su prioridad para 2026, seguida de cerca por mejorar las competencias de los equipos para estar preparados para la IA. La confianza sigue siendo motivo de preocupación: mientras los directores generales avanzan en la integración de los agentes de IA en su plantilla, la seguridad y el control de estos sistemas autónomos se han convertido en su principal preocupación.

mientras los directores generales avanzan en la integración de los agentes de IA en su plantilla, la seguridad y el control de estos sistemas autónomos se han convertido en su principal preocupación. Los datos siguen estando demasiado fragmentados para que la IA funcione correctamente: los problemas de calidad, accesibilidad y centralización de los datos que frenan el avance de la IA representan la mayor barrera, citada por más directores generales (34 % a nivel global y 40 % en Norteamérica) que cualquier otro reto. Los datos del “Índice de Preparación para la IA 2026” de Cisco confirman estas preocupaciones pues, con base en una encuesta a más de 8.000 responsables de TI de todo el mundo, muestran que las organizaciones a nivel global se enfrentan a las mismas tres barreras: 22 % considera que su red es óptima para las cargas de trabajo de IA, sólo el 31 % se siente preparado para proteger y controlar los agentes de IA, y únicamente el 19 % dispone de datos totalmente centralizados y accesibles para la IA.

Quienes han resuelto estas tres cuestiones están tomando la delantera, mientras que el resto corre el riesgo de quedarse atrás.