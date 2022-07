Gupshup promove o desenvolvimento de produtos de conversação para mercados verticais

A Gupshup anunciou um pioneiro programa de parcerias, o Premium Partner Program, onde os desenvolvedores de aplicações passam a colaborar intensivamente na criação de novos produtos e serviços, de acordo com as necessidades reais de seus clientes corporativos.

O novo modelo de relacionamento foi anunciado em evento que reuniu em São Paulo mais de 250 parceiros do Brasil e América Latina e é o único que se tem conhecimento no mercado de conversação onde a rede de partners sales passa a colaborar com a equipe de desenvolvimento da Gupshup.

Gushup é fornecedor global de uma plataforma de mensagens conversacionais, utilizada por mais de 50 mil empresas em todo o mundo para criar suas próprias experiências de mensagens e conversas com clientes, a partir do uso de chatbots dotados de inteligência artificial (IA) nos principais canais mobile como WhatsApp, Instagram, Messenger e outros.

A plataforma fornece API única de mensagens para mais de 30 canais, além um toolkit para construção de Rich Experiences para qualquer caso de uso, tudo isso através de uma rede de parcerias em mercado emergentes abrangendo diversos canais de mensagens, fabricantes de dispositivos, ISVs e operadoras de telecomunicações.

O fornecedor chegou ao Brasil em 2019 e iniciou sua expansão em outros países da América Latina, chegou a 250 parceiros na região em apenas três anos e quer manter o ritmo de crescimento atuando em diversos setores e verticais em mercados emergentes.

Segundo o CEO e fundador da Gupshup, Beerud Sheth, o Premium Partner Program nasceu como resultado da decisão da companhia de investir em uma forte ecossistema de parceiros para impulsionar o seu crescimento global, o que resultou na conquista de rodadas de investimentos, incluindo US$ 100 milhões da americana Tiger Global em abril de 2021 e, em julho do mesmo ano, outros US$ 240 milhões, a partir de uma ação combinada entre Fidelity, Tiger Global, Think Investments, Malabar e Harbor Spring Capital.

“Também estamos montando uma equipe técnica com 1.300 profissionais, que irão atuar no apoio aos parceiros de acordo com as diretrizes do programa”, afirma Beerud Sheth.

O executivo destacou, como parte da estratégia de crescimento da companhia, as mais recentes aquisições: a AskSid (plataforma de inteligência artificial para e-commerce e varejo), a ActiveAi (IA para bancos e fintechs), Knowlarity (leitura de voz com inteligência artificial para transcrição de mensagens de áudio) e RoboRecruiter (engajamento em tempo real). “Todas as expertises destas startups serão integradas na melhoria de nossa tecnologia, o que está em andamento dentro de nosso roadmap”, ele diz.

De acordo com un comunicado, além da participação dos parceiros no desenvolvimento de produtos, o novo Premium Partner Program prevê ainda um plano de monitoramento das demandas de negócios locais e de seus clientes, com a finalidade acelerar novas entregas de soluções alinhadas com cada vertical de mercado.

Estas novidades também são acompanhadas de um modelo de atuação conjunta com a equipe de Customer Success Manager (CSM), que será responsável pelo compartilhamento de oportunidades cruzadas entre os parceiros em toda a região da América Latina.