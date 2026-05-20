Indústria avança para um modelo mais conectado, sustentável e humano

A Mitsubishi Electric Brasil promove a transformação digital da indústria, focando em transformar como as empresas passam a repensar a forma como produzem, integram tecnologia e tomam decisões, mais do que automatizar processos.

Nesse contexto, conceitos como Sociedade 5.0 ganham relevância ao propor um modelo de desenvolvimento que equilibra eficiência operacional com impacto positivo para as pessoas e para a sociedade. Na prática, isso significa que a tecnologia deixa de atuar apenas como suporte e assume um papel estratégico nas operações industriais. Sistemas integrados, conectividade, análise de dados em tempo real e inteligência artificial permitem uma gestão mais precisa da produção, com benefícios que vão desde a redução de falhas até o uso mais eficiente de recursos.

Segundo Alexandre Serain, gerente de Marketing da Mitsubishi Electric Brasil, esse movimento responde a desafios concretos da indústria contemporânea, como a escassez de mão de obra qualificada, a crescente pressão por práticas mais sustentáveis e a necessidade de maior competitividade. “Ao integrar diferentes tecnologias em um único ecossistema, as empresas não apenas otimizam seus resultados, mas também tornam suas operações mais resilientes, flexíveis e preparadas para mudanças”, diz ele.

Ao mesmo tempo, acrescenta Alexandre, a sustentabilidade consolida-se como um dos pilares desse novo modelo industrial. A capacidade de monitorar o consumo de energia, reduzir desperdícios e otimizar processos produtivos contribui diretamente para operações mais eficientes e alinhadas às demandas ambientais e regulatórias.

“Com essa combinação de fatores, a indústria avança para um cenário cada vez mais integrado, no qual tecnologia, pessoas e estratégia atuam de forma complementar. Mais do que uma tendência, esse movimento redefine as bases da produção industrial e aponta para um futuro em que inovação, eficiência e responsabilidade caminham lado a lado”, concluiu Alexandre.