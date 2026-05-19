Worky lanza su motor de nómina con IA nativa

Seis de cada diez empresas medianas y grandes en México siguen gestionando su nómina en Excel, afirma Worky, lo que deriva en errores sistémicos que pueden generar costos elevados en sanciones. Por ejemplo, en 2024, el IMSS recaudó $4.679 millones de pesos mexicanos en multas y recargos, un incremento del 15 % con respecto al año anterior. Las empresas que no digitalizan su operación de nómina y Seguridad Social son más vulnerables a cometer errores, señalaron desde Worky.

Para ayudar a las empresas con estas tareas, la empresa presentó la nueva generación de su plataforma de Recursos Humanos y nómina, que ofrece mejoras, según afirmaron los representantes de Worky, de 10,5 veces en desempeño, velocidad, estabilidad y confiabilidad frente a cualquier sistema previo en su categoría.

Además de la presión regulatoria del IMSS, las compañías tienen el desafío de manejar la complejidad del mercado —derivada de operar bajo diferentes registros patronales—, así como sus diferentes sucursales, turnos rotativos y alta variabilidad salarial. A esto se suma que, a partir de enero de 2027, el registro electrónico de jornada será obligatorio bajo el Artículo 132 de la LFT, que va acompañado de la Reforma de las 40 horas.

Maya Dadoo, CEO y cofundadora de Worky, afirmó que ya era hora de que alguien resolviera esos dolores. "No es falta de capacidad en los equipos de Recursos Humanos. Es infraestructura que no fue construida para la realidad mexicana. No estamos actualizando un sistema, estamos declarando el fin de una era en la que el error era la norma".

La nueva arquitectura de Worky fue diseñada desde cero para resolver los problemas de la complejidad fiscal y laboral mexicana, la gestión de Seguridad Social ante el IMSS, y la necesidad de escalar la operación sin aumentar el equipo. El nuevo motor de nómina calcula, timbra y dispersa —con conexión directa y autorizada al IDSE— las altas, bajas y modificaciones salariales, que se ejecutan desde la misma plataforma sin salir a portales externos. Los archivos SUA se generan automáticamente en formato cuadrado para la autodeterminación, y la confronta integrada IMSS–SAT detecta cualquier diferencia antes del cierre del período. El resultado es que se previenen las cuotas obrero-patronales pagadas de más, las conciliaciones manuales y las sorpresas el día de la dispersión.

"Hemos construido la infraestructura para que la nómina deje de ser una crisis quincenal y se convierta en una operación exacta e invisible. Con la escala que manejamos, la precisión no es un lujo, es una obligación con las familias que dependen de ese ingreso", señaló Carlos Marina, COO y cofundador de Worky.