La brecha salarial continúa presente en México, y aumenta en puestos directivos

En México, las oportunidades de crecimiento profesional para mujeres avanzan de forma gradual, pero continúan marcadas por diferencias relevantes dependiendo de la región, la industria y la etapa de carrera. De hecho, la brecha salarial por género sigue existiendo en muchas empresas mexicanas, donde las mujeres perciben salarios 25 % más bajos que los hombres en roles equivalentes –con ingresos mensuales de $23.178 frente a $31.025 pesos mexicanos–, según revela el “Estudio Salarial 2025” de Worky.mx , elaborado con una muestra de más de 17.000 registros laborales en el país.

La investigación señaló que, además, la desigualdad salarial se profundiza aún más en los niveles donde se concentra el poder y la toma de decisiones. En posiciones de alta dirección, los hombres perciben ingresos promedio de $302.285 pesos mexicanos mensuales (unos US$ 16.678 dólares), mientras que las mujeres alcanzan $265.160 pesos (unos US$ 14.630 dólares).

Esta tendencia coincide con los hallazgos del estudio “ Women in the Workplace ” de McKinsey & Company, que señalan que el principal obstáculo en la trayectoria profesional femenina ocurre en las primeras promociones hacia puestos de liderazgo, un fenómeno conocido como “broken rung”, que reduce la representación femenina en posiciones estratégicas a largo plazo.

Para los expertos de la plataforma de Recursos Humanos y Nómina en la nube, este panorama confirma que cerrar la desigualdad salarial solo es posible si se transforman los procesos de promoción y desarrollo del talento dentro de las organizaciones, donde hoy se define quién accede realmente al poder y a los salarios más altos.

Esto se contrasta con el hecho de que el talento joven exige crecimiento rápido, ya que el mercado está en constante movimiento:

más del 83 % de los colaboradores analizados cuenta con menos de cinco años de antigüedad en su puesto, y

el 26 % tiene menos de un año en su puesto.

Desde Worky explicaron que esto puede indicar que el crecimiento profesional se está acelerando en talento early y mid-career, especialmente en industrias vinculadas con innovación y transformación digital. “El problema no es la entrada de talento femenino al mercado laboral, sino su permanencia y avance; un sistema que acelera carreras, pero sigue dejando atrás a las mujeres conforme se acercan a los espacios de mayor influencia”, señalaron desde Worky.

El reporte también mostró que las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 53 % de la muestra, pagan sueldos por debajo del promedio del mercado, lo que limita su capacidad para atraer y retener talento femenino en posiciones estratégicas. A esto se suma que los roles tradicionalmente feminizados –como atención al cliente, administración y nómina–, siguen concentrados en los niveles salariales más bajos.

“No existen cambios sin datos. Como mujer emprendedora, creo firmemente en la paridad que debe existir entre géneros, y este reporte nos invita a reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones estratégicas que impulsen un mercado laboral más equitativo, competitivo y alineado con las necesidades actuales del talento femenino en México”, señaló Maya Dadoo, CEO de Worky.

De acuerdo con estimaciones del World Economic Forum , al ritmo actual podrían pasar más de 130 años para alcanzar la paridad económica plena entre hombres y mujeres a nivel global, lo que refleja la dimensión estructural del reto. En México, es primordial garantizar la igualdad de oportunidades para ambos géneros y en condiciones equitativas, lo que será un factor clave para reducir este plazo y fortalecer la competitividad del mercado laboral.