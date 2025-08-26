Delincuentes aprovechan lanzamiento de Bre-B para atacar

Con la puesta en funcionamiento de Bre-B, el nuevo modelo de interoperabilidad de pagos inmediatos del Banco de la República de Colombia, han surgido dudas sobre su funcionamiento y su confiabilidad. Y, por supuesto, los ciberdelincuentes no han dejado pasar la oportunidad.

El objetivo de Bre-B es permitir que cualquier persona en Colombia pueda enviar y recibir dinero en segundos, sin importar si el remitente y el receptor usan bancos distintos o billeteras digitales, y ofrecer una experiencia de pago más ágil, segura, universal y en tiempo real. Pero, en las últimas semanas, según dio a conocer Infobip, se han reportado múltiples casos en los cuales los delincuentes suplantan comunicaciones vía mensaje de texto para hacer creer a los usuarios que deben ingresar a un enlace para “autorizar” transferencias realizadas supuestamente con Bre-B. Cuando los usuarios entran al enlace, entregan sus credenciales de acceso y los atacantes vacían sus cuentas bancarias.

Frente a esta situación, que ha generado desconfianza entre los usuarios colombianos, las entidades bancarias han comunicado la transparencia del sistema, haciendo énfasis en que los usuarios deben estar atentos a mensajes sospechosos y enfocarse en comprender el funcionamiento de Bre-B.

Paula Rojas, directora de Ventas para Infobip Latam, comentó que este tipo de ciberengaño es clásico en los canales digitales. “Lo que estamos viendo es una reconfiguración del phishing, quizás el fraude más antiguo en canales digitales”, explica la experta. “A los usuarios les dicen que deben autorizar una transferencia, pero eso ya no es necesario en Bre-B. Solo deben recibir la notificación, no hacer clic en ningún enlace. Y ahí es donde están cayendo”, indicó.

El supuesto fraude de las transferencias La experta explicó que el engaño a los usuarios ha funcionado por el cambio de lógica del nuevo sistema de transferencias frente a modelos anteriores como Transfiya, donde sí era necesario autorizar la transacción. Con Bre-B, quien recibe el dinero no tiene que autorizar nada, por ningún canal de mensajería. Cuando se transfiere, solo llega una notificación anunciando la transacción, y esto es algo que muchos usuarios no saben todavía. Desde la empresa de comunicaciones en la nube, Infobip, señalaron que este tipo de confusión está siendo aprovechado por los ciberdelincuentes, que se valen de los mensajes por SMS y WhatsApp para llevar a los usuarios a páginas falsas que capturan claves, códigos y otros datos sensibles. “Ningún cliente debería hacer clic en URLs que reciba por estos canales”, advirtió Rojas. “Esa es la puerta de entrada a los fraudes. Por eso, el gran reto hoy no es tecnológico, sino educativo. Es clave que los usuarios entiendan cómo funciona Bre-B, cómo funcionan las apps de sus bancos y qué tipo de información nunca debe compartirse”.