Se espera la llegada de nómadas digitales por el Mundial 2026

A semanas de que México que inicie el Mundial de Fútbol 2026, WeWork informó que se espera que llegue una ola de nómadas digitales de visita al país. Este perfil es distinto al de los turistas tradicionales, pues combina trabajo remoto con movilidad internacional, y se espera que tenga impacto en las ciudades sede del evento: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, en enero de 2026 se registró la llegada de 8,84 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento del 10 % frente al mismo periodo del año anterior. Para WeWork, los nómadas digitales están jugando un papel estratégico porque no solo llegan antes que el grueso de los aficionados, sino que permanecen más tiempo, consumen de forma local (e impulsan economías de vivienda temporal, coworking, gastronomía y movilidad), integran comunidades profesionales y sociales, y demandan infraestructura adaptada a modelos híbridos de trabajo.

El estudio “Retos y perspectivas del trabajo” de WeWork y PageGroup, encontró que a 61 % de los profesionales le gustaría adoptar el estilo de vida del nomadismo digital, mientras que el 7 % ya lo practica y el 5 % lo ha experimentado previamente. “Estamos viendo cómo México se consolida como un punto de conexión para talento global que no solo visita, sino que se instala temporalmente y forma parte activa de las ciudades. Este tipo de usuario está redefiniendo la manera en que se habitan y se consumen los espacios”, explicó Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

A nivel global, esta evolución se refleja en el comportamiento de los usuarios de espacios flexibles. El informe “Member Year in Review” de WeWork reveló que existe un grupo creciente de profesionales que trabajan desde más de 30 ubicaciones distintas en un solo año, e incluso algunos desde más de 50, reforzando un estilo de vida basado en la movilidad y la flexibilidad.