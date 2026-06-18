La red que nadie ve puede ser el talón de Aquiles del Wi-Fi empresarial

Mientras la industria celebra el Wi-Fi como motor de la economía digital global, Liberty Networks advierte que actualizar los puntos de acceso sin revisar la red subyacente es una inversión incompleta. Y sus consecuencias se miden en operaciones interrumpidas, llamadas cortadas y pérdida de ingresos difícil de rastrear.

En su infografía para el Día Mundial del Wi‑Fi 2026, la Wireless Broadband Alliance (WBA) estima el valor económico global del Wi‑Fi en 4,9 billones de dólares, y se proyecta que la tecnología genere, solo en Estados Unidos, 7,54 millones de empleos para 2027 y contribuya con el 3,4 % del PIB en las grandes economías. De acuerdo con Danilo Fernandes, vicepresidente y director comercial de B2B para Latinoamérica en Liberty Networks, América Latina sigue esta misma trayectoria, por lo que, a medida que más empresas migran al trabajo híbrido y a operaciones digitales, y conforme aumentan los dispositivos de IoT, la presión sobre las redes de transporte existentes crece exponencialmente.

Cuando el problema no es la señal Fernandes explica que las empresas adoptan cada vez más herramientas de nube, plataformas de colaboración en tiempo real y sensores de IoT que generan fricciones —una videoconferencia que se congela, una transacción en la nube que falla, una aplicación que no responde—, y dan por hecho que actualizar los puntos de acceso resolverá la congestión, las interrupciones o los picos de latencia. "Una implementación saludable de Wi‑Fi empresarial requiere procesadores dedicados, múltiples puntos de acceso de bajo consumo y configuraciones centralizadas. Sin embargo, estos elementos no pueden compensar una ruta internacional de alta latencia. Cuando una transacción en la nube falla o una videoconferencia se congela, la raíz del problema casi nunca es la señal inalámbrica; es la red que la respalda", señala Fernandes. El argumento tiene sustento técnico. Tecnologías como VoIP —que habilita plataformas como Zoom y Microsoft Teams— requieren latencias de uno o de dos dígitos bajos en milisegundos para funcionar de manera confiable. Ese margen se ve afectado por cada tramo de la ruta que va desde la conexión inalámbrica local hasta los sistemas de cables submarinos que atraviesan el Caribe y conectan América Latina con los grandes nodos globales de datos. Cualquier CIO que haya gestionado una red corporativa de escala, reconoce que las organizaciones suelen destinar su presupuesto a los últimos puntos de acceso Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7, pero descuidan las conexiones que transportan los datos a través de ciudades y océanos. "Invertir en puntos de acceso sin evaluar simultáneamente la capacidad y la resiliencia de la red de transporte genera una falsa sensación de seguridad", advierte Fernandes. Según la consultora International Data Corporation (IDC), la creciente demanda de capacidades de inteligencia artificial está impulsando directamente la modernización de las redes empresariales, convirtiendo la resiliencia del transporte en una necesidad estratégica y no solo operativa. Entornos de alta densidad como sedes corporativas, plantas de manufactura, hospitales y universidades son particularmente vulnerables, ya que requieren conexiones de transporte capaces de soportar cientos de usuarios simultáneos sin interrupciones.