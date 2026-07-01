O dilema do CIO: o entusiasmo pela IA versus a realidade climática

Tenho refletido sobre essa contradição.

Há algumas semanas, um desenvolvedor local propôs a construção de um novo centro de dados para dar suporte à inteligência artificial (IA) em uma área rural a cerca de 30 milhas da minha casa. O protesto público e a preocupação com a escassez de recursos foram imediatos e implacáveis. A resistência global à infraestrutura tecnológica acaba de chegar ao meu quintal.

Senti-me em conflito. Embora, do ponto de vista profissional, eu fiquei fascinada com o avanço da IA, também me considero uma ambientalista e acredito que é nosso dever, como seres humanos, corrigir os danos que causamos ao planeta, e não agravá-los.

Os benefícios da IA são reais Independentemente da sua opinião sobre a construção de novos centros de dados, as capacidades que eles proporcionam são inegáveis, e é improvável que a demanda diminua. Um relatório recente da SmarterX revelou que 74% dos profissionais consideram que a IA é fundamental ou muito importante para o seu sucesso nos próximos 12 meses. Da mesma forma, a PwC previu que a IA poderia contribuir com 15,7 trilhões de dólares para a economia mundial até 2030. Esses números refletem uma mudança real: a IA já reduz os prazos de pesquisa, automatiza o trabalho rotineiro e cria novas capacidades que, há cinco anos, eram inviáveis. Ironicamente, a IA também pode ajudar a enfrentar os desafios climáticos e energéticos: Prever interrupções no fornecimento de energia elétrica e otimizar a distribuição da rede elétrica.

Prever fenômenos climáticos extremos a um ritmo muito mais rápido do que os modelos tradicionais.

Monitorar o desmatamento em tempo real por meio de drones e satélites.

Acelerar a descoberta de novos materiais para células solares e a captura de carbono. A mesma tecnologia que coloca à prova a rede elétrica é aquela na qual confiamos para administrá-la.

Os custos de infraestrutura afetam a todos É possível que essa infraestrutura energética seja levada ao limite. A Bloom Energy prevê que a demanda dos centros de dados nos EUA quase se duplique, passando de 80 gigawatts em 2025 para 150 gigawatts até 2028. Uma única instalação em hiperescala pode consumir tanta energia quanto 100.000 residências, de acordo com o Instituto Lincoln de Política Territorial. Isso está elevando significativamente os custos em algumas regiões. Um relatório da Brookings Institution revelou que, na região da rede elétrica da Pensilvânia, Nova Jersey e Maryland — que abastece 65 milhões de pessoas —, os custos do fornecimento de energia elétrica dispararam de 2,2 bilhões de dólares para 14,7 bilhões de dólares em um ano, e os centros de dados representaram quase dois terços desse aumento. As comunidades estão tirando suas próprias conclusões. O Pew Research revelou que aproximadamente 39% dos americanos acreditam que os centros de dados têm um “efeito predominantemente negativo” sobre o meio ambiente, enquanto apenas 4% afirmaram que é “predominantemente positivo”. De maio de 2024 a junho de 2025, projetos de centros de dados nos EUA no valor de 18 bilhões de dólares foram suspensos com sucesso, e outros, no valor de 46 bilhões, sofreram atrasos, de acordo com o último relatório da Data Center Watch. No início deste mês, Monterey Park, na Califórnia, aprovou a primeira proibição municipal à construção de novos data centers, com 86% dos votos a favor. E a reação contrária vem crescendo à medida que a conscientização se difunde. Para os CIOs, o acesso à energia de que necessitam é mais do que uma questão de ética; é um desafio para a cadeia de suprimentos e o planejamento. A construção de centros de dados continua atrasada, e não há garantia de que a infraestrutura de energia ou telecomunicações possa suportá-los quando as ampliações forem realizadas. As estratégias de IA das empresas devem incorporar a incerteza em seus planos e nas avaliações de custos.

Três perguntas que você deve se fazer antes de dar sua aprovação Apesar de todos os desafios, as organizações não devem desacelerar a adoção da IA. Na verdade, aplicar mais IA a esses problemas poderia resolvê-los. No entanto, os CIOs encontram-se em uma posição única para avaliar criticamente o potencial operacional em relação ao custo da infraestrutura e tomar a melhor decisão. O ideal seria encontrar formas de apoiar a IA ao mesmo tempo em que se utilizam os recursos naturais de maneira responsável e se promove a sustentabilidade. Antes de se comprometerem com uma infraestrutura de IA, seja investindo em um centro de IA ou negociando com um provedor de serviços, os líderes de TI devem se perguntar o seguinte: É provável que meu caso de uso seja bem-sucedido? Uma iniciativa vaga de IA com benefícios pouco claros é uma proposta diferente de uma implementação específica com resultados definidos. Quanto mais precisamente você puder elaborar um caso de negócios para o problema que está resolvendo e quantificar os resultados, mais honestamente poderá avaliá-lo em relação ao custo.

Uma iniciativa vaga de IA com benefícios pouco claros é uma proposta diferente de uma implementação específica com resultados definidos. Quanto mais precisamente você puder elaborar um caso de negócios para o problema que está resolvendo e quantificar os resultados, mais honestamente poderá avaliá-lo em relação ao custo. O valor esperado justifica os recursos? Treinar um modelo base de grande porte, executar IA generativa em escala de consumidor e implementar um modelo de inferência auto-hospedado exigem processos computacionais distintos que consomem quantidades de energia muito diferentes. Um modelo complexo que atenda apenas a uma parte do seu negócio talvez não valha a pena quando se fazem as contas. Obtenha informações específicas dos fornecedores e das equipes internas para compreender esses detalhes antes de assumir qualquer compromisso.

Treinar um modelo base de grande porte, executar IA generativa em escala de consumidor e implementar um modelo de inferência auto-hospedado exigem processos computacionais distintos que consomem quantidades de energia muito diferentes. Um modelo complexo que atenda apenas a uma parte do seu negócio talvez não valha a pena quando se fazem as contas. Obtenha informações específicas dos fornecedores e das equipes internas para compreender esses detalhes antes de assumir qualquer compromisso. Sua infraestrutura de IA apoia a comunidade local? Antes de assinar um contrato, faça as seguintes perguntas: Qual é o consumo de energia projetado da instalação? Ela gera energia no local para compensar a carga na rede elétrica local? Qual é o consumo de água em relação à disponibilidade? A instalação gera empregos locais significativos a longo prazo? Uma vez construídos, a maioria dos centros de dados emprega menos pessoal permanente do que seria de se esperar. Além disso, verifique se a operadora possui um histórico de colaboração genuína com a comunidade. Ela organizou reuniões públicas, divulgou estudos de impacto e respondeu às preocupações locais? Algumas operadoras estão começando a construir instalações pensando na comunidade, criando espaços multifuncionais com acesso público e escritórios. Procure fornecedores ou empreiteiros que enfatizem a participação comunitária e a sustentabilidade em seus planos.